Mundo

Netanyahu defendió ante la ONU el ataque contra las instalaciones nucleares de Irán: “Estaríamos todos muertos”

El primer ministro israelí agradeció el respaldo de Donald Trump y afirmó que ambos países actuaron juntos frente a Teherán. También reivindicó la ofensiva contra Hamas y Hezbollah, cuestionó a Turquía y Qatar y pronosticó la caída del régimen de los ayatollahs

Benjamin Netanyahu afirmó en la ONU que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán evitó una amenaza mortal. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Benjamin Netanyahu afirmó en la ONU que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán evitó una amenaza mortal. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Guardar

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán era una decisión necesaria para impedir una amenaza que, según sostuvo, podía terminar con la vida de todos. En un discurso centrado en la guerra con Teherán, el mandatario también destacó la cooperación militar con Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump por haber intervenido contra el programa nuclear iraní.

Arrasar con el programa nuclear de Irán fue difícil, pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que tuve que tomar como primer ministro. Si no lo hubiese hecho, estaríamos todos muertos”, declaró Netanyahu desde el estrado de la ONU.

PUBLICIDAD

El jefe del Gobierno israelí vinculó esa decisión con una advertencia que había formulado 14 años atrás desde el mismo escenario. “Me comprometí a evitar que la dictadura asesina de Irán se dotara de armas nucleares que tuvieran como objetivo destruir a Israel. Es exactamente lo que hice”, afirmó.

Netanyahu presentó la ofensiva contra Irán como parte de una guerra más amplia en la que Israel, según su relato, ha enfrentado amenazas simultáneas desde distintos frentes. Señaló que el país combatió durante los últimos tres años en siete escenarios y reivindicó las operaciones contra las estructuras militares de Hamas y Hezbollah, además de la ofensiva contra las capacidades nucleares iraníes.

PUBLICIDAD

El primer ministro israelí destacó la cooperación militar con Estados Unidos y reconoció la intervención del expresidente Donald Trump. (REUTERS/Brendan McDermid)
El primer ministro israelí destacó la cooperación militar con Estados Unidos y reconoció la intervención del expresidente Donald Trump. (REUTERS/Brendan McDermid)

En ese punto, reservó uno de sus principales reconocimientos para Trump.

Nuestro mayor aliado ha sido el presidente Trump, a quien quiero agradecer”, dijo. Netanyahu destacó su “liderazgo valiente” y sostuvo que el mandatario estadounidense comprendió que las amenazas formuladas por los dirigentes iraníes contra Israel y Estados Unidos podían convertirse en acciones concretas.

“Israel y Estados Unidos actuaron juntos para salvar a la civilización”, afirmó.

El primer ministro también recordó el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 israelíes muertos y desencadenó la actual guerra en Gaza. Describió aquella jornada como “el día más sombrío de la historia de Israel” y acusó a Hamas de utilizar a la población civil palestina como escudo durante el conflicto.

Netanyahu aseguró además que Israel logró recuperar a todos los rehenes tomados durante el ataque y resumió el objetivo de la campaña militar con una frase: “A lo largo de esta larga guerra, nuestro objetivo nunca mermó: ganar”.

Críticas a Turquía, Qatar y Europa

El discurso incluyó fuertes cuestionamientos contra Turquía y su presidente, Recep Tayyip Erdogan. Netanyahu lo calificó de “tirano” y afirmó que Ankara alberga dirigentes de Hamas. También acusó al gobierno turco de perseguir a opositores y periodistas y de mantener disputas territoriales con Grecia.

Netanyahu afirmó que Qatar financió instituciones educativas en Estados Unidos para promover una narrativa contraria a Israel. (REUTERS/CAITLIN OCHS)
Netanyahu afirmó que Qatar financió instituciones educativas en Estados Unidos para promover una narrativa contraria a Israel. (REUTERS/CAITLIN OCHS)

Qatar también fue señalado por el primer ministro israelí. Lo acusó de haber financiado instituciones educativas y medios de comunicación en Estados Unidos para promover una narrativa contraria a Israel y recordó que Doha acogió a dirigentes de Hamas.

Netanyahu respondió asimismo a las críticas europeas sobre la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Francia y Reino Unido fueron blanco de sus reproches por las acusaciones de colonialismo contra Israel.

¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término”, sostuvo.

El mandatario también mostró un dispositivo de comunicación Starlink y aseguró que permite a los iraníes acceder a información sin depender de las restricciones impuestas por las autoridades.

Solo es cuestión de tiempo”, afirmó antes de pronosticar que el pueblo iraní terminará imponiéndose sobre el actual régimen.

Algún día, y a lo mejor no dentro de mucho, el pueblo iraní será libre”, agregó.

La intervención estuvo acompañada por una salida de numerosos representantes diplomáticos cuando Netanyahu comenzó a hablar. Antes de iniciar su discurso, el primer ministro desafió a quienes abandonaban el recinto y posteriormente sostuvo que Israel también estaba protegiendo a países cuyos delegados habían dejado la sala. Según afirmó, algunos de sus dirigentes le agradecen esa acción en privado.

El primer ministro exhibió un dispositivo Starlink y pronosticó que el pueblo iraní ganará libertad frente al régimen actual. (REUTERS/EDUARDO MUNOZ)
El primer ministro exhibió un dispositivo Starlink y pronosticó que el pueblo iraní ganará libertad frente al régimen actual. (REUTERS/EDUARDO MUNOZ)

También denunció un aumento del antisemitismo y afirmó que en Nueva York “se amenaza a los judíos simplemente por ser judíos”. Netanyahu concluyó con un llamado a mantener la defensa de Israel y pidió a quienes consideran que deben defender “la justicia y la verdad” que se sumen a esa posición.

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuIránONUArmas nuclearesisraelMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alemania anunció que abandonará los combustibles fósiles antes de 2045

La hoja de ruta incorpora objetivos de generación limpia y de recorte de metano y sitúa al país como la tercera economía desarrollada con una estrategia de este tipo

Alemania anunció que abandonará los combustibles fósiles antes de 2045

¿Vapor volcánico como antiparasitario? Así es el curioso comportamiento de las aves en Nueva Zelanda

Un equipo de la Universidad de Otago registró durante casi un mes que ciertas especies dedican más tiempo al acicalamiento en zonas de Rotorua con emisiones ricas en azufre

¿Vapor volcánico como antiparasitario? Así es el curioso comportamiento de las aves en Nueva Zelanda

Un activista contra la inmigración fue detenido por dañar una lancha con una navaja en el canal de la Mancha

La policía de Hampshire y la Isla de Wight mantiene bajo custodia a un hombre de 37 años, sospechoso de poner en riesgo la vida y la seguridad de una embarcación

Un activista contra la inmigración fue detenido por dañar una lancha con una navaja en el canal de la Mancha

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

La CIA compartió con varios gobiernos europeos información sobre un posible uso del dron Gerbera contra los países del sur de Europa que celebrarán elecciones en 2027

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

En fotos: así fue la recepción de Xi Jinping en la Casa Blanca

Trump recibió a su par chino con honores excepcionales, en la primera visita de Estado de un líder extranjero recibido en persona en la Base Andrews en más de seis décadas

En fotos: así fue la recepción de Xi Jinping en la Casa Blanca
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juez ordena a la FGR recibir en menos de 48 horas denuncias de 55 madres buscadoras que mantenían plantón frente a instalaciones

Juez ordena a la FGR recibir en menos de 48 horas denuncias de 55 madres buscadoras que mantenían plantón frente a instalaciones

Habla el novio de la boda ‘desastre’ de Ourense y lo niega (casi) todo: “Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias”

La actividad económica registró una caída de 2,9% en julio

Nueva avalancha se registró en la laguna Humantay mientras turistas observaban el desprendimiento desde las inmediaciones del atractivo

GAM entrega apoyo de 4 mil pesos: quiénes pueden solicitarlo y cómo inscribirse paso a paso

DEPORTES

El director deportivo del Barcelona habló por primera vez sobre el frustrado pase de Julián Álvarez: su contundente sentencia

El director deportivo del Barcelona habló por primera vez sobre el frustrado pase de Julián Álvarez: su contundente sentencia

La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

Juan Manuel Cerúndolo arrancó con triunfo: fue el primer argentino en ganar en la gira asiática

La sincera confesión de la estrella que abandonó el Manchester City para jugar en Arabia Saudita: “Puedo asegurar el bienestar de generaciones de mi familia”

El demoledor sprint de la argentina Micaela Levaggi para sacarle 5 segundos a su rival y ganar el oro en los Juegos Suramericanos

ENTRETENIMIENTO

Hayley Williams habló por primera vez tras la muerte de su ex esposo, Chad Gilbert: “No sabía qué decir ni si era apropiado”

Hayley Williams habló por primera vez tras la muerte de su ex esposo, Chad Gilbert: “No sabía qué decir ni si era apropiado”

Miss Jamaica demanda a Miss Universo tras la fuerte caída que sufrió en el certamen de 2025: “Alteró permanentemente mi vida”

Sylvester Stallone contó por qué rechazó USD 360.000 por Rocky: “Lo que estaba en juego no era venderse”

U2 anuncia ‘Carnaval de Luz’, su nuevo álbum con la última grabación de Dolly Parton

Así luce hoy Rosemary Harris, la eterna tía May a sus 99 años