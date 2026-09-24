Netanyahu defendió ante la ONU el ataque contra las instalaciones nucleares de Irán: “Estaríamos todos muertos”

Benjamin Netanyahu afirmó en la ONU que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán evitó una amenaza mortal. (REUTERS/Eduardo Munoz)

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán era una decisión necesaria para impedir una amenaza que, según sostuvo, podía terminar con la vida de todos. En un discurso centrado en la guerra con Teherán, el mandatario también destacó la cooperación militar con Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump por haber intervenido contra el programa nuclear iraní.

“Arrasar con el programa nuclear de Irán fue difícil, pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que tuve que tomar como primer ministro. Si no lo hubiese hecho, estaríamos todos muertos”, declaró Netanyahu desde el estrado de la ONU.

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El jefe del Gobierno israelí vinculó esa decisión con una advertencia que había formulado 14 años atrás desde el mismo escenario. “Me comprometí a evitar que la dictadura asesina de Irán se dotara de armas nucleares que tuvieran como objetivo destruir a Israel. Es exactamente lo que hice”, afirmó.

Netanyahu presentó la ofensiva contra Irán como parte de una guerra más amplia en la que Israel, según su relato, ha enfrentado amenazas simultáneas desde distintos frentes. Señaló que el país combatió durante los últimos tres años en siete escenarios y reivindicó las operaciones contra las estructuras militares de Hamas y Hezbollah, además de la ofensiva contra las capacidades nucleares iraníes.

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El primer ministro israelí destacó la cooperación militar con Estados Unidos y reconoció la intervención del expresidente Donald Trump. (REUTERS/Brendan McDermid)

En ese punto, reservó uno de sus principales reconocimientos para Trump.

“Nuestro mayor aliado ha sido el presidente Trump, a quien quiero agradecer”, dijo. Netanyahu destacó su “liderazgo valiente” y sostuvo que el mandatario estadounidense comprendió que las amenazas formuladas por los dirigentes iraníes contra Israel y Estados Unidos podían convertirse en acciones concretas.

“Israel y Estados Unidos actuaron juntos para salvar a la civilización”, afirmó.

El primer ministro también recordó el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 israelíes muertos y desencadenó la actual guerra en Gaza. Describió aquella jornada como “el día más sombrío de la historia de Israel” y acusó a Hamas de utilizar a la población civil palestina como escudo durante el conflicto.

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Netanyahu aseguró además que Israel logró recuperar a todos los rehenes tomados durante el ataque y resumió el objetivo de la campaña militar con una frase: “A lo largo de esta larga guerra, nuestro objetivo nunca mermó: ganar”.

Críticas a Turquía, Qatar y Europa

El discurso incluyó fuertes cuestionamientos contra Turquía y su presidente, Recep Tayyip Erdogan. Netanyahu lo calificó de “tirano” y afirmó que Ankara alberga dirigentes de Hamas. También acusó al gobierno turco de perseguir a opositores y periodistas y de mantener disputas territoriales con Grecia.

Netanyahu afirmó que Qatar financió instituciones educativas en Estados Unidos para promover una narrativa contraria a Israel. (REUTERS/CAITLIN OCHS)

Qatar también fue señalado por el primer ministro israelí. Lo acusó de haber financiado instituciones educativas y medios de comunicación en Estados Unidos para promover una narrativa contraria a Israel y recordó que Doha acogió a dirigentes de Hamas.

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Netanyahu respondió asimismo a las críticas europeas sobre la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Francia y Reino Unido fueron blanco de sus reproches por las acusaciones de colonialismo contra Israel.

“¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término”, sostuvo.

El mandatario también mostró un dispositivo de comunicación Starlink y aseguró que permite a los iraníes acceder a información sin depender de las restricciones impuestas por las autoridades.

“Solo es cuestión de tiempo”, afirmó antes de pronosticar que el pueblo iraní terminará imponiéndose sobre el actual régimen.

“Algún día, y a lo mejor no dentro de mucho, el pueblo iraní será libre”, agregó.

La intervención estuvo acompañada por una salida de numerosos representantes diplomáticos cuando Netanyahu comenzó a hablar. Antes de iniciar su discurso, el primer ministro desafió a quienes abandonaban el recinto y posteriormente sostuvo que Israel también estaba protegiendo a países cuyos delegados habían dejado la sala. Según afirmó, algunos de sus dirigentes le agradecen esa acción en privado.

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El primer ministro exhibió un dispositivo Starlink y pronosticó que el pueblo iraní ganará libertad frente al régimen actual. (REUTERS/EDUARDO MUNOZ)

También denunció un aumento del antisemitismo y afirmó que en Nueva York “se amenaza a los judíos simplemente por ser judíos”. Netanyahu concluyó con un llamado a mantener la defensa de Israel y pidió a quienes consideran que deben defender “la justicia y la verdad” que se sumen a esa posición.