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80 países condenan ante la ONU los ataques de Irán y de los rebeldes hutíes

La declaración, respaldada por potencias occidentales y Estados del Golfo, exigió mantener abierto el paso de Ormuz ante el riesgo para el comercio mundial

Ochenta países presentaron una declaración conjunta en las Naciones Unidas para condenar las acciones militares de Irán y de la milicia hutí. (Reuters)
Ochenta países presentaron una declaración conjunta en las Naciones Unidas para condenar las acciones militares de Irán y de la milicia hutí. (Reuters)
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80 países condenaron este jueves, en una declaración conjunta ante las Naciones Unidas, los ataques de Irán en la región del Golfo, las agresiones de la milicia hutí en la península arábiga y el mar Rojo, además de exigir la reapertura urgente del estrecho de Ormuz.

El texto fue leído en la sede del organismo, en Nueva York, por el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, con el respaldo de Estados árabes del Golfo y de las principales potencias occidentales. Entre los funcionarios que se presentaron para acompañar la iniciativa figuraron la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

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La declaración responsabilizó a Teherán de atacar a países de la zona y de poner en riesgo el comercio internacional junto con la seguridad energética. “Las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz siguen amenazando la seguridad internacional y los derechos y libertades de navegación”, sostuvo el documento. Al-Zayani reclamó, a su vez, que ese paso marítimo, clave para el transporte global de petróleo, permanezca totalmente abierto.

El estrecho de Bab el-Mandeb cobró mayor relevancia estratégica ante la parálisis del tránsito naviero entre Asia y Europa. (Reuters)
El estrecho de Bab el-Mandeb cobró mayor relevancia estratégica ante la parálisis del tránsito naviero entre Asia y Europa. (Reuters)

Los firmantes apuntaron también contra la milicia hutí, alineada con Irán, por retomar el conflicto armado en Yemen y por mantener su hostigamiento contra Arabia Saudita y en el mar Rojo, calificado en el texto como “temerarias agresiones”. Según advirtieron, el avance de ese grupo hacia el estrecho de Bab el-Mandeb elevaría aún más los riesgos que enfrenta el tráfico marítimo y el intercambio comercial a escala global. Ese control se consolidó luego de que la milicia tomara la costa occidental yemení mediante una ofensiva relámpago, lo que derivó en una intensificación de sus acciones contra territorio saudita.

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El estrecho de Bab el-Mandeb, ubicado en la entrada sur del mar Rojo, cobró una relevancia estratégica adicional a partir de la crisis que atraviesa Ormuz, ya que ambos pasos concentran buena parte del tránsito naviero entre Asia, Europa y Oriente Medio. Allí, la circulación de buques sufre restricciones severas desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán, agravadas por los intentos de Teherán de imponer condiciones a la navegación en ese punto.

Los reiterados incidentes contra embarcaciones comerciales llevaron a numerosas navieras a apartarse de la ruta, mientras las negociaciones para establecer un acuerdo estable sobre el paso no arrojaron, hasta el momento, resultados concretos. Tanto el gobierno iraní como los hutíes describen sus operaciones como medidas de carácter defensivo.

(Con información de DPA y Reuters)

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