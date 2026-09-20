Una cámara transmite en vivo la vida silvestre de un parque de Australia: qué animales pueden verse en tiempo real

La cámara del Parque Nacional Watarrka registra actividad de día y de noche, con animales que se acercan a beber, cazar o usar el cauce temporal cuando la poza se seca

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El Instituto de Investigación para el Medio Ambiente y los Medios de Vida Silvestre (RIEL) de la Universidad Charles Darwin (CDU) y el Departamento de Parques y Vida Silvestre del Territorio del Norte transmitieron en directo por YouTube un abrevadero situado en el Parque Nacional Watarrka, ubicado en el centro de Australia, para que personas de todo el mundo puedan observar la vida silvestre en tiempo real.

El dispositivo se encuentra en una poza de un arroyo temporal, ubicada en la escarpa de Watarrka, a 350 kilómetros al suroeste de Alice Springs.

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El lugar cambia según la hora, las estaciones y la disponibilidad de agua, por lo que la señal registra distintas formas de uso del espacio por parte de animales y plantas. Según Phys.org, la iniciativa permite observar dingos, canguros, aves, insectos y ranas sin intervenir en su entorno.

El agua sostiene refugios para especies

La cámara instalada en una poza de la escarpa de Watarrka, a 350 kilómetros de Alice Springs, registra cómo animales y plantas usan el espacio según la hora, las estaciones y la disponibilidad de agua (Captura de pantalla - Instagram)

La profesora de ecología de agua dulce Jenny Davis, integrante del instituto de la Universidad Charles Darwin, explicó que la emisión facilita el acercamiento del público a la naturaleza y pone el foco en las condiciones ambientales de una zona árida.

“Los abrevaderos del parque proporcionan importantes refugios para la flora y la fauna acuáticas y terrestres”, afirmó Davis. También señaló que estas pozas permiten la presencia de especies que dependen de este recurso hídrico en un territorio con lluvias irregulares.

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Según la especialista, el régimen de precipitaciones de la región está entre los más variables e impredecibles del mundo. Durante el verano las temperaturas pueden alcanzar niveles extremos, una condición que refuerza la importancia de los sitios donde el agua permanece disponible. En ese contexto, los abrevaderos funcionan como refugios de biodiversidad.

La cámara registra la actividad durante el día y la noche

El sitio web Watarrka Waterhole Wildlife permite revisar registros de movimientos captados por la cámara y seguir la evolución cotidiana y estacional del abrevadero

La señal ofrece imágenes de animales que se acercan a beber o cazar cerca de la poza. También permite seguir a especies que usan el cauce temporal cuando el agua desaparece y el terreno queda seco.

Frente a la lente pueden aparecer libélulas, mariposas y polillas. Por la noche, la presencia de las ranas que habitan el área puede advertirse por el brillo de sus ojos, según la información difundida sobre el proyecto.

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Davis sostuvo que “la información proporcionada por esta transmisión en directo y los proyectos de investigación relacionados servirán para la conservación de estos ecosistemas de agua dulce y las especies que albergan en un contexto de cambio climático”.

La observación continua permite identificar variaciones en la actividad de la fauna y en el estado del abrevadero. A la vez, complementa los trabajos de investigación vinculados con la conservación de los ambientes que dependen de esos cursos temporales.

Watarrka reúne paisajes, biodiversidad e importancia cultural

La Universidad Charles Darwin y Parques y Vida Silvestre del Territorio del Norte transmiten por YouTube un abrevadero del Parque Nacional Watarrka para observar la vida silvestre en tiempo real (Captura de pantalla - Instagram)

El Parque Nacional Watarrka es conocido por sus paisajes de arenisca, sus ecosistemas diversos y su relevancia cultural para el pueblo Matutjara. La ubicación de la cámara conecta esos elementos con la vida que se concentra alrededor de una fuente de agua en el llamado Centro Rojo australiano.

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Di Bowman, guardaparques sénior del distrito de Parques y Vida Silvestre del Territorio del Norte, describió al parque como “un lugar especial en el Centro Rojo, que ofrece paisajes impresionantes y es el hogar de muchos animales únicos”.

Bowman indicó que “esta transmisión en vivo permite a las personas observar nuestra fauna y apreciar la vida en el Outback, todo desde la comodidad de sus hogares”. El término outback se usa para referirse a las zonas rurales, remotas y poco pobladas del interior del país.

Un registro digital de la vida silvestre

La transmisión en directo y los proyectos de investigación asociados aportan datos para la conservación de los ecosistemas de agua dulce y de las especies en un contexto de cambio climático (Captura de pantalla - Instagram)

La colaboración incluye el sitio web complementario Watarrka Waterhole Wildlife que registra la información de los movimientos que activan la cámara. Allí, los espectadores pueden seleccionar momentos concretos de la emisión para revisar los registros disponibles.

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El contenido expone y registra en detalle la evolución tanto cotidiana como estacional del abrevadero. Describe desde el momento en que los animales comienzan a llegar hasta allí, hasta los distintos cambios que sufre el cauce temporal a lo largo del tiempo.

La propuesta reúne el seguimiento público de la fauna con datos útiles para el estudio de un entorno donde el agua condiciona la presencia de especies. La cámara permanece instalada junto a la poza de la escarpa de Watarrka.