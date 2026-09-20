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Moscú amenazó con bombardear Kiev en respuesta a los ataques ucranianos durante las elecciones en Rusia

El Krelim acusó al gobierno de Zelensky de intentar entorpecer los comicios legislativos que se llevaron a cabo entre el viernes y el domingo en todo el territorio ruso

Rusia acusó a Ucrania de intentar interrumpir las elecciones legislativas con una ofensiva aérea contra Moscú y otras regiones durante la última jornada de votación. (REUTERS/Colaborador)
Rusia acusó a Ucrania de intentar interrumpir las elecciones legislativas con una ofensiva aérea contra Moscú y otras regiones durante la última jornada de votación. (REUTERS/Colaborador)
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Rusia acusó este domingo a Ucrania de buscar una interrupción de las elecciones legislativas mediante una ofensiva aérea inédita contra Moscú y otras regiones del país, y amenazó con responder con nuevos bombardeos sobre Kiev.

La operación ucraniana, desarrollada durante la última jornada de los comicios, incluyó según las autoridades rusas más de 1.600 drones interceptados y, de acuerdo con Kiev, también misiles de largo alcance dirigidos contra infraestructura estratégica.

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El Ministerio de Defensa ruso señaló al Gobierno de Volodimir Zelensky de intentar afectar la votación para renovar la Duma Estatal. En su versión, las fuerzas rusas destruyeron los misiles Flamingo utilizados por Ucrania antes de que alcanzaran objetivos civiles en el área de Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que interceptó más de 1.600 drones y destruyó misiles Flamingo antes de que alcanzaran objetivos en el área de Moscú. (REUTERS/Stringer)
El Ministerio de Defensa ruso afirmó que interceptó más de 1.600 drones y destruyó misiles Flamingo antes de que alcanzaran objetivos en el área de Moscú. (REUTERS/Stringer)

Con el fin de frustrar la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos de la Federación Rusa en las elecciones a la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento), el régimen de Kiev intentó un ataque masivo contra el territorio de Rusia los días 19 y 20 de septiembre de este año utilizando drones y misiles de crucero Flamingo”, señaló.

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La respuesta del Kremlin fue acompañada por una amenaza de nuevas operaciones militares contra la capital ucraniana. El Ministerio de Defensa afirmó que Rusia continuará y ampliará los ataques contra objetivos militares situados en Kiev como represalia por la ofensiva. La declaración se produjo mientras los servicios de emergencia seguían trabajando en las zonas afectadas por los impactos y los incendios.

La ofensiva sobre Moscú dejó tres muertos, más de veinte heridos, daños en sectores residenciales y la evacuación de unas 400 personas tras un incendio en un edificio. (REUTERS/Stringer)
La ofensiva sobre Moscú dejó tres muertos, más de veinte heridos, daños en sectores residenciales y la evacuación de unas 400 personas tras un incendio en un edificio. (REUTERS/Stringer)

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que más de 450 drones fueron derribados cuando se aproximaban a la capital, dentro de una ofensiva mucho más amplia que, según el Ministerio de Defensa, alcanzó 1.110 aparatos neutralizados durante la noche en distintas zonas de Rusia, Crimea y el mar Negro. Sobianin la describió como el ataque con drones más grande sufrido por Moscú desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

La ofensiva provocó daños en sectores residenciales y en instalaciones energéticas. En la región de Moscú, las autoridades informaron inicialmente de dos fallecidos y más de una veintena de heridos, mientras que una tercera víctima murió posteriormente en un hospital. Un edificio de 21 pisos resultó afectado por un incendio y alrededor de 400 personas fueron evacuadas.

Las autoridades de Moscú confirmaron daños en la refinería de Kapotnia, una instalación clave para el abastecimiento de combustible de la capital rusa.
Las autoridades de Moscú confirmaron daños en la refinería de Kapotnia, una instalación clave para el abastecimiento de combustible de la capital rusa.

Sobianin confirmó daños en una instalación de la refinería de petróleo de Moscú, situada en el distrito de Kapotnia. La planta es uno de los principales centros de procesamiento de combustible que abastecen a la capital y ya había sido objeto de ataques ucranianos anteriores.

Entretanto, el presidente ucraniano afirmó que las fuerzas de Kiev golpearon infraestructura esencial de la industria petrolera rusa y un complejo logístico relacionado con el esfuerzo bélico. Según su descripción, el objetivo era afectar recursos utilizados para sostener la guerra.

Estas son miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria bélica”, afirmó.

El mandatario también señaló que Ucrania empleó durante la operación diferentes sistemas de ataque desarrollados o utilizados por sus fuerzas, entre ellos los drones FP-1, RZ-100, MICH.2000, Palianitsia, Vendetta, Liutyi y Bars, además de los sistemas Flamingo y Pelican. Kiev viene ampliando desde hace meses su capacidad para realizar operaciones a cientos y miles de kilómetros de distancia contra instalaciones energéticas y militares rusas.

La ofensiva coincidió con las elecciones para la Duma Estatal y con denuncias de interferencia informática contra el sistema de votación electrónica en Rusia. (REUTERS/Stringer)
La ofensiva coincidió con las elecciones para la Duma Estatal y con denuncias de interferencia informática contra el sistema de votación electrónica en Rusia. (REUTERS/Stringer)

La dimensión de la ofensiva coincidió con un momento especialmente sensible para el Kremlin. Rusia celebra desde el viernes elecciones para los 450 escaños de la Duma Estatal y este domingo corresponde a la última jornada de votación. Sobianin sostuvo que el ataque había sido concebido para alterar el proceso electoral y afirmó que “el enemigo no lo consiguió”.

Los comicios son los primeros legislativos celebrados en Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Además de los ataques aéreos, la Comisión Electoral Central denunció intentos de interferencia informática contra la infraestructura utilizada para la votación electrónica.

La ofensiva sobre Moscú se produjo después de que Ucrania anunciara que ampliaría sus ataques de largo alcance como respuesta a los bombardeos rusos. Zelensky había planteado días antes que cualquier proceso para reducir los ataques debía incluir infraestructura energética y otros objetivos críticos.

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