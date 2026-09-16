Dos difíciles elecciones regionales en Alemania tambalean futuro de canciller Merz

Merz rechazó gobernar en minoría sin los socialdemócratas y afirmó que quiere usar sus cuatro años de mandato para sacar a Alemania de la crisis (REUTERS/Liesa Johannssen)

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Se prevé que dos elecciones regionales en Alemania del fin de semana generen más avances para un partido de ultraderecha, y podrían determinar si el canciller alemán Friedrich Merz puede mantenerse en el poder y sacar adelante reformas para la mayor economía de Europa.

La autoridad de Merz se vio dañada por la contundente derrota de su partido el 6 de septiembre propinada por Alternativa para Alemania (AfD), un partido antiinmigración y pro-Rusia, en Sajonia-Anhalt, un pequeño estado del este del país. AfD quedó muy cerca de obtener una mayoría allí y tiene su mejor oportunidad hasta ahora de formar el primer gobierno regional de ultraderecha del país desde la Segunda Guerra Mundial.

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Merz, de 70 años, se convirtió en el mandatario de Alemania hace 16 meses con promesas de dar un giro a una economía que apenas ha crecido en años, pero no ha logrado levantar el sombrío ánimo nacional y él mismo se ha vuelto profundamente impopular.

El domingo se celebran otras dos elecciones regionales: en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, otra región en gran medida rural del este alemán, anteriormente comunista y menos próspero; y en Berlín, la capital.

Ambas elecciones son difíciles para el partido de Merz

Se espera que la AfD obtenga avances significativos, aunque no tiene posibilidades reales de llegar al poder en Berlín, y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental enfrenta un desafío mucho más fuerte del actual gobernador de centroizquierda que el que supuso la formación de Merz en Sajonia-Anhalt.

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Las perspectivas para la Unión Demócrata Cristiana (UCD) de centroderecha de Merz son más sombrías. Podría perder la alcaldía de Berlín. Y, si las cosas salen muy mal, podría quedarse fuera por primera vez de una legislatura estatal en cualquier lugar al caer por debajo del 5% de los votos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, una región donde ya era débil.

Merz dijo la semana pasada que “rendirse no es una opción para mí”. Pero el líder adjunto de la UCD en Mecklemburgo-Pomerania Occidental pidió su renuncia y las especulaciones en torno a que podría ser reemplazado pronto han aumentado — aunque ningún aliado de alto nivel ha pedido públicamente su salida, y muchos han advertido contra “debates de personal”.

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Al parecer anticipando un difícil periodo posterior a las elecciones, Merz canceló un viaje a Nueva York programado para la próxima semana en que asistiría a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Merz dijo la semana pasada que "rendirse no es una opción para él (Europa Press)

“Mecklemburgo-Pomerania Occidental traerá un resultado desastroso para la UCD”, advirtió Wolfgang Muno, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rostock, la ciudad más grande del estado. “Y si la UCD también lo hace mal en Berlín y pierde la alcaldía, entonces se ejercerá una gran presión sobre Friedrich Merz”.

Dos gobernadores conservadores, Hendrik Wüst de Renania del Norte-Westfalia y Markus Söder de Baviera, han sido mencionados con frecuencia como posibles sucesores. No está claro si ellos o alguien más podrían dar un paso al frente para asumir el cargo, pero la coalición nacional de gobierno —conformada por el bloque Unión de centroderecha de Merz y los socialdemócratas de centroizquierda— podría intentar cambiar caras y algunas políticas, dijo Muno.

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Aun así, el miércoles, los ocho gobernadores estatales de su partido dieron a Merz su respaldo público, señalando en una declaración que están decididos a abordar los problemas de la población “junto al canciller”, reportó la agencia noticiosa alemana dpa.

Críticos afirman que Merz no entiende los problemas de la gente

La gobernadora de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la socialdemócrata Manuela Schwesig, resaltó un problema central para Merz.

“El canciller no le da a la gente la sensación de que ve y entiende sus problemas”, subrayó esta semana.

El gobierno ha tenido dificultades para convencer a los votantes de que puede poner en marcha la economía crónicamente lenta mediante reformas potencialmente dolorosas, incluidas las del sistema de pensiones. Y hay conflictos entre los partidos gobernantes sobre sus detalles.

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El estilo mordaz de Merz también irrita a muchos votantes. Un comentario el año pasado de que “la prosperidad que nuestro país tiene hoy no puede preservarse en el futuro con un equilibrio entre vida y trabajo y una semana laboral de cuatro días, así que debemos trabajar más” generó críticas. También se ha quejado de que los alemanes se toman demasiados días de baja por enfermedad.

Partido de Merz corre el riesgo de quedar atrapado en una elección

La impopularidad del gobierno nacional está jugando en contra de la UCD en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, pero también corre el riesgo de quedar atrapada en una contienda cara a cara entre la AfD y Schwesig.

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Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental tienen muchas similitudes, dijo Muno. Pero “una diferencia significativa es que, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la actual gobernadora es, por mucho, la política más popular y conocida del estado”, aseveró.

Vallas publicitarias anuncian a Schwesig como “la mujer contra el azul”, el color del partido de ultraderecha, y parece estar atrayendo votantes de otros partidos tradicionales.

Su rival de la AfD es Leif-Erik Holm, un legislador federal con una imagen relativamente moderada en un partido que se ha desplazado de forma constante más a la derecha en los últimos años. Espera aprovechar el impulso de Sajonia-Anhalt.

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Holm fue escalando dentro de la política: primero encabezó su partido, después asumió como representante a nivel estatal y más tarde llegó al Congreso nacional (Reuters)

La legisladora de la AfD Beatrix von Storch dijo en un acto de campaña que “la gente está harta y quiere algo diferente”. Argumentó que Merz “está llevando a cabo las reformas equivocadas” y que deberían hacerse recortes al gasto, incluido el destinado a Ucrania y a la ayuda al desarrollo.

Holm carece de posibles aliados porque los partidos tradicionales se niegan a tratar con la AfD. Eso es aún más un problema para el partido de ultraderecha en Berlín, donde su apoyo es considerablemente menor. La capital ha tendido a inclinarse a la izquierda en los últimos años.

Partido de Merz enfrenta problemas locales en Berlín

La UCD de Merz ha liderado Berlín desde que se subió a una ola de descontento con la política local para hacerse con la alcaldía en 2023. Esta vez enfrenta un desafío de izquierda, junto con problemas hechos en casa.

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El alcalde Kai Wegner abandonó su candidatura a la reelección en julio después que se supo que no había dicho la verdad sobre aspectos de su gestión de crisis cuando un sabotaje causó un corte de energía a gran escala el invierno pasado. Su adjunto, Stefan Evers, se postula en su lugar. La elección de Berlín está dominada por asuntos locales, principalmente el aumento de los costos de alquiler.

Por su parte, Merz ha señalado que está decidido a seguir y ha redoblado retóricamente sus planes de reforma.

“Fuimos elegidos por cuatro años. Yo fui elegido por cuatro años”, dijo Merz en una reunión de la asociación de exportadores de Alemania el martes. “Y quiero que usemos estos cuatro años para sacar a nuestro país de esta fase difícil”.

Merz también desestimó las sugerencias de que podría intentar gobernar en minoría sin sus socios de centroizquierda, señalando que es una “ilusión” creer que sus conservadores podrían sacar políticas adelante en el Parlamento por sí solos.

(AP)