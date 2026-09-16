República Dominicana

Salud Pública despliega cinco equipos para reforzar la atención materna y neonatal en República Dominicana

El Ministerio de Salud Pública instaló grupos técnicos en hospitales priorizados para identificar fallas, aplicar acciones correctivas y responder de inmediato ante riesgos, con verificaciones programadas a los 30, 60 y 90 días

Ministerio de Salud Pública despliega cinco equipos técnicos en hospitales priorizados y fija un calendario de verificación (Foto cortesía Ministerio de Salud)
Ministerio de Salud Pública despliega cinco equipos técnicos en hospitales priorizados y fija un calendario de verificación (Foto cortesía Ministerio de Salud)
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El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana mantiene cinco equipos técnicos especializados en hospitales priorizados de la red pública para reforzar la atención materna y neonatal, corregir brechas detectadas y reducir riesgos para madres y recién nacidos. La intervención, desarrollada en Santo Domingo conforme al cronograma oficial, reúne a especialistas que trabajan junto con el personal médico, administrativo y técnico de cada establecimiento.

El seguimiento prevé comprobar los resultados de las medidas correctivas a los 30, 60 y 90 días de su presentación. Cada brecha detectada deberá traducirse en una acción específica, con un responsable y un plazo de cumplimiento, mientras que las situaciones que impliquen un riesgo para los pacientes recibirán una respuesta inmediata durante las visitas.

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La etapa de coordinación y socialización se realizó entre el 26 y el 28 de agosto, y las visitas técnicas comenzaron el 31 de agosto. El levantamiento de información concluirá el 14 de septiembre; el informe consolidado y los planes correctivos serán presentados el día 21, informó el ministerio.

Cinco áreas para revisar la atención hospitalaria

El primer grupo está dedicado a la vigilancia epidemiológica, las infecciones asociadas a la atención de salud y las estadísticas. Su tarea incluye mejorar la oportunidad y calidad de los informes, fortalecer la detección y notificación de eventos, y revisar las medidas de prevención y control de infecciones.

Mujer embarazada y profesional de la salud sentadas en un consultorio; hay un escritorio con documentos, bolígrafos, gel antibacterial, camilla y un póster de cuidados prenatales
El operativo se apoya en coordinación realizada a fines de agosto y en recorridos iniciados el 31, con una fecha clave a mediados de septiembre y otra, días después, para presentar ajustes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo equipo verifica las condiciones de agua y saneamiento de los hospitales. Examina la disponibilidad de agua segura, los procedimientos de limpieza y desinfección, y el manejo de los residuos generados por la actividad hospitalaria.

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La atención clínica de madres y recién nacidos queda bajo revisión del tercer grupo especializado. Este equipo evalúa el cumplimiento de protocolos, la disponibilidad de medicamentos e insumos y los procesos vinculados con una atención segura y oportuna.

El cuarto equipo analiza la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Su función es revisar los procesos asistenciales, los mecanismos para prevenir eventos adversos y las medidas destinadas a identificar sus causas e introducir mejoras en los servicios.

El quinto grupo controla la habilitación de los establecimientos, es decir, el cumplimiento de las condiciones y requisitos necesarios para que los servicios sanitarios funcionen de forma adecuada y segura. La evaluación conjunta de las cinco áreas abarca tanto la asistencia directa a madres y recién nacidos como los aspectos epidemiológicos, sanitarios y administrativos que intervienen en la prestación hospitalaria.

Mientras en el área metropolitana de Bucaramanga varias instituciones de salud se han visto obligadas a cerrar o suspender sus servicios materno-infantiles, la Clínica Foscal continúa firme en su misión de brindar atención - crédito Foscal
Especialistas trabajan con personal sanitario en Santo Domingo para cerrar fallas, con respuesta inmediata ante peligros y con cortes de evaluación en tres momentos que medirán avances reales (Foto archivo Infobae)

Planes correctivos y verificación de resultados

Los hospitales priorizados recibirán informes con las deficiencias observadas y planes correctivos para resolverlas. Las verificaciones posteriores determinarán cuáles fueron subsanadas y cuáles requieren intervenciones adicionales.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, sostuvo que la presencia de los equipos busca acompañar a los centros en la resolución de los problemas detectados: “Estamos en los hospitales no solamente para identificar lo que debemos mejorar, sino para trabajar junto a los equipos en las soluciones. Cada hallazgo tiene que convertirse en una acción concreta que contribuya a una atención más segura para nuestras madres y nuestros niños”.

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