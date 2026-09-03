Indonesia: un puente recién construido cedió con 50 personas encima durante la ceremonia de inauguración

La pasarela de Pongpet se inclinó tras soltarse una sujeción del lateral izquierdo mientras la cruzaban más de 50 asistentes a un acto en Margacinta (Video redes sociales)

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Un puente colgante recién inaugurado en Indonesia cedió parcialmente durante su propia ceremonia de apertura cuando más de 50 personas lo cruzaron al mismo tiempo, superando el límite de carga previsto para la estructura. El accidente ocurrió el domingo 30 de agosto, alrededor de las 16:10 hora local, en la aldea de Margacinta, distrito de Cijulang, en la provincia de Java Occidental.

El colapso parcial del Puente Colgante de Pongpet —también conocido como Puente Merah Putih— dejó varios heridos leves, entre ellos la regente del distrito de Pangandaran, Citra Pitriyami, y la jefa del Departamento de Obras Públicas, Ling Ling Nugraha Senjaya. La policía local confirmó que no hubo víctimas fatales. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la estructura se inclina bruscamente y varias personas caen desde la pasarela.

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El exceso de personas provocó que un cable se desprendiera del anclaje principal

La estructura de 60 metros se vio afectada minutos después del corte de cinta en Cijulang, cuando un grupo de funcionarios y vecinos avanzó a la vez (Captura de video)

El Ejército Indonesio (TNI AD), que participó en la construcción del puente, precisó que la estructura no sufrió un derrumbe total. “Lo que ocurrió no fue un colapso ni una falla completa de la estructura”, afirmó el brigadier general Donny Pramono, jefe de comunicaciones del TNI AD, en declaraciones recogidas por el New York Post. Según el portavoz, el cable de suspensión del lado izquierdo se desprendió del punto principal de anclaje, lo que provocó que la pasarela se inclinara hacia un costado y varias personas cayeran hacia el río, ubicado unos 3 metros más abajo.

El incidente se produjo minutos después de que concluyera el acto de inauguración, cuando un grupo de funcionarios y vecinos comenzó a cruzar la pasarela simultáneamente. “El incidente ocurrió luego de que más de 50 personas cruzaran al mismo tiempo, superando la capacidad especificada, lo que provocó que el cable del lado izquierdo se soltara del sistema principal de fijación y causara la inclinación del puente”, indicó el ejército en un comunicado, según el medio.

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Las señales de alerta estaban colocadas, pero fueron ignoradas durante la celebración

Antes de la inauguración, el Comando Militar del Distrito de Pangandaran había instalado avisos con las normas de seguridad y los límites de circulación. Sin embargo, el entusiasmo de los vecinos tras el corte de cinta llevó a que esas indicaciones fueran desatendidas, según informó Kompas, el principal diario indonesio.

Un mapa geográfico sitúa el puente colgante Pongpet en la zona costera de la región de Pangandaran, Indonesia (Captura de video)

El jefe de la aldea de Margacinta, Enceng Anwar Solihin, quien estaba sobre el puente en el momento del accidente, declaró que la estructura empezó a oscilar antes de ceder. “El puente ya había comenzado a balancearse de lado a lado”, relató. Solihin precisó que la norma establecía que no debían cruzar más de tres personas a la vez.

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La regente Pitriyami sufrió hematomas en una mano al ser golpeada por un cable. Según su equipo de comunicación, citado por Kompas, su estado no fue grave y retomó sus actividades. El comisario Ikrar Potawari, jefe de la Policía de Pangandaran, confirmó en un comunicado oficial que todos los asistentes al acto sobrevivieron y que las autoridades aseguraron el perímetro de forma inmediata.

El puente permanece cerrado mientras se realizan reparaciones y una evaluación técnica

Con 60 metros de extensión y piso de tablas de madera sostenido por cables de acero, el Puente de Pongpet funciona como un nexo vital entre comunidades rurales del distrito de Cijulang. Los vecinos lo utilizan a diario para acceder a escuelas, centros de salud y sus lugares de trabajo. Tras el accidente, las autoridades clausuraron el paso de forma inmediata y mantienen el cierre hasta tanto concluyan las reparaciones y una evaluación técnica de la integridad estructural.

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El Comando Militar 0625/Pangandaran y la Agencia de Obras Públicas y Vivienda de Pangandaran llevan adelante conjuntamente las tareas de inspección. Las investigaciones apuntan a determinar las causas exactas del desprendimiento del cable y a revisar el sistema de anclaje y la capacidad máxima de carga de la estructura antes de autorizar su reapertura.