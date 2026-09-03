Mundo

Indonesia: un puente recién construido cedió con 50 personas encima durante la ceremonia de inauguración

El Puente Colgante de Pongpet, en Java Occidental, colapsó parcialmente cuando un cable de sustentación se desprendió del anclaje principal. Si bien no se registraron muertos, algunas personas sufrieron heridas leves, entre ellas una funcionaria de Obras Públicas

La pasarela de Pongpet se inclinó tras soltarse una sujeción del lateral izquierdo mientras la cruzaban más de 50 asistentes a un acto en Margacinta (Video redes sociales)

Guardar

Un puente colgante recién inaugurado en Indonesia cedió parcialmente durante su propia ceremonia de apertura cuando más de 50 personas lo cruzaron al mismo tiempo, superando el límite de carga previsto para la estructura. El accidente ocurrió el domingo 30 de agosto, alrededor de las 16:10 hora local, en la aldea de Margacinta, distrito de Cijulang, en la provincia de Java Occidental.

El colapso parcial del Puente Colgante de Pongpet —también conocido como Puente Merah Putih— dejó varios heridos leves, entre ellos la regente del distrito de Pangandaran, Citra Pitriyami, y la jefa del Departamento de Obras Públicas, Ling Ling Nugraha Senjaya. La policía local confirmó que no hubo víctimas fatales. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la estructura se inclina bruscamente y varias personas caen desde la pasarela.

PUBLICIDAD

El exceso de personas provocó que un cable se desprendiera del anclaje principal

Un grupo de personas camina sobre un puente colgante rojo y blanco decorado con adornos amarillos y carteles en una zona boscosa
La estructura de 60 metros se vio afectada minutos después del corte de cinta en Cijulang, cuando un grupo de funcionarios y vecinos avanzó a la vez (Captura de video)

El Ejército Indonesio (TNI AD), que participó en la construcción del puente, precisó que la estructura no sufrió un derrumbe total. “Lo que ocurrió no fue un colapso ni una falla completa de la estructura”, afirmó el brigadier general Donny Pramono, jefe de comunicaciones del TNI AD, en declaraciones recogidas por el New York Post. Según el portavoz, el cable de suspensión del lado izquierdo se desprendió del punto principal de anclaje, lo que provocó que la pasarela se inclinara hacia un costado y varias personas cayeran hacia el río, ubicado unos 3 metros más abajo.

El incidente se produjo minutos después de que concluyera el acto de inauguración, cuando un grupo de funcionarios y vecinos comenzó a cruzar la pasarela simultáneamente. El incidente ocurrió luego de que más de 50 personas cruzaran al mismo tiempo, superando la capacidad especificada, lo que provocó que el cable del lado izquierdo se soltara del sistema principal de fijación y causara la inclinación del puente”, indicó el ejército en un comunicado, según el medio.

PUBLICIDAD

Las señales de alerta estaban colocadas, pero fueron ignoradas durante la celebración

Antes de la inauguración, el Comando Militar del Distrito de Pangandaran había instalado avisos con las normas de seguridad y los límites de circulación. Sin embargo, el entusiasmo de los vecinos tras el corte de cinta llevó a que esas indicaciones fueran desatendidas, según informó Kompas, el principal diario indonesio.

Mapa geográfico con un punto rojo que marca el puente colgante Pongpet, rodeado de nombres de localidades y una costa azul
Un mapa geográfico sitúa el puente colgante Pongpet en la zona costera de la región de Pangandaran, Indonesia (Captura de video)

El jefe de la aldea de Margacinta, Enceng Anwar Solihin, quien estaba sobre el puente en el momento del accidente, declaró que la estructura empezó a oscilar antes de ceder. “El puente ya había comenzado a balancearse de lado a lado”, relató. Solihin precisó que la norma establecía que no debían cruzar más de tres personas a la vez.

La regente Pitriyami sufrió hematomas en una mano al ser golpeada por un cable. Según su equipo de comunicación, citado por Kompas, su estado no fue grave y retomó sus actividades. El comisario Ikrar Potawari, jefe de la Policía de Pangandaran, confirmó en un comunicado oficial que todos los asistentes al acto sobrevivieron y que las autoridades aseguraron el perímetro de forma inmediata.

El puente permanece cerrado mientras se realizan reparaciones y una evaluación técnica

Con 60 metros de extensión y piso de tablas de madera sostenido por cables de acero, el Puente de Pongpet funciona como un nexo vital entre comunidades rurales del distrito de Cijulang. Los vecinos lo utilizan a diario para acceder a escuelas, centros de salud y sus lugares de trabajo. Tras el accidente, las autoridades clausuraron el paso de forma inmediata y mantienen el cierre hasta tanto concluyan las reparaciones y una evaluación técnica de la integridad estructural.

El Comando Militar 0625/Pangandaran y la Agencia de Obras Públicas y Vivienda de Pangandaran llevan adelante conjuntamente las tareas de inspección. Las investigaciones apuntan a determinar las causas exactas del desprendimiento del cable y a revisar el sistema de anclaje y la capacidad máxima de carga de la estructura antes de autorizar su reapertura.

Temas Relacionados

IndonesiaPuenteDerrumbeInfraestructuraNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Departamentos de USD 550 millones y pilotos de Fórmula 1 como vecinos: así es el rincón más exclusivo de Mónaco

Mareterra, el barrio construido sobre el Mediterráneo, demandó 11 años de planificación y una inversión cercana a los USD 2.300 millones, además del traslado de especies marinas y estructuras submarinas de más de 11.000 toneladas cada una

Departamentos de USD 550 millones y pilotos de Fórmula 1 como vecinos: así es el rincón más exclusivo de Mónaco

Zelensky envió de urgencia al Parlamento ucraniano dos leyes para luchar contra fraudes financieros

Los proyectos, en línea con las demandas de la UE, apuntan a sancionar no solo a quienes llevan adelante el hecho ilícito, sino también a organizadores, beneficiarios y dueños de las estructuras que captan personal y atacan operaciones de pago y cuentas bancarias

Zelensky envió de urgencia al Parlamento ucraniano dos leyes para luchar contra fraudes financieros

El primer ministro británico se reúne con Macron en Londres con la migración y el apoyo a Ucrania como ejes de la agenda bilateral

Los dos líderes, que mantuvieron su primer encuentro el miércoles por la noche durante la presentación previa del Tapiz de Bayeux en el Museo Británico, celebrarán este jueves sus primeras conversaciones en Downing Street con el objetivo de reforzar la cooperación entre ambos países

El primer ministro británico se reúne con Macron en Londres con la migración y el apoyo a Ucrania como ejes de la agenda bilateral

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea

El Profesor Molchanov está vinculado al Instituto Oceanográfico Shirshov, entidad sancionada por Estados Unidos y Ucrania. Según medios noruegos, el buque realizó durante varios años investigaciones en el lecho marino del archipiélago de Svalbard, en búsquedas de minerales

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea

Ucrania busca cómo detener los rápidos drones rusos que atacan infraestructuras vitales

La extensión de los ataques a nuevos territorios y el aumento de su escala preocupa a los ucranianos debido a la falta de métodos fiables para interceptar estos drones, basados en la serie iraní Shahed y capaces de alcanzar velocidades de entre 450 y 500 kilómetros por hora

Ucrania busca cómo detener los rápidos drones rusos que atacan infraestructuras vitales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

México descarta que temas de seguridad “contaminen” la negociación comercial con EEUU: “son temas paralelos”

¿Cuál será la sede de los encuentros por el tercer lugar y final de la Leagues Cup 2026?

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima

El Festival Cordillera espera 78.000 personas: estas son las sorpresas de la versión 2026

DEPORTES

“Visitando al maestro”: los cuatro campeones del mundo que se reunieron con Carlos Bilardo

“Visitando al maestro”: los cuatro campeones del mundo que se reunieron con Carlos Bilardo

Jugó 20 años en la élite del fútbol argentino, ganó dos títulos y hoy trabaja de albañil con su papá: “Estamos laburando de eso y me gusta”

Tras el calvario que sufrió por sus problemas de tobillo, Batistuta anotó dos goles en el centenario de la Fiorentina y se emocionó

La dura penalización que deberá cumplir Kimi Antonelli en el GP de Italia en plena pelea por el título de Fórmula 1

El divertido blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen” que estará de safety car en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

Noel Gallagher deja una pista sobre el futuro de Oasis: “Tenemos que hacer algo en verano”

Noel Gallagher deja una pista sobre el futuro de Oasis: “Tenemos que hacer algo en verano”

La viuda de Eric Dane vuelve a la actuación mientras atraviesa el duelo

La verdad detrás de la ausencia de Evan Rachel Wood en “Practical Magic 2″

“Spider-Man: Un nuevo día” arrasa en taquilla mundial con USD 2.337 millones y se acerca a una cifra histórica

Murió Carla Jeffery, actriz de la saga “Zombies” de Disney