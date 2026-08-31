Mundo

Irán condenó a muerte a dos mujeres por participar en protestas contra el régimen

Los casos de Taraneh Rahimi y Leila Abolhasani se suman a una ola de ejecuciones, mientras crecen las denuncias por juicios sin garantías procesales por las manifestaciones de enero de 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Leila Abolhasani (izquierda) y Taraneh Rahimi (derecha), las dos mujeres condenadas a muerte por participar en las protestas contra el régimen iraní en enero. (Femena)
Guardar

Tribunales iraníes dictaron condenas de muerte contra dos mujeres acusadas por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, informaron este lunes organismos de derechos humanos, en momentos en que Teherán intensifica las ejecuciones de personas detenidas durante esas manifestaciones.

Las dos mujeres fueron condenadas en causas separadas, pero ambas están vinculadas a incidentes ocurridos en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, que fue uno de los principales focos de la protesta a nivel nacional, con su pico en las noches del 8 y 9 de enero.

En el marco de la guerra con Estados Unidos, Irán ya ejecutó a 29 hombres por cargos relacionados con las manifestaciones, según la ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHR). Hasta el momento, ninguna mujer fue ejecutada por los disturbios, aunque Irán ahorcó este año a al menos 16 mujeres por otros cargos, de acuerdo con la misma organización.

PUBLICIDAD

Una condena a muerte junto a nueve hombres

Taraneh Rahimi, de 20 años, fue condenada a muerte junto a nueve hombres por incidentes ocurridos durante las protestas en una plaza de Isfahán, donde murieron dos personas, entre ellas un integrante de las fuerzas de seguridad, según informaron este lunes el grupo con sede en Noruega Hengaw y la organización con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Otros acusados en la misma causa recibieron condenas de hasta 36 años de prisión, entre ellos la hermana de Taraneh, Romina, agregaron ambas organizaciones. “Los abogados de los acusados no tuvieron acceso a una parte sustancial del expediente y objetaron que no se les había dado tiempo suficiente para revisar los documentos y las pruebas”, señaló HRANA.

PUBLICIDAD

Condenada por incendiar un local durante las protestas

En el otro caso, Leila Abolhasani, una mujer de 43 años y madre de dos adolescentes, fue declarada culpable por un tribunal de Isfahán de haber incendiado un local comercial durante las protestas, según informaron el observatorio de asuntos legales Dadban y HRANA.

Sus familiares negaron la acusación y sostuvieron que Abolhasani solo estuvo presente en el lugar y filmaba el incendio del local, según ambas organizaciones. Sin embargo, fue condenada por el cargo capital de “hacer la guerra contra Dios”. El caso fue remitido a la Corte Suprema para su revisión.

El caso que Trump difundió por error

En abril, el presidente Donald Trump había vuelto a publicar en su red X un mensaje de un activista juvenil proisraelí en Estados Unidos que afirmaba que ocho mujeres iraníes enfrentaban la pena de muerte por ahorcamiento, y el mandatario estadounidense había pedido su liberación. Sin embargo, no todas las mujeres mencionadas habían sido condenadas a muerte, y algunas ya no permanecían detenidas.

Una de ellas, Bita Hemmati, sí había sido condenada a muerte por las protestas, bajo el cargo de arrojar bloques de concreto desde un edificio contra la policía. No obstante, HRANA informó en abril que su condena a muerte había sido revocada.

Temas Relacionados

Protestas en IránIránPena de muertederechos humanosGuerra en Medio OrienteÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un proyecto clave de Estados Unidos en Brasil para explotar tierras raras enfrenta desafíos en China y en la justicia local

Washington ya destinó unos USD 5.000 millones al proyecto Serra Verde, en Goiás, pero problemas técnicos y riesgos políticos complican la apuesta por armar una cadena de suministro alternativa a la de Beijng

Un proyecto clave de Estados Unidos en Brasil para explotar tierras raras enfrenta desafíos en China y en la justicia local

El riesgo de los “glaciares colgantes” en el Himalaya: cómo un desprendimiento puede provocar inundaciones devastadoras

Investigaciones y geólogos identificaron cientos de estas formaciones en el norte de India y advirtieron sobre la creciente exposición de asentamientos e infraestructura en las zonas montañosas

El riesgo de los “glaciares colgantes” en el Himalaya: cómo un desprendimiento puede provocar inundaciones devastadoras

Putin le ofreció a Xi Jinping extender sin límite ni visado la entrada de ciudadanos chinos a Rusia: “Si Beijing lo cree útil”

El presidente ruso presentó la novedad a modo de ofrenda para el mandatario chino en un encuentro bilateral al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Biskek, capital de Kirguistán

Putin le ofreció a Xi Jinping extender sin límite ni visado la entrada de ciudadanos chinos a Rusia: “Si Beijing lo cree útil”

Rusia golpeó Kiev por quinto día consecutivo para dañar sus almacenes y vaciar las góndolas de los supermercados

Ucrania tiene dificultades para contrarrestar los drones a reacción rusos, mientras crece la preocupación por posible escasez de alimentos. Moscú anunció “ataques masivos” contra la red energética

Rusia golpeó Kiev por quinto día consecutivo para dañar sus almacenes y vaciar las góndolas de los supermercados

¿Hay vida en los túneles de Nepal? Rescatistas le enviaron oxígeno a cientos de obreros atrapados bajo tierra

Aunque las autoridades no saben cuántos podrán sobrevivir, las esperanzas y el trabajo por salvar a quienes construían una megaobra hidroeléctrica en la montaña no cesan: "Es una carrera contra el tiempo"

¿Hay vida en los túneles de Nepal? Rescatistas le enviaron oxígeno a cientos de obreros atrapados bajo tierra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Insólito: quiso hacerle una broma a una amiga, dejó un riñón en una conservadora en Aeroparque y terminó detenido

Insólito: quiso hacerle una broma a una amiga, dejó un riñón en una conservadora en Aeroparque y terminó detenido

Yaya Muñoz reveló cuánto dinero gana como panelista en ‘Dímelo King’ con solo una hora de trabajo al día y los regalos más costosos que ha recibido: dos carros y un Rólex

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: líneas 3 y 7 del MB presentan modificaciones en el servicio

Estos son los equipos de la UEFA Champions League que no podrían jugar en la Liga Mx por el aforo de su estadio

Nuevas cifras de desempleo en Colombia: bajó en comparación con julio de 2025, según el Dane

DEPORTES

La emocionante despedida de los jugadores de la selección argentina a Messi tras su retiro: “Gracias por hacernos tan felices”

La emocionante despedida de los jugadores de la selección argentina a Messi tras su retiro: “Gracias por hacernos tan felices”

Flavio Cobolli reveló cómo pasó de las inferiores de la Roma al puesto 6 del ranking ATP: “Jugaba más al fútbol que al tenis”

El conmovedor video que publicó Lionel Messi tras anunciar su despedida de la selección argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina

Un jugador de la selección argentina estalló en medio de rumores sobre su pase a otro club: “Si no te gusto no es mi problema”

ENTRETENIMIENTO

Ozzy Osbourne: la familia del músico mantuvo su cuerpo en casa varios días después de su muerte

Ozzy Osbourne: la familia del músico mantuvo su cuerpo en casa varios días después de su muerte

“Me siento increíblemente bendecido”: Jim Curtis se sinceró sobre su romance con Jennifer Aniston

El Met Gala cancela la exposición de John Galliano por sus comentarios antisemitas

El hombre que estuvo al lado de Jimi Hendrix hasta el final reveló sus últimas palabras

Barbara Eden reveló que la rechazaron por no tener “senos grandes” antes de su éxito en ‘Mi bella genio’: “No eres el tipo de Hollywood”