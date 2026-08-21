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Hallaron un arsenal con armas robadas, dólares y pasaportes en un terreno baldío en Guatemala

Las autoridades también reportaron pasaportes, un dron y herramientas; hasta el momento no informaron capturas ni el origen de los documentos hallados

Las autoridades no informaron capturas ni precisaron el origen de las placas y pasaportes hallados, y los indicios quedaron a disposición de los órganos jurisdiccionales.
Un operativo de la PNC, el MP y el Ejército de Guatemala por robo de armas permitió hallar un arsenal en San Lucas Sacatepéquez. (Ejército de Guatemala)
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El robo de armas llevó a un operativo a gran escala que llevó al hallazgo de un arsenal en San Lucas Sacatepéquez, municipio ubicado a 21 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

La diligencia se realizó en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Ejército de Guatemala, donde las autoridades localizaron armas con reporte de robo, municiones, dinero en efectivo, placas para vehículos, pasaportes y otros objetos en una residencia y en un terreno baldío.

Entre lo incautado había Q10.011 (USD 1.283) y USD 1 mil 245 en efectivo, además de seis teléfonos celulares, cuatro tabletas, un dron, una pica para abrir puertas, una ganzúa y una mochila.

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El reporte oficial también incluyó un sobre con siete pares de placas para vehículos y pasaportes, sin que hasta ahora se haya precisado a quién pertenecen.

La diligencia estuvo a cargo de investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de la PNC y del Ministerio Público, con apoyo del Ejército.

Las autoridades no informaron capturas ni precisaron el origen de las placas y pasaportes hallados, y los indicios quedaron a disposición de los órganos jurisdiccionales.
Las autoridades localizaron armas con reporte de robo, municiones, dinero en efectivo, placas para vehículos, pasaportes y otros objetos la mayoría escondidos dentro de una mochila. (Ejército de Guatemala)

Según la información divulgada por las autoridades, el operativo se realizó como seguimiento a una investigación por robo de armas de fuego.

El operativo permitió ubicar al menos seis armas y tres tenían reporte de robo

La Policía Nacional Civil informó primero que en las afueras de un inmueble fueron localizadas cinco armas de fuego, cargadores y municiones. Después, la institución indicó que dentro de la propiedad fue hallada un arma con reporte de robo y que en un terreno aledaño aparecieron otras cinco.

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El Ejército de Guatemala detalló una relación de seis armas de fuego: dos carabinas y cuatro pistolas. De ese total, una carabina y dos pistolas tenían reporte de robo.

Las fuerzas de seguridad también encontraron 13 cargadores para pistola de 9 mm, un cargador para carabina calibre .223 y municiones de distintos calibres. Según el reporte militar, parte de los objetos estaba en una residencia y otra parte en un terreno baldío.

Las autoridades no informaron capturas ni precisaron el origen de las placas y pasaportes hallados, y los indicios quedaron a disposición de los órganos jurisdiccionales.
Las acciones incluyeron puestos de control, patrullajes a pie y allanamientos coordinados por la Policía Militar, la PNC y el MP en distintos puntos de San Lucas Sacatepéquez. (Ejército de Guatemala)

Las autoridades no informaron capturas ni el origen de las placas y pasaportes

Las acciones incluyeron puestos de control, patrullajes a pie y allanamientos en distintos puntos de San Lucas Sacatepéquez. El despliegue fue coordinado por la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, junto con la PNC y el MP.

De acuerdo con el reporte castrense, las armas localizadas estaban dentro de una mochila ubicada en el terreno baldío, mientras que en el allanamiento de una residencia se ubicaron otros indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas vinculadas con las diligencias. Tampoco han precisado cuándo ni dónde fueron robadas las armas recuperadas, ni a quién corresponden los pasaportes y las placas halladas durante el operativo.

Las autoridades no informaron capturas ni precisaron el origen de las placas y pasaportes hallados, y los indicios quedaron a disposición de los órganos jurisdiccionales.
El Ejército de Guatemala reportó la incautación de seis armas de fuego, entre ellas dos carabinas y cuatro pistolas, y confirmó que tres tenían reporte de robo. (Ejército de Guatemala)

El Ejército señaló que los indicios fueron embalados y puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes para fortalecer las investigaciones en curso. La institución añadió que estas acciones forman parte de operaciones coordinadas para prevenir hechos ilícitos y se suman a despliegues del Plan Anillo de Contención y a incursiones previas en zonas del país.

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