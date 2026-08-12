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República Dominicana: Autoridades confiscaron 321 paquetes de presunta cocaína en el Puerto Caucedo

En una operación contra una carga en tránsito internacional, los equipos detectaron compartimientos ocultos en un contenedor con tableros de madera que llegó desde Perú y tenía como destino final Alemania

República Dominicana confiscó 321 paquetes de presunta cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo durante una operación contra una carga en tránsito internacional. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
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En una operación coordinada que refuerza la lucha contra el narcotráfico internacional, las autoridades dominicanas anunciaron este miércoles que confiscaron un cargamento de 321 paquetes presumiblemente de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

La operación involucró a oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en colaboración con el Ministerio Público y el apoyo de agencias de inteligencia estatales y la seguridad militar de la terminal portuaria, según informaron de manera oficial los organismos responsables.

El decomiso se realizó tras una labor de inteligencia en la que los equipos de identificación e inspección del puerto revisaron numerosos contenedores de tránsito internacional. De acuerdo con los datos suministrados por la DNCD, el hallazgo se produjo cuando los agentes detectaron inconsistencias estructurales en el piso de uno de los contenedores, lo que motivó el inicio inmediato de trabajos técnicos de exploración y desmontaje del área comprometida.

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República Dominicana, Dirección Nacional de Control de Drogas, Puerto Caucedo
El contenedor llegó desde Perú y tenía como destino final Alemania, según informaron las autoridades sobre el decomiso en Caucedo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

El contenedor intervenido transportaba una carga declarada de tableros de madera, había llegado a la terminal procedente de Perú y tenía como destino final Alemania. Durante la inspección, que se extendió por más de doce horas, se utilizaron equipos especializados de búsqueda, identificación y extracción para acceder a los compartimientos ocultos entre las barras de la base del contenedor, donde se localizaron 321 paquetes forrados con cinta adhesiva y acondicionados en forma de láminas.

Investigación conjunta tras decomisos de presunta cocaína

Las autoridades vinculan este decomiso con otro realizado en la misma terminal una semana antes, donde se incautaron 303 bloques de sustancia ilícita, también ocultos bajo el mismo modus operandi en la estructura inferior de un contenedor. “Las autoridades vinculan este hallazgo de 321 paquetes de cocaína con un decomiso realizado la semana pasada en la misma terminal, donde se confiscaron otros 303 bloques, ocultos con el mismo modus operandi entre las barras del piso de un contenedor”, informó la DNCD.

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Autoridades pertinentes han iniciado una investigación conjunta para identificar a los integrantes de la red criminal detrás de la operación, así como para proceder a sus arrestos y presentación ante la justicia. “El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación en relación con la frustrada operación de narcotráfico internacional para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los integrantes de esta red criminal”, confirmaron de manera oficial.

República Dominicana, Dirección Nacional de Control de Drogas, Puerto Caucedo
La DNCD vinculó el hallazgo de 321 paquetes con otro decomiso de 303 bloques realizado una semana antes en la misma terminal. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Los paquetes decomisados fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinará tanto el tipo exacto de sustancia como su peso definitivo. La DNCD subrayó que las labores de inteligencia operativa en los puertos y terminales del país forman parte de una estrategia continua para impedir el uso del territorio dominicano como plataforma para el tráfico internacional de drogas.

El operativo en el Puerto Multimodal Caucedo se inscribe en la línea de actuaciones que buscan desarticular las estructuras logísticas de las redes criminales que operan en la región. Las autoridades recordaron que la colaboración interinstitucional y el intercambio de información con agencias internacionales resultan claves para la detección y neutralización de nuevas modalidades de ocultamiento de sustancias ilícitas.

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