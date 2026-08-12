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Embargan cuentas del sindicato de maestros de Guatemala, tras anuncio de manifestación

La Procuraduría General informó que un Tribunal de Amparo ordenó la medida por costas judiciales impagas del Comité Ejecutivo Nacional

El Ministerio de Educación advirtió que el emplazamiento vigente impide medidas de hecho y que sancionará las ausencias no justificadas en medio del conflicto entre Joviel Acevedo y el Gobierno de Bernardo Arévalo.
La Procuraduría General de la Nación informó que un Tribunal de Amparo ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Comité Ejecutivo Nacional del STEG. ((Imagen Ilustrativa Infobae))
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La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este miércoles sobre la resolución emitida por el Tribunal de Amparo que ordena el embargo de las cuentas bancarias del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG).

El anuncio se hizo horas después de que se revelara una manifestación de maestros convocada por el líder magisterial Joviel Acevedo. definitivo de del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG).

La medida, ejecutada a través del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, determinó embargar las cuentas monetarias, de ahorro y a plazo fijo por una suma que alcanza Q3.160.00 (USD 405) y responde al incumplimiento del pago de costas judiciales por parte del sindicato, según informó la PGN en un comunicado.

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La PGN detalló que continuará con las acciones legales correspondientes para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y defender los intereses del Estado.

El Ministerio de Educación advirtió que el emplazamiento vigente impide medidas de hecho y que sancionará las ausencias no justificadas en medio del conflicto entre Joviel Acevedo y el Gobierno de Bernardo Arévalo.
El Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social ejecutó el embargo sobre cuentas monetarias, de ahorro y a plazo fijo del STEG por Q3.160.00. (PGN)

De acuerdo con la comunicación oficial, el embargo fue decretado después de que el Comité Ejecutivo del STEG no realizó el pago requerido por ley, pese a los avisos y requerimientos previos.

STEG convoca a manifestación pese a restricciones legales

El anuncio de la PGN se hizo horas después de que el Sindicato mayoritario de maestros convocó a una manifestación nacional para el 13 de agosto en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de Guatemala.

La medida tiene como eje principal exigir el ascenso de docentes con contratos temporales a plazas permanentes, en particular a quienes laboran bajo los renglones 021 y 022. El sindicato informó que también demandará acciones frente a la inseguridad y el aumento del costo de vida.

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Un comunicado difundido por el sectorial del STEG en Izabal anticipa la asistencia masiva de trabajadores docentes, operativos, técnicos y administrativos, quienes solicitan garantías para no enfrentar represalias en sus centros de trabajo.

“La reunión busca dignificar la labor de los maestros y exigir condiciones laborales estables”, afirmó la organización gremial. Pese a la convocatoria, el Ministerio de Educación recordó que el emplazamiento vigente, promovido por el propio comité Ad Hoc del STEG, impide la realización de medidas de hecho por cualquiera de las partes.

El Ministerio de Educación advirtió que el emplazamiento vigente impide medidas de hecho y que sancionará las ausencias no justificadas en medio del conflicto entre Joviel Acevedo y el Gobierno de Bernardo Arévalo.
Desde principios de este Gobierno el STEG ha mantenido un pulso que ha generado manifestaciones y la toma durante varios días de la Plaza de la Constitución. (DCA)

El viceministro de Educación, Francisco Cabrera, advirtió que las ausencias no justificadas serán sancionadas conforme a la ley, y que la institución velará por el cumplimiento de los días de clase y las disposiciones vigentes.

El pulso

El STEG, liderado por Joviel Acevedo, mantiene un prolongado pulso contra la administración del presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio de Educación (Mineduc).

El conflicto escaló tras el rechazo gubernamental a las exigencias sindicales sobre el pacto colectivo y aumentos salariales que fueron calificados como “desmedidos”, lo que desencadenó paros nacionales y campamentos de protesta.

El Ministerio de Educación advirtió que el emplazamiento vigente impide medidas de hecho y que sancionará las ausencias no justificadas en medio del conflicto entre Joviel Acevedo y el Gobierno de Bernardo Arévalo.
Joviel Acevedo es el principal líder del sindicato mayoritario de maestros. Durante años ha presionado a gobierno, obteniendo su cometido a través de manifestaciones. (TV Azteca)

A cambio de ello, el Gobierno anunció un incremento salarial escalonado para todos los trabajadores de la educación, el cual se realizó con análisis técnicos y financieros, pero que correspondían a un aumento mucho menor al exigido por el STEG.

Posterior a ello, se inició una batalla en las cortes donde el sindicato aplazó al Ministerio de Educación, que lograron revertir las autoridades gubernamentales. El estira y encoge se ha mantenido, desde principios de año.

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