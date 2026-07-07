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Evacuación masiva en Breslavia por explosivo de la Segunda Guerra Mundial hallado durante obras públicas

Un artefacto bélico descubierto obligó a cerrar calles y suspender servicios, mientras las autoridades aplicaron estrictos protocolos de seguridad en la zona afectada

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Dos edificios, uno con paneles solares, un sitio de construcción con maquinaria pesada, vehículos, árboles, una carretera y contenedores de basura
El artefacto sin detonar, de unos 250 kilos, apareció durante excavaciones en la calle Trzemeska y obligó a acordonar 300 metros, cerrar vías, desviar colectivos (Oficina de Comunicación de la Municipalidad de Breslavia)

La ciudad de Breslavia, ubicada en el suroeste de Polonia, registró la evacuación de más de 3.000 personas tras el hallazgo de un explosivo sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. La Oficina de Prensa del Ayuntamiento de Breslavia informó que el artefacto, una bomba aérea de unos 250 kilos, fue descubierto durante trabajos de excavación en la calle Trzemeska, en el barrio de Szczepin. Esta situación obligó al cierre de varias calles, la desviación de rutas de transporte público y la movilización de los servicios municipales y de emergencia.

Según reportó Euronewsse activó la mañana del 7 , la alerta de julio de 2026, cuando obreros que realizaban tareas en la zona localizaron el explosivo. Las autoridades locales delimitaron un perímetro de seguridad de 300 metros y coordinaron el desalojo de residentes y trabajadores presentes en el área. Con esta medida, buscaron proteger a la población frente a un peligro que, aunque han pasado décadas desde el final de la guerra, persiste bajo el suelo de muchas ciudades polacas.

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El hallazgo y la evacuación en Breslavia

Según la Oficina de Prensa del Ayuntamiento de Breslavia, la salida preventiva incluyó a unas 3.000 personas, entre ellas residentes, trabajadores y niños de dos guarderías cercanas al lugar donde se halló el proyectil. El operativo comenzó a primera hora del día y finalizó cerca de las 8:50, momento en que los equipos de emergencia confirmaron que la zona estaba libre de peligro. Las autoridades habilitaron un punto de atención temporal en el colegio de la calle Zachodnia, utilizado por casi cien personas que recibieron asistencia durante la operación.

Mapa urbano que representa calles, edificios y áreas verdes. Un círculo rojo delimita una zona central. Un cartel indica 'Orientacyjny Obszar Ewakuacji'
La Oficina de Prensa municipal reportó que el dispositivo bélico fue localizado en el barrio de Szczepin (Oficina de Prensa de la Municipalidad de Breslavia)

El despliegue involucró a la Policía, la guardia municipal y los servicios de Protección Civil, responsables de acordonar el área y organizar el traslado de los vecinos. Además, la compañía municipal de transporte MPK ajustó varias rutas, mientras el barrio de Nowy Dwór quedó prácticamente aislado del centro de Breslavia durante varias horas. De acuerdo con el portal de noticias, el desalojo transcurrió sin incidentes y los residentes pudieron regresar a sus hogares una vez que concluyó la intervención.

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Procedimientos y riesgos en la remoción de artefactos bélicos

La operación de los artificieros comenzó una vez completada la evacuación del perímetro. Especialistas en desactivación de explosivos accedieron al área donde se hallaba el artefacto y aplicaron protocolos militares estrictos para garantizar la seguridad del procedimiento. Según informó el organismo local, la bomba fue asegurada y trasladada en un camión militar hasta un campo de maniobras, donde se realizó su desactivación controlada.

Camión militar verde oliva, lona, luces de emergencia. Rótulo 'Patrol Saperski'. Señal 'UWAGA NIEWYBUCHY'. Matrícula UG 10300. Calle, edificios, árboles
Los artificieros aseguraron el explosivo hallado en obras públicas y lo movieron en un camión militar para neutralizarlo fuera de la zona urbana (Oficina de Comunicación por Internet de la Municipalidad de Breslavia)

Los técnicos advirtieron que incluso los objetos con alto nivel de corrosión mantienen su capacidad de causar daños mortales. Por esta razón, cada hallazgo de este tipo se afronta con máxima precaución y bajo normas de seguridad establecidas. En los últimos años, Breslavia ha registrado descubrimientos recurrentes de explosivos y municiones de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo durante obras de infraestructura y construcción de nuevas viviendas.

El legado de la Segunda Guerra Mundial en las ciudades polacas

Más de 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, restos de la contienda aún aparecen en distintas ciudades de Polonia. Según Euronews, Breslavia sufrió una destrucción considerable durante el asedio de 1945, motivo por el cual persiste la presencia de proyectiles sin detonar bajo el suelo urbano. Las autoridades municipales reportan hallazgos tanto en áreas de construcción como durante la modernización de redes de transporte y servicios.

Vista aérea de un cruce urbano con vehículos, autobús, camión, furgoneta, vehículos policiales, vías de tranvía, túneles, edificios, árboles y personas
Las restricciones por el operativo de seguridad interrumpieron rutas y servicios municipales (Oficina de Comunicación por Internet de la Municipalidad de Breslavia)

Cada descubrimiento implica la movilización de recursos de emergencia y la interrupción temporal de la vida cotidiana. Mensajes oficiales reiteran la prohibición de ingresar a zonas restringidas y la necesidad de seguir comunicados institucionales. “La seguridad es lo más importante”, expresan los portavoces municipales al subrayar la importancia de la responsabilidad ciudadana ante estas situaciones.

El hallazgo del explosivo en la calle Trzemeska confirma la persistencia de vestigios bélicos en Europa Central y la presencia activa de equipos especializados en la reducción de riesgos asociados. La intervención de los servicios de emergencia y la coordinación de protocolos oficiales restablecen la normalidad en Breslavia, evidencia de la vigencia de amenazas vinculadas al pasado bajo la superficie urbana.

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