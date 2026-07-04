Honduras

Secretario de Seguridad en Honduras reporta reducción de homicidios y muertes violentas de mujeres

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, afirmó que el país registra una disminución en los homicidios y las muertes violentas de mujeres al cierre de junio, aunque reconoció que persisten desafíos relacionados con el crimen organizado y la violencia en distintas zonas del territorio nacional.

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El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó que Honduras registra 40 homicidios menos durante el primer semestre de 2026. Las autoridades también reportan una reducción de cinco casos de muertes violentas de mujeres en comparación con el mismo período del año anterior. (Foto: Cortesía)
El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó que Honduras registra 40 homicidios menos durante el primer semestre de 2026. Las autoridades también reportan una reducción de cinco casos de muertes violentas de mujeres en comparación con el mismo período del año anterior. (Foto: Cortesía)

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó este viernes que Honduras registra una reducción en los homicidios y las muertes violentas de mujeres durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con las cifras oficiales que maneja la institución.

El funcionario aseguró que, al cierre del mes de junio, el país contabiliza 40 homicidios menos en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, indicó que se reportan cinco casos menos de muertes violentas de mujeres y cinco femicidios menos.

Al cierre del mes de junio, 40 muertos menos en cuanto a homicidios, y cinco casos menos de muerte violenta de mujer, porque no toda muerte violenta de mujer es femicidio”, expresó Velásquez durante una comparecencia ante los medios de comunicación.

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Autoridades destacan reducción en indicadores de violencia

El titular de Seguridad señaló que las cifras oficiales reflejan una tendencia favorable en los principales indicadores de violencia, pese a que algunos hechos recientes han generado una percepción distinta entre la población.

Velásquez explicó que varios de los casos de mujeres asesinadas durante los últimos meses ocurrieron en el contexto de relaciones de pareja, situaciones que reciben una amplia cobertura mediática y provocan la impresión de que los femicidios han aumentado.

Velásquez afirmó que los femicidios también muestran una disminución de cinco casos al cierre del mes de junio. El funcionario aseguró que algunos crímenes de alto impacto han generado la percepción de un aumento de la violencia contra las mujeres.(FOTO: Confidencial HN)
Velásquez afirmó que los femicidios también muestran una disminución de cinco casos al cierre del mes de junio. El funcionario aseguró que algunos crímenes de alto impacto han generado la percepción de un aumento de la violencia contra las mujeres.(FOTO: Confidencial HN)

En ese sentido, sostuvo que los datos divulgados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) no reflejan un incremento en las muertes violentas de mujeres, sino un comportamiento estable de estos casos.

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El funcionario también afirmó que los resultados obtenidos por las fuerzas de seguridad son positivos, aunque reconoció que las estructuras del crimen organizado continúan modificando sus métodos de operación, lo que obliga a las autoridades a adaptar constantemente sus estrategias.

Ministro justifica uso de gas lacrimógeno en protestas

Durante su comparecencia, Velásquez también fue consultado sobre el uso de gas lacrimógeno para desalojar manifestantes durante una protesta registrada este viernes en El Progreso, Yoro.

El ministro defendió la actuación policial al señalar que este tipo de medidas forman parte de los protocolos operativos cuando los mecanismos de diálogo y disuasión no permiten restablecer el orden público.

Es una decisión operativa de cada comandante considerando algunas de las variables en las cuales evalúan que no hay forma de volver a la normalidad”, manifestó.

El ministro defendió el uso de gas lacrimógeno durante el desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro, al calificarlo como una decisión operativa. Seguridad sostiene que los operativos en Yoro han provocado el desplazamiento de estructuras criminales hacia otros municipios. (FOTO: Noticias 24/7)
El ministro defendió el uso de gas lacrimógeno durante el desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro, al calificarlo como una decisión operativa. Seguridad sostiene que los operativos en Yoro han provocado el desplazamiento de estructuras criminales hacia otros municipios. (FOTO: Noticias 24/7)

Las declaraciones surgen luego de que la intervención policial generara diversas reacciones por el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes que mantenían bloqueada una vía.

Operativos continúan contra la extorsión y el crimen organizado

Respecto al combate contra la extorsión, Velásquez aseguró que la Policía Nacional mantiene operativos permanentes para reducir la incidencia de este delito, uno de los principales problemas que enfrentan comerciantes y transportistas.

Asimismo, destacó que las operaciones desarrolladas en el departamento de Yoro han provocado el desplazamiento de estructuras criminales hacia otros municipios, como parte de la presión ejercida por las fuerzas de seguridad.

En relación con la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, el ministro informó que dos personas ya fueron capturadas, mientras que otras cuatro permanecen con órdenes de captura y son buscadas por las autoridades.

Las autoridades aseguran que continúan intensificando las acciones para combatir la extorsión en diferentes regiones del país. Dos personas fueron capturadas y otras cuatro tienen orden de captura por la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo. (Foto: Policía Nacional de Honduras)
Las autoridades aseguran que continúan intensificando las acciones para combatir la extorsión en diferentes regiones del país. Dos personas fueron capturadas y otras cuatro tienen orden de captura por la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Finalmente, no descartó que el Gobierno implemente un estado de excepción focalizado en el Bajo Aguán si las condiciones de seguridad así lo requieren.

Según explicó, la medida se aplicaría únicamente en sectores específicos con alta incidencia delictiva y no de manera generalizada en toda la región.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los operativos de seguridad y las investigaciones para reducir los índices de violencia y combatir las organizaciones criminales que operan en distintas zonas del país.

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