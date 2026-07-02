República Dominicana

Animales exóticos y mercancía falsificada, entre los decomisos recientes realizados por Aduanas en República Dominicana

El organismo dominicano reportó retenciones de artículos prohibidos, fauna silvestre y mercancía sin aval sanitario, con mayor presencia de tabaco, armamento y dispositivos, en un contexto de alza de intentos de ingreso irregular

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Manos enguantadas azules sujetan un recipiente transparente con tres tarántulas sobre una mesa, junto a sellos de goma y documentos.
La Dirección General de Aduanas de República Dominicana intensificó los controles en puertos y aeropuertos y decomisó productos prohibidos y animales exóticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana ha intensificado los controles en puertos y aeropuertos, lo que ha resultado en decomisos de productos prohibidos y animales exóticos.

Entre los hallazgos más frecuentes se encuentran cigarrillos, armas de fuego, artículos tecnológicos y mercancías que no cumplen con los controles sanitarios necesarios.

Según informó Diario Libre, las autoridades han enfrentado una tendencia creciente de intentos de ingreso de mercancías ilegales que podrían poner en riesgo la salud y la seguridad de la población.

La DGA ha señalado que, en ocasiones anteriores, se identificaron casos como el de un pasajero que transportaba tarántulas y el decomiso de caballitos de mar disecados, hallados en cargamentos marítimos con destino a la nación.

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Estos hallazgos relacionados con la vida silvestre, aunque llamativos, no son los más recurrentes en comparación con otras incautaciones. La mayoría corresponde a productos de consumo masivo, medicamentos, vehículos, productos de origen animal, vegetal, bebidas alcohólicas y electrodomésticos.

Uno de los casos más inusuales reportados por la DGA en los últimos años fue la detección de 23 armas de fuego, 18 cargadores de fusil y 19 rifles de alto calibre dentro de un contenedor en tránsito hacia Haití.

Este tipo de incautaciones genera un alto nivel de alerta, debido a su posible vinculación con el crimen organizado y operaciones de lavado de activos. Las autoridades subrayan que la detección de narcóticos, divisas y armas implica un riesgo considerable para la seguridad nacional.

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La DGA detectó un aumento de los intentos de ingreso de mercancías ilegales que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la población en República Dominicana. EFE/Orlando Barría
La DGA detectó un aumento de los intentos de ingreso de mercancías ilegales que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la población en República Dominicana. EFE/Orlando Barría

Los operativos recientes han permitido la retención de cargamentos de más de 56 mil perfumes y decenas de miles de productos vinculados a la moda y la tecnología.

Además, se han confiscado más de 154 mil aparatos electrónicos y 734 mil accesorios de celulares solo en el año 2026. Estas cifras evidencian un aumento en el tráfico de mercancías no tradicionales, impulsado por el auge de las compras en línea y la paquetería internacional.

El reporte de la DGA también menciona la incautación de productos asociados al entretenimiento, juguetes, maquillaje, artículos escolares y del hogar, muchos de ellos comercializados a través de plataformas digitales. Destacan las confecciones y calzados con infracciones marcarias, en algunos casos con cargamentos que superan las 12 mil piezas de vestir en una sola operación, además de decenas de miles de pares de calzado y accesorios del sector moda.

La tendencia al alza en la cantidad de productos decomisados se refleja en el crecimiento sostenido entre 2020 y 2026, periodo en el que las unidades retenidas pasaron de cientos de miles a más de 7 millones.

La DGA atribuye este fenómeno al incremento del comercio electrónico, la importación masiva de productos de bajo costo y el uso indebido de signos distintivos para la comercialización de mercancía falsificada.

Los caballitos de mar disecados se ocupan en Europa para preparar exóticos tragos.
Los caballitos de mar disecados se ocupan en Europa para preparar exóticos tragos.

La entidad identificó a Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Guyana, Perú, México y Colombia como los principales países de origen de las cargas ilícitas. Las pérdidas económicas para el Estado dominicano derivan principalmente de productos con alta carga tributaria, como cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles, cuya comercialización ilegal implica una considerable evasión fiscal.

En uno de los operativos, las autoridades descubrieron accesorios para celulares que aparentaban ser productos genéricos, pero que ocultaban marcas falsificadas mediante stickers adheridos. Al remover los adhesivos, se confirmó la infracción marcaria, lo que llevó a la retención de la carga.

Este método ilustra las estrategias que adoptan las redes dedicadas al contrabando para sortear los controles aduaneros, sobre todo en el comercio electrónico.

Para fortalecer los controles, la DGA emplea escáneres de alta densidad y herramientas de gestión de riesgos, lo que ha facilitado la detección de armas, cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos ocultos en contenedores o no manifestados en la carga aérea. La institución mantiene esfuerzos constantes para identificar y detener las mercancías con mayor nivel de amenaza o impacto en la economía y la salud pública.

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