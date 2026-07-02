Mundo

Friedrich Merz presentó un paquete de 34 reformas para reactivar la economía alemana

Las medidas incluyen recortes fiscales para la clase media, el retraso gradual de la edad de jubilación y el fin de las bajas médicas por teléfono

Guardar
Google icon
El canciller Friedrich Merz junto a los líderes de la coalición gobernante durante la conferencia de prensa en la Cancillería de Berlín, donde presentaron el paquete de 34 reformas. 2 de julio de 2026. (REUTERS/Axel Schmidt)
El canciller Friedrich Merz junto a los líderes de la coalición gobernante durante la conferencia de prensa en la Cancillería de Berlín, donde presentaron el paquete de 34 reformas. 2 de julio de 2026. (REUTERS/Axel Schmidt)

El canciller alemán Friedrich Merz presentó el jueves un paquete de 34 medidas de reforma para reactivar la mayor economía de Europa, que incluye recortes fiscales, cambios en el sistema de pensiones y un endurecimiento de las normas sobre bajas laborales.

La coalición gobernante —conservadores y socialdemócratas— acordó tras siete horas de negociaciones aliviar la carga tributaria de las clases bajas y medias. Para financiarlo, eleva el tipo impositivo máximo del 45% al 47% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 280.000 euros ($320.040 dólares), con una desgravación fiscal total de unos 10.000 millones de euros ($11.430 millones de dólares) anuales.

PUBLICIDAD

Una vez implementada en su totalidad en 2028, la reforma supondrá un ahorro de aproximadamente 600 euros ($686 dólares) anuales para una familia con dos padres trabajadores, dos hijos y una renta imponible conjunta de 60.000 euros ($68.580 dólares), de acuerdo con lo anunciado por sus líderes.

“Nos comprometemos a preservar nuestro Estado del bienestar y a aliviar la carga que pesa sobre los trabajadores y las empresas mediante la reducción de los impuestos”, declaró Merz ante la prensa en el jardín de la Cancillería en Berlín. “Queremos volver a encarrilar a Alemania, y ahora está claro que es posible”.

PUBLICIDAD

Merz afirmó que el gobierno busca preservar el Estado del bienestar y reducir impuestos tanto para trabajadores como empresas. (REUTERS/Axel Schmidt)
Merz afirmó que el gobierno busca preservar el Estado del bienestar y reducir impuestos tanto para trabajadores como empresas. (REUTERS/Axel Schmidt)

El paquete contempla el retraso gradual de la edad de jubilación, actualmente fijada entre los 65 y 67 años, en línea con la evolución de la esperanza de vida. La medida sigue las recomendaciones de un panel de expertos designado por el propio gobierno el mes pasado, con el objetivo de evitar una caída en el nivel de las prestaciones y frenar el alza de las cotizaciones laborales.

En materia laboral, las nuevas normas eliminarán la baja por enfermedad solicitada por teléfono y exigirán un certificado médico presencial desde el primer día de ausencia. Hasta ahora, los trabajadores podían ausentarse hasta tres días sin ver a un médico o conseguir un justificante semanal con una simple llamada. Merz ha argumentado que el alto índice de absentismo frena la productividad del país.

La iniciativa también prevé simplificar los trámites burocráticos, reducir los estándares de protección de datos al mínimo europeo, agilizar la declaración de la renta y reducir la plantilla de los ministerios federales en un 8% mediante digitalización.

La economía alemana acumuló dos años consecutivos de contracción antes de retomar un modesto crecimiento en 2025. Para este año, el gobierno prevé una expansión de apenas el 0,5%, afectada por las consecuencias de la guerra en Irán y por problemas estructurales como los altos costos de producción, la escasa inversión privada y el envejecimiento de la población.

Las nuevas normas laborales eliminan la baja por enfermedad por teléfono y exigen un certificado médico presencial desde el primer día de ausencia. (Reuters)
Las nuevas normas laborales eliminan la baja por enfermedad por teléfono y exigen un certificado médico presencial desde el primer día de ausencia. (Reuters)

A eso se suman el avance de las empresas chinas, el encarecimiento de la energía tras la invasión rusa de Ucrania y los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. El canciller lleva más de un año en el poder con la promesa de reformar el país, pero la coalición acumuló un desgaste considerable por la percepción de que priorizó las disputas internas sobre los resultados.

Las organizaciones patronales celebraron las medidas, mientras que los sindicatos IG Metall y Verdi —los más grandes del país— denunciaron un recorte de los derechos de los trabajadores y acusaron a las autoridades de promover una “cultura de desconfianza” hacia los empleados.

Alice Weidel, colíder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), las calificó en X como “concesiones mínimas que no merecen llamarse reformas”. Para Marcel Fratzscher, presidente del instituto económico DIW, “no se trata de un gran avance, sino más bien de un paquete simbólico”, declaró al diario Rheinische Post.

(Con información de AP, AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Friedrich MerzAlemaniaReforma tributariaReforma de pensiones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zelensky advirtió una respuesta tras el ataque ruso más devastador sobre Kiev y exigió refuerzos para la defensa aérea

“Le teme al caos. Y necesita demostrar su poderío militar. No tiene la fuerza necesaria en el campo de batalla. Y lo demuestra con estas acciones. Eso es lo que está sucediendo”, sostuvo el presidente ucraniano sobre el ejercito ruso

Zelensky advirtió una respuesta tras el ataque ruso más devastador sobre Kiev y exigió refuerzos para la defensa aérea

El giro militar del Reino Unido: cómo es el plan que pone a los sistemas no tripulados en el centro de la defensa

La cancelación de un nuevo destructor refleja el giro más profundo de la estrategia militar británica en décadas. Andrei Serbin Pont explicó en Infobae al Mediodía cómo la guerra en Ucrania aceleró esa transformación

El giro militar del Reino Unido: cómo es el plan que pone a los sistemas no tripulados en el centro de la defensa

China extiende su brazo represivo a cualquier ciudad del mundo: la ley que busca moldear la conciencia de un pueblo

La “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” esconde un sinnúmero de artículos que podrían borrar etnias milenarias para enaltecer una “nación china”. La intrusión en las familias y la jurisdicción internacional de las autoridades chinas

China extiende su brazo represivo a cualquier ciudad del mundo: la ley que busca moldear la conciencia de un pueblo

La tregua en Líbano no permitió el retorno de 700.000 desplazados, que enfrentan hogares destruidos y zonas militarizadas

El Ministerio de Sanidad de Líbano registró 4.298 muertes desde el 2 de marzo, entre las cuales se contaron 135 trabajadores de la salud, y reportó más de 12.000 personas heridas durante ese periodo

La tregua en Líbano no permitió el retorno de 700.000 desplazados, que enfrentan hogares destruidos y zonas militarizadas

La guerra sin soldados, el nuevo modelo bélico que transfiere el poder del Estado a las corporaciones

Drones autónomos, software de targeting y satélites privados redefinen quién controla los conflictos armados del siglo XXI

La guerra sin soldados, el nuevo modelo bélico que transfiere el poder del Estado a las corporaciones
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Oyarzabal hace el primero y adelanta a La Roja

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Oyarzabal hace el primero y adelanta a La Roja

Mundial 2026: ¿Cómo ver los octavos de final de México de forma segura?

Mariana Bernal, atleta de tiro con arco recibe suspensión de tres años: ¿perdió su oro mundial con México?

Gelatina de gomitas dulces: el postre viral dulce y perfecto para compartir

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio: manifestantes bloquean Av. Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán

INFOBAE AMÉRICA

La SAT reporta que el 59.56% del parque vehicular activo en Guatemala aún no ha pagado el impuesto de circulación 2026

La SAT reporta que el 59.56% del parque vehicular activo en Guatemala aún no ha pagado el impuesto de circulación 2026

Golpe al narcotráfico en El Salvador: cae estructura que operaba en el oriente del país

El último abrazo de una madre: La estudiante nicaragüense de periodismo que dio su vida por salvar a su hija

Nueve de cada diez costarricenses mantiene alguna deuda, según estudio de una entidad privada

Zelensky advirtió una respuesta tras el ataque ruso más devastador sobre Kiev y exigió refuerzos para la defensa aérea

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift y Travis Kelce destinan 26 millones de dólares a obras benéficas previo a su boda en Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce destinan 26 millones de dólares a obras benéficas previo a su boda en Nueva York

Rumbo a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se revela la exclusiva lista de invitados, un megaoperativo en Nueva York y multas millonarias para los soplones

Kim Kardashian sorprende al modelar lencería micro de SKIMS: "Lewis es un hombre afortunado"

Las maniobras al estilo comando que usan las celebridades para ocultar dónde se casan

Olivia Wilde vuelve a generar críticas y preocupación por su cuerpo tras nueva aparición en alfombra roja