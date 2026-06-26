República Dominicana

Ejército dominicano asesta nuevo golpe a la migración irregular: 30 haitianos son detenidos en Dajabón

El operativo, coordinado mediante el despliegue estratégico de unidades de drones, permitió a las patrullas terrestres frustrar de inmediato el avance de los extranjeros indocumentados, quienes intentaban evadir los controles militares ocultándose en zonas rurales

Guardar
Google icon
En operaciones realizadas mediante labores de inteligencia, patrullaje y monitoreo con unidades de drones desplegadas por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), fueron detenidos 30 haitianos indocumentados en Dajabón.

En el marco de una intensificada ofensiva contra la migración irregular y las redes de tráfico humano, el Ejército de República Dominicana (ERD) logró la localización y detención de un grupo de 30 nacionales haitianos en estatus migratorio indocumentado en la provincia fronteriza de Dajabón.

La operación, caracterizada por el uso intensivo de tecnología de vanguardia, reafirma el compromiso de las fuerzas armadas con la seguridad nacional y la vigilancia estricta en los puntos más vulnerables de la línea divisoria con Haití. Entre los detenidos figuran:

  • 19 hombres
  • Ocho mujeres
  • Tres menores de edad.

El éxito de este operativo terrestre y aéreo radicó en el despliegue estratégico de las unidades de drones pertenecientes a los batallones de infantería del Ejército. Los dispositivos tecnológicos de alta resolución detectaron movimiento inusual de personas que intentaban desplazarse de manera clandestina a través de terrenos de difícil acceso.

PUBLICIDAD

Específicamente, el avistamiento y posterior cerco militar se consolidó en las inmediaciones de propiedades rurales de la zona, las cuales suelen ser utilizadas por mafias locales como “puntos de espera” o centros de acopio temporales.

Gracias a las imágenes en tiempo real provistas por las aeronaves no tripuladas, las patrullas terrestres del ERD pudieron coordinar un despliegue rápido y de alta precisión, bloqueando de inmediato las rutas de escape potenciales hacia la maleza circundante.

Imágenes muestran el momento en que un grupo de 30 migrantes irregulares, incluyendo hombres, mujeres y niños, son escoltados por miembros del Ejército de la República Dominicana tras ser detenidos en la frontera.

Este tipo de tecnología aérea se ha convertido en una herramienta indispensable para contrarrestar las nuevas tácticas de evasión de los traficantes de personas, quienes buscan sortear constantemente los puestos de control militar fijos establecidos en las carreteras principales del noroeste del país.

PUBLICIDAD

Refuerzo de la seguridad y ofensiva contra el tráfico humano

Este importante golpe a los flujos migratorios irregulares en Dajabón no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una macroestrategia de “tolerancia cero” instruida por los altos mandos militares y el Poder Ejecutivo dominicano. En las últimas semanas, la región noroeste que abarca provincias clave como Valverde, Montecristi y Dajabón, ha sido escenario de constantes operativos de inteligencia y patrullajes terrestres permanentes.

Las autoridades castrenses han advertido que el uso de propiedades rurales privadas por parte de redes delictivas está bajo la lupa de la inteligencia militar. La combinación de patrullaje a pie, retenes móviles y la vigilancia constante con drones continuará reforzándose de manera indefinida con el fin de asfixiar la logística de las organizaciones criminales que lucran con la migración irregular y desafían la soberanía nacional.

Miembros del Ejército de la República Dominicana interceptaron un camión en Mao, provincia Valverde, que transportaba a varias personas indocumentadas de nacionalidad haitiana. En el video se observa el momento en que los agentes abren el vehículo y hacen descender a los individuos.

Todas las interdicciones ejecutadas por el Ejército dominicano se realizan en estricto cumplimiento del andamiaje jurídico del país. El principal soporte de estas acciones es la Ley General de Migración No. 285-04, la cual en su Artículo 121 faculta expresamente a las autoridades competentes, con el debido auxilio de las fuerzas armadas, a detener y procesar la salida del territorio nacional de todo ciudadano extranjero que se encuentre en condición de ilegalidad.

Asimismo, en los casos donde se identifica la complicidad de ciudadanos dominicanos en el transporte o resguardo de estas personas, se aplica con rigurosidad la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Dicha legislación tipifica estas conductas como delitos graves contra el Estado, conllevando penas severas que van desde los 10 hasta los 15 años de reclusión, además de multas económicas sustanciales, asegurando un castigo ejemplar para quienes promuevan la inestabilidad en la frontera.

Temas Relacionados

República DominicanaMigración irregularDrones militaresCapturaDajabón

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cifra de refugiados en Costa Rica llega a 207,456 y el 85% son nicaragüenses

Los registros de ACNUR señalan que el país se consolidó como el principal destino para quienes huyen desde 2018, en medio de denuncias de persecución política, inseguridad jurídica y cierre de espacios cívicos

La cifra de refugiados en Costa Rica llega a 207,456 y el 85% son nicaragüenses

Compra de Banistmo por Inversiones Cuscatlán recibe el visto bueno de reguladores

La autorización permite culminar una operación de $1,418 millones, iniciar la integración del banco panameño al nuevo Grupo Financiero BSC.

Compra de Banistmo por Inversiones Cuscatlán recibe el visto bueno de reguladores

El mercado eléctrico centroamericano reporta una amplia dispersión de precios en abril de 2026

La cotización más elevada se observó en Costa Rica con 410 USD/MWh, mientras que el piso regional se ubicó en Panamá desde 46 USD/MWh, según el informe divulgado por la CRIE.

El mercado eléctrico centroamericano reporta una amplia dispersión de precios en abril de 2026

“No podemos detener el paso”: Brigada dominicana cumple sus primeras horas de búsqueda en La Guaira, Venezuela

Integrados plenamente bajo la doctrina INSARAG de las Naciones Unidas, los rescatistas dominicanos cumplen sus primeras horas de labor en La Guaira tras sumarse desde ayer 25 de junio al frente internacional que integran países como México y El Salvador

“No podemos detener el paso”: Brigada dominicana cumple sus primeras horas de búsqueda en La Guaira, Venezuela

Guatemala: La PGN identifica a 25 menores con alerta Alba-Keneth como posibles víctimas de trata

La institución sostuvo que la mayoría de los expedientes con señales de captación en línea involucran a mujeres menores de edad, un registro que las ubica como el grupo más expuesto dentro de las alertas activas

Guatemala: La PGN identifica a 25 menores con alerta Alba-Keneth como posibles víctimas de trata

TECNO

Noruega vs. Francia: cómo verlo en Smart TV sin demoras en la señal

Noruega vs. Francia: cómo verlo en Smart TV sin demoras en la señal

Estos videojuegos desaparecerán de la PlayStation Store por las nuevas reglas impuestas por Sony

Inteligencia artificial: una investigación detectó diferencias ideológicas entre ChatGPT, Gemini y Grok

La alternativa a ChatGPT que conquista las redes sociales: es gratis y responde con personas reales

La nueva profesión que gana terreno en la IA: por qué las empresas tecnológicas están contratando filósofos

ENTRETENIMIENTO

“Me fui sintiéndome humillada”: Michelle Pfeiffer revela cómo casi pierde el papel protagónico en ‘Grease 2′

“Me fui sintiéndome humillada”: Michelle Pfeiffer revela cómo casi pierde el papel protagónico en ‘Grease 2′

Bella Hadid atraviesa nueva recaída por la enfermedad de Lyme: “Nada ayuda todavía”

Anya Taylor-Joy protagoniza el video de “Jealous Lover”, el nuevo sencillo de los Rolling Stones

¿Brad Pitt se casará con Ines de Ramon? Fuentes cercanas revelan nuevos detalles de su relación con la diseñadora de joyas

El juego de Estados Unidos vs Turquía se llena de estrellas: Brad Pitt, Edward Norton, Paris Hilton y más celebridades apoyaron a su selección a pesar de la derrota

MUNDO

Una madre excava entre las ruinas en busca de su hijo tras terremotos en Venezuela

Una madre excava entre las ruinas en busca de su hijo tras terremotos en Venezuela

Más de 100 embarcaciones y 2.600 marineros salieron del estrecho de Ormuz en 72 horas

Continúa el tráfico intenso en el estrecho de Ormuz pese a las advertencias de Irán

Una mujer fue condenada por asesinar a su esposo tras decir que cayó sobre un cuchillo

Ucrania desató uno de sus mayores bombardeos con drones sobre Rusia