Ejército dominicano asesta nuevo golpe a la migración irregular: 30 haitianos son detenidos en Dajabón

En operaciones realizadas mediante labores de inteligencia, patrullaje y monitoreo con unidades de drones desplegadas por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), fueron detenidos 30 haitianos indocumentados en Dajabón.

En el marco de una intensificada ofensiva contra la migración irregular y las redes de tráfico humano, el Ejército de República Dominicana (ERD) logró la localización y detención de un grupo de 30 nacionales haitianos en estatus migratorio indocumentado en la provincia fronteriza de Dajabón.

La operación, caracterizada por el uso intensivo de tecnología de vanguardia, reafirma el compromiso de las fuerzas armadas con la seguridad nacional y la vigilancia estricta en los puntos más vulnerables de la línea divisoria con Haití. Entre los detenidos figuran:

19 hombres

Ocho mujeres

Tres menores de edad.

El éxito de este operativo terrestre y aéreo radicó en el despliegue estratégico de las unidades de drones pertenecientes a los batallones de infantería del Ejército. Los dispositivos tecnológicos de alta resolución detectaron movimiento inusual de personas que intentaban desplazarse de manera clandestina a través de terrenos de difícil acceso.

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Específicamente, el avistamiento y posterior cerco militar se consolidó en las inmediaciones de propiedades rurales de la zona, las cuales suelen ser utilizadas por mafias locales como “puntos de espera” o centros de acopio temporales.

Gracias a las imágenes en tiempo real provistas por las aeronaves no tripuladas, las patrullas terrestres del ERD pudieron coordinar un despliegue rápido y de alta precisión, bloqueando de inmediato las rutas de escape potenciales hacia la maleza circundante.

Imágenes muestran el momento en que un grupo de 30 migrantes irregulares, incluyendo hombres, mujeres y niños, son escoltados por miembros del Ejército de la República Dominicana tras ser detenidos en la frontera.

Este tipo de tecnología aérea se ha convertido en una herramienta indispensable para contrarrestar las nuevas tácticas de evasión de los traficantes de personas, quienes buscan sortear constantemente los puestos de control militar fijos establecidos en las carreteras principales del noroeste del país.

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Refuerzo de la seguridad y ofensiva contra el tráfico humano

Este importante golpe a los flujos migratorios irregulares en Dajabón no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una macroestrategia de “tolerancia cero” instruida por los altos mandos militares y el Poder Ejecutivo dominicano. En las últimas semanas, la región noroeste que abarca provincias clave como Valverde, Montecristi y Dajabón, ha sido escenario de constantes operativos de inteligencia y patrullajes terrestres permanentes.

Las autoridades castrenses han advertido que el uso de propiedades rurales privadas por parte de redes delictivas está bajo la lupa de la inteligencia militar. La combinación de patrullaje a pie, retenes móviles y la vigilancia constante con drones continuará reforzándose de manera indefinida con el fin de asfixiar la logística de las organizaciones criminales que lucran con la migración irregular y desafían la soberanía nacional.

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Miembros del Ejército de la República Dominicana interceptaron un camión en Mao, provincia Valverde, que transportaba a varias personas indocumentadas de nacionalidad haitiana. En el video se observa el momento en que los agentes abren el vehículo y hacen descender a los individuos.

Todas las interdicciones ejecutadas por el Ejército dominicano se realizan en estricto cumplimiento del andamiaje jurídico del país. El principal soporte de estas acciones es la Ley General de Migración No. 285-04, la cual en su Artículo 121 faculta expresamente a las autoridades competentes, con el debido auxilio de las fuerzas armadas, a detener y procesar la salida del territorio nacional de todo ciudadano extranjero que se encuentre en condición de ilegalidad.

Asimismo, en los casos donde se identifica la complicidad de ciudadanos dominicanos en el transporte o resguardo de estas personas, se aplica con rigurosidad la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

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Dicha legislación tipifica estas conductas como delitos graves contra el Estado, conllevando penas severas que van desde los 10 hasta los 15 años de reclusión, además de multas económicas sustanciales, asegurando un castigo ejemplar para quienes promuevan la inestabilidad en la frontera.