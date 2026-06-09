La DNCD de República Dominicana incautó y destruyó más de 4,800 plantas de marihuana en los primeros meses del año. (Foto cortesía DNCD de República Dominicana)

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana ha ejecutado una serie de operativos que resultaron en la incautación y destrucción de más de 4,800 plantas de marihuana en los primeros meses del año.

Estas acciones se concentraron principalmente en la región Sur, donde se detectaron cultivos ilícitos en las provincias de Peravia y San José de Ocoa.

El operativo más reciente se desarrolló en una zona rural del distrito municipal de El Pinar, en San José de Ocoa. Equipos de la DNCD, en coordinación con el Ministerio Público, la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y agencias de inteligencia estatales, intervinieron una finca señalada por informes de inteligencia como centro de actividades ilegales.

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Durante la intervención, las autoridades localizaron una extensa plantación con más de 3,000 plantas de presunta marihuana, además de cinco garrafones llenos del vegetal, diversos insumos relacionados con el cultivo, secado y proceso de empaquetado.

En un operativo conjunto, la DNCD, el Ministerio Público y la Fuerza Aérea desmantelaron una extensa plantación con más de 3,000 matas de presunta marihuana en San José de Ocoa. Descubre los detalles de la operación que resultó en la incautación de equipos de procesamiento y el arresto de tres personas.

Los investigadores identificaron que la finca funcionaba como núcleo de operaciones para una red dedicada al cultivo y tráfico de marihuana. Agentes hallaron plantas en distintas fases de germinación y una vivienda acondicionada como centro de acopio.

En ese lugar se almacenaban equipos como ventiladores, una bomba de fumigación, cortadoras, paneles solares, un regulador de voltaje, una motobomba, secadoras, fundas para empaque al vacío, una radio de comunicación, un teléfono celular, una motocicleta, todos vinculados a la producción y manejo de sustancias controladas.

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Durante el despliegue, las autoridades arrestaron a dos ciudadanos haitianos y un dominicano, quienes permanecen bajo custodia judicial en la provincia de San José de Ocoa.

Las investigaciones continúan para identificar y ubicar a otros posibles implicados en la organización responsable del cultivo y procesamiento del vegetal ilícito.

Los operativos contra cultivos de marihuana se concentraron en la región Sur, en las provincias de Peravia y San José de Ocoa. (Foto cortesía DNCD de República Dominicana)

El trabajo de extracción de las plantas y recolección de evidencias requirió más de 12 horas de esfuerzo por parte de fiscales y agentes. La dificultad del acceso a la zona obligó a los equipos a trasladar las plantas y equipos incautados utilizando mulos y caballos, lo que ilustra la complejidad logística que enfrentan las autoridades en estos operativos.

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La labor conjunta de la DNCD, el Ministerio Público y la FARD permitió desmantelar no solo la plantación, sino también las instalaciones empleadas para el procesamiento y empaque de marihuana. El hallazgo en zonas rurales alejadas permite a las autoridades frenar el avance de las organizaciones criminales.

Las plantas extraídas fueron entregadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para realizar el conteo y análisis de la cantidad y peso total del cultivo destruido. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la evidencia y respalda el proceso judicial contra los individuos arrestados y los que aún se buscan.

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Los investigadores establecieron que la finca operaba como núcleo de una red de cultivo y tráfico de marihuana. (Foto cortesía DNCD de República Dominicana)

De acuerdo con las autoridades, la intervención en San José de Ocoa se suma a otros operativos en la región Sur de República Dominicana, donde la DNCD ha incrementado la vigilancia y el control sobre posibles focos de producción de marihuana. El decomiso de más de 4,800 plantas en lo que va del año refuerza la estrategia del Estado para combatir la proliferación de cultivos ilegales y el tráfico de sustancias controladas.

La presencia sostenida del Ministerio Público y la DNCD en la zona forma parte de una operación que continúa activa, con el objetivo de erradicar completamente los cultivos detectados y recolectar pruebas para los procesos judiciales en curso. Las investigaciones seguirán hasta lograr la identificación de todos los responsables y el desmantelamiento total de las redes implicadas.

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