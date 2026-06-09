La República Dominicana recibe un reconocimiento del PNUD por su fortalecimiento democrático

República Dominicana fue reconocida por el PNUD como un referente en fortalecimiento democrático y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. (Foto cortesía PNUD en República Dominicana)

República Dominicana fue reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como un referente en fortalecimiento democrático y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. El reconocimiento fue otorgado durante la presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026, titulado “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe”.

La subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Michelle Muschett, encabezó la presentación del informe este lunes, acompañada por el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez en un acto celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). Muschett destacó los avances alcanzados por República Dominicana en materia de democracia, libertades políticas, desarrollo humano, subrayando los logros en la consolidación de la democracia electoral y el fortalecimiento de las libertades políticas.

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El Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del PNUD destacó los avances de República Dominicana en democracia electoral, libertades políticas y desarrollo humano. (Foto cortesía PNUD en República Dominicana)

Durante su intervención, la alta funcionaria del PNUD afirmó: “En este contexto, el país ha logrado avances importantes en materia de democracia electoral y libertades políticas, destacándose como un caso de profundización de la democracia en un momento de crecientes presiones sobre estos sistemas”. Según Muschett, República Dominicana constituye un ejemplo relevante en la región, que enfrenta actualmente desafíos como la polarización política, la desigualdad y la presión sobre los sistemas democráticos.

El informe presentado analiza el estado de las democracias en la región y los retos asociados a la gobernanza, la desigualdad, la polarización y la capacidad de los Estados para responder a las demandas ciudadanas. En ese marco, Muschett subrayó que se ha registrado avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante las últimas dos décadas, logros que reflejan importantes transformaciones en desarrollo humano y bienestar social.

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La representante del PNUD explicó que el informe propone una visión renovada sobre el futuro de la democracia en América Latina y el Caribe. Plantea que el fortalecimiento democrático debe estar vinculado a la capacidad institucional del Estado y a la generación de resultados concretos que mejoren la calidad de vida de la población. Muschett enfatizó: “Construir sociedades más resilientes, inclusivas y prósperas requerirá fortalecer la conexión entre gobernanza democrática, capacidad estatal y resultados de desarrollo, traduciendo los logros democráticos en mejoras tangibles en la vida de las personas”.

El informe del PNUD analizó los retos de la democracia en América Latina y el Caribe, con foco en gobernanza, desigualdad, polarización y capacidad estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia de presentación del informe reunió a funcionarios del Gobierno, representantes de organismos internacionales, líderes del sector privado, académicos y miembros de la sociedad civil. Todos coincidieron en la importancia de reflexionar sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer la democracia, promover un desarrollo inclusivo y sostenible en la región.

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El documento del PNUD destaca la necesidad de reimaginar el futuro de la democracia regional a partir de instituciones más eficaces, una mayor participación ciudadana y políticas públicas que respondan a las expectativas de la población. El informe señala que estos retos son especialmente relevantes en un contexto marcado por cambios tecnológicos, desafíos económicos y nuevas demandas sociales que requieren respuestas ágiles y eficaces.

Durante el acto, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, resaltó la resiliencia democrática de la región y la importancia de la práctica y renovación constante de la democracia. Álvarez sostuvo que el informe del PNUD constituye una herramienta valiosa para comprender los desafíos de las democracias latinoamericanas, como la polarización, la desinformación, el crimen organizado, las presiones migratorias, el impacto de la tecnología y la crisis ambiental.

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El PNUD señaló que la reducción de la pobreza y la desigualdad en las últimas dos décadas refleja cambios en desarrollo humano y bienestar social en la región. (Foto archivo Infobae)

El canciller afirmó: “Recibimos este informe no como un veredicto, sino como un espejo y una hoja de ruta que nos invita a transformar las presiones del presente en oportunidades de renovación democrática”. Además, subrayó que la relación entre democracia, desarrollo humano y capacidad institucional del Estado constituye uno de los principales aportes conceptuales del documento.

Álvarez reiteró que la República Dominicana ha asumido el compromiso de fortalecer la representación democrática, preservar la integridad electoral, robustecer las capacidades del Estado y garantizar que los avances institucionales se traduzcan en bienestar tangible para todos los ciudadanos.