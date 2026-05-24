República Dominicana

Seis de cada diez adolescentes en República Dominicana se sienten inseguros en internet, revela Unicef

Un estudio revela que una gran proporción de jóvenes experimenta temor en espacios digitales, siendo la percepción de amenaza más elevada entre las adolescentes mujeres debido a la violencia en línea

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Primer plano de un adolescente moreno con sudadera azul oscuro, mirando su celular con expresión de preocupación; iconos de enojo, exclamación y calavera flotan sobre la pantalla.
6 de cada 10 adolescentes dominicanos se siente inseguro en internet, según informe de Unicef sobre violencia en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis de cada diez adolescentes en República Dominicana se sienten inseguros al utilizar internet. Así lo indica un informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), retomado por Diario Libre. El estudio señala que esta percepción de inseguridad es aún más marcada entre las adolescentes: ocho de cada diez chicas consultadas reconocen que no se sienten seguras al navegar por la red.

La información se dio a conocer durante una consulta nacional impulsada por Unicef, en colaboración con Safe Online, Ecpat International, Interpol y el Ministerio de Justicia dominicano. El objetivo fue analizar las experiencias de violencia y abuso sexual en línea que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el país.

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Según los datos, solo el 37 % de los adolescentes dice sentirse seguro en internet. Entre las jóvenes mujeres, esa cifra baja al 25 %, lo que deja en evidencia una brecha significativa en la experiencia digital según el género.

Adolescente de piel morena con cabello oscuro y chaqueta de mezclilla, cubriendo su rostro con una mano mientras mira un teléfono celular, apoyada en una pared clara.
Ocho de cada diez mujeres adolescentes de República Dominicana reportan mayor percepción de inseguridad digital, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antoliano Peralta, ministro de Justicia, declaró que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia sexual en línea que afecte a niños, niñas y adolescentes. Explicó además que el Ministerio de Justicia elabora políticas públicas y propuestas legislativas para abordar este fenómeno, y que el Poder Ejecutivo está en condiciones de impulsar las reformas necesarias. El funcionario aseguró que su cartera trabajará junto a otros organismos para enfrentar los riesgos que afectan a los menores en el entorno digital, según lo retomado por Diario Libre.

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Carlos Carrera, representante de Unicef en República Dominicana, advirtió que la violencia sexual en línea es una amenaza creciente. Explicó que el mundo digital plantea desafíos distintos a los del entorno físico, ya que muchas situaciones de abuso y violencia ocurren en espacios difíciles de identificar, controlar o rastrear. Carrera señaló que el avance tecnológico genera no solo oportunidades educativas, sino también nuevas formas de violencia y explotación, lo que hace necesario fortalecer tanto la regulación como las capacidades de protección de niños, familias y comunidades.

Vista de cerca de tres jóvenes de piel morena, sin rostro visible, cada uno sosteniendo y mirando un teléfono móvil. Se ven sus manos y parte de sus torsos.
Unicef advierte que la violencia sexual en línea constituye una amenaza creciente para niños, niñas y adolescentes dominicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El representante de Unicef destacó, retomando lo publicado por Diario Libre, que el desafío no consiste en prohibir el uso de la tecnología, sino en construir mecanismos efectivos de regulación, prevención y educación digital que permitan reducir los riesgos y garantizar entornos seguros.

Desigualdades en el acceso del internet

El informe también detectó desigualdades en el acceso y uso de internet. La mitad de los adolescentes accede a internet únicamente a través del teléfono celular. Esta dependencia es mayor en hogares de menores ingresos: siete de cada diez adolescentes de familias vulnerables navegan solo desde ese dispositivo, frente a tres de cada diez en hogares de nivel socioeconómico medio y alto. Unicef subrayó que esta tendencia limita las posibilidades de aprendizaje, creación y participación digital.

Aun con estas dificultades, un 63 % de los adolescentes considera que internet ofrece contenidos positivos para personas de su edad. Sin embargo, Unicef advierte que el hecho de ser “nativos digitales” no implica que los adolescentes sepan identificar riesgos o proteger su privacidad en línea.

Para enfrentar estos retos, Unicef informó que, junto al Ministerio de Educación y otros aliados, desarrolla iniciativas para promover el uso seguro y responsable de internet. República Dominicana también forma parte del programa multinacional Disrupting Harm, enfocado en combatir la explotación y el abuso sexual infantil facilitados por la tecnología.

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