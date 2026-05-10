El Salvador

En fotos: La Feria de las Flores y las Palmas de Panchimalco deslumbra con color, música y tradición salvadoreña

El distrito de Panchimalco celebra con alegría una nueva edición de su emblemática feria, convirtiendo las calles en escenario de procesiones, danzas típicas y sabores ancestrales que enorgullecen a El Salvador

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Una estatua de la Virgen María con el niño Jesús en un altar floral, transportada en procesión por una calle decorada con abundantes flores de colores vibrantes
El municipio realizó la tradicional procesión con palmas decoradas y eventos culturales, en los que se compartieron técnicas ancestrales, gastronomía autóctona y música, reafirmando la herencia indígena y católica en la comunidad. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
Dos niñas jóvenes con trajes tradicionales cargan una gran plataforma decorada con muchas rosas rojas, amarillas, naranjas y blancas, y follaje verde
La vigésima cuarta edición de la festividad, declarada patrimonio cultural inmaterial, fortaleció el sentido de pertenencia al integrar rituales religiosos, ofrendas culinarias y actividades intergeneracionales durante el Día de las Madres. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
Hombre con guitarra y niño sentado con dinero en su traje, junto a estructuras florales moradas y blancas, en un entorno de pared de piedra y tierra
La tradicional fiesta local congregó a familias y visitantes en actividades de oración, danzas y gastronomía, impulsando la transmisión de costumbres y saberes mediante la participación activa de la población más joven. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Retrato de un hombre mayor con sombrero negro y dorado, chaqueta oscura, sosteniendo una espada y un objeto con piel, frente a una pared densa de flores rosadas, moradas y blancas
Con procesiones, música y oraciones, la comunidad y los visitantes celebraron una festividad que cada año abre la temporada de lluvias y cosechas, destacando la herencia viva de las tradiciones compartidas (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Una mujer mayor con un pañuelo de cuadros rojo, verde y azul mira hacia abajo, con el primer plano lleno de flores artificiales moradas, rosas y blancas
Celebración anual reconfigura sentidos de pertenencia, historia familiar y memoria colectiva en un evento que convoca múltiples generaciones y muestra costumbres transmitidas de manera singular. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Varias mujeres, de espaldas y agachadas, colocan flores artificiales rosas, moradas, amarillas y blancas en una gran estructura vertical en una habitación verde
Participación intergeneracional, sabores originarios y una ceremonia que fortalece el tejido social crean un encuentro marcado por herencias culturales vivas y expresiones reconocidas oficialmente. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Mujer con gafas y cabello recogido, en ropa oscura, sostiene cesta con pétalos. Arregla un mural de flores artificiales fucsia, moradas, blancas y amarillas
La tradición continúa en un municipio que festeja el inicio de las lluvias. Niños y adultos se sumergen en danzas, ofrendas y técnicas ancestrales. Un encuentro marcado por la colectividad y la memoria viva. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Primer plano de una mujer indígena mayor, de perfil, con tocado colorido y blusa roja, junto a un gran arreglo vertical de flores moradas y blancas
Una festividad señalada por la integración de distintos saberes y la participación de múltiples generaciones. Platos hechos con maíz y cacao, símbolos de identidad y convivencia. Las calles del pueblo se llenan de color y fe. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
Primer plano de una niña con tocado colorido y blusa blanca, sosteniendo una estatua de la Virgen María, en medio de una multitud durante una procesión con flores y plantas artificiales
La festividad une familias y turistas en rituales ancestrales. La cofradía local resguarda una herencia que trasciende el tiempo. El patrimonio cultural se vive y se aprende junto a la comunidad. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
Estatua de la Virgen María y el Niño Jesús en una procesión, rodeada de arcos florales de rosas rojas y amarillas. Dos drones vuelan en el cielo
Una celebración ancestral fortalece vínculos familiares en uno de los municipios más tradicionales, donde la artesanía y la fe se entrelazan con la vida diaria. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
Niña con traje tradicional sostiene figura religiosa. Niño porta rama. Gente en procesión. El camino está decorado con ramas y flores rosas y moradas
Cada detalle en la festividad revela la herencia cultural que se transmite entre generaciones, integrando sabores, cantos e historias compartidas. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Una mujer sonriente con turbante y blusa rosa sostiene ramas con flores artificiales rosadas, blancas y amarillas, rodeada de más flores
El acto principal de la conmemoración, celebrado en el municipio salvadoreño, incluyó un desfile de palmas decoradas, manifestaciones musicales y la integración de familias en actividades gastronómicas tradicionales, reforzando prácticas transmitidas entre generaciones. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Primer plano de una monja en hábito blanco ajustando rosas rojas, amarillas, rosadas y blancas en un arreglo floral, con columnas de rosas a los lados
La jornada cultural enlazó expresiones indígenas y católicas, sumando a residentes y visitantes en rituales, mientras niños caracterizados participaron en las actividades, que promovieron la preservación de costumbres locales y saberes ancestrales a través de la convivencia. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Mujer de mediana edad con blusa naranja y falda roja posa frente a una gran variedad de flores coloridas como malvas reales y delphinium
El festejo, que coincidió con una fecha dedicada a las madres, facilitó el encuentro de la población en torno a la cofradía organizadora, resaltando la colaboración comunitaria y el inicio de la temporada agrícola en la región. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Estatua de la Virgen María en andas florales amarillas y rojas, portada por jóvenes sonrientes con vestidos blancos y pañuelos azules, bajo cielo azul
Niños y adolescentes con trajes típicos, flores silvestres y deliciosa comida tradicional se unieron este año en Panchimalco, celebrando una fiesta que une raíces indígenas y católicas en un ambiente lleno de música y alegría. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)

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