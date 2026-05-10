En fotos: La Feria de las Flores y las Palmas de Panchimalco deslumbra con color, música y tradición salvadoreña
El distrito de Panchimalco celebra con alegría una nueva edición de su emblemática feria, convirtiendo las calles en escenario de procesiones, danzas típicas y sabores ancestrales que enorgullecen a El Salvador
El municipio realizó la tradicional procesión con palmas decoradas y eventos culturales, en los que se compartieron técnicas ancestrales, gastronomía autóctona y música, reafirmando la herencia indígena y católica en la comunidad. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
La vigésima cuarta edición de la festividad, declarada patrimonio cultural inmaterial, fortaleció el sentido de pertenencia al integrar rituales religiosos, ofrendas culinarias y actividades intergeneracionales durante el Día de las Madres. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
La tradicional fiesta local congregó a familias y visitantes en actividades de oración, danzas y gastronomía, impulsando la transmisión de costumbres y saberes mediante la participación activa de la población más joven. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Con procesiones, música y oraciones, la comunidad y los visitantes celebraron una festividad que cada año abre la temporada de lluvias y cosechas, destacando la herencia viva de las tradiciones compartidas (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Celebración anual reconfigura sentidos de pertenencia, historia familiar y memoria colectiva en un evento que convoca múltiples generaciones y muestra costumbres transmitidas de manera singular. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Participación intergeneracional, sabores originarios y una ceremonia que fortalece el tejido social crean un encuentro marcado por herencias culturales vivas y expresiones reconocidas oficialmente. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
La tradición continúa en un municipio que festeja el inicio de las lluvias. Niños y adultos se sumergen en danzas, ofrendas y técnicas ancestrales. Un encuentro marcado por la colectividad y la memoria viva. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Una festividad señalada por la integración de distintos saberes y la participación de múltiples generaciones. Platos hechos con maíz y cacao, símbolos de identidad y convivencia. Las calles del pueblo se llenan de color y fe. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
La festividad une familias y turistas en rituales ancestrales. La cofradía local resguarda una herencia que trasciende el tiempo. El patrimonio cultural se vive y se aprende junto a la comunidad. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
Una celebración ancestral fortalece vínculos familiares en uno de los municipios más tradicionales, donde la artesanía y la fe se entrelazan con la vida diaria. (Foto Infobae: Emerson Del Cid)
Cada detalle en la festividad revela la herencia cultural que se transmite entre generaciones, integrando sabores, cantos e historias compartidas. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
El acto principal de la conmemoración, celebrado en el municipio salvadoreño, incluyó un desfile de palmas decoradas, manifestaciones musicales y la integración de familias en actividades gastronómicas tradicionales, reforzando prácticas transmitidas entre generaciones. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
La jornada cultural enlazó expresiones indígenas y católicas, sumando a residentes y visitantes en rituales, mientras niños caracterizados participaron en las actividades, que promovieron la preservación de costumbres locales y saberes ancestrales a través de la convivencia. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
El festejo, que coincidió con una fecha dedicada a las madres, facilitó el encuentro de la población en torno a la cofradía organizadora, resaltando la colaboración comunitaria y el inicio de la temporada agrícola en la región. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)
Niños y adolescentes con trajes típicos, flores silvestres y deliciosa comida tradicional se unieron este año en Panchimalco, celebrando una fiesta que une raíces indígenas y católicas en un ambiente lleno de música y alegría. (Foto Infobae Centroamérica: Emerson Del Cid)