República Dominicana

Museo Nacional de Historia y Geografía de República Dominicana nuevamente abre sus puertas con nuevas atracciones

La inauguración de las renovadas instalaciones contó con la presencia de destacadas autoridades nacionales y busca facilitar a estudiantes y visitantes el conocimiento de acontecimientos relevantes de la historia dominicana a través de espacios modernizados e interactivos

Guardar
El presidente Luis Abinader lidera la reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)
El presidente Luis Abinader lidera la reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)

El presidente Luis Abinader encabezó la reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, acompañado por la primera dama Raquel Arbaje. El espacio, que fue renovado integralmente, ofrece un recorrido actualizado por los hitos más relevantes de la República Dominicana, con el objetivo de acercar a nuevas generaciones a su pasado y reforzar la identidad nacional a través de una propuesta expositiva moderna enfocada en la investigación y la conservación.

En el marco de este evento, las autoridades culturales subrayaron la gestión del presidente Abinader para fortalecer los museos y garantizar el acceso a la historia a través de espacios interactivos y actualizados. La reapertura marca una nueva etapa para el museo, con siete salas remozadas dedicadas a episodios y figuras centrales de la nación, entre ellas la Guerra de Abril, la Patria, Los Presidentes, Trujillo: una era de terror, La Guerrilla de Caamaño, una colección de piezas museográficas y El Jardín de Hostos.

PUBLICIDAD

La renovación integral del museo destaca hitos de la República Dominicana y fomenta la identidad nacional con una propuesta moderna e interactiva. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)
La renovación integral del museo destaca hitos de la República Dominicana y fomenta la identidad nacional con una propuesta moderna e interactiva. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)

El Museo Nacional de Historia y Geografía reabre tras una extensa remodelación

Con el propósito de reforzar el acceso a la historia y el patrimonio dominicano, la reapertura del museo forma parte de un esfuerzo mayor que ha integrado a alrededor de 35 museos en el país, tanto públicos como privados, según explicó el ministro de Cultura, Roberto ángel Salcedo. Esta estrategia pretende ampliar la oferta educativa y cultural, facilitando espacios donde estudiantes, investigadores y ciudadanos puedan conocer los procesos que llevaron a la formación de la República Dominicana.

La renovación del museo implicó intervenciones en áreas interiores y exteriores del edificio, mejorando las condiciones de conservación y accesibilidad, así como la experiencia de los visitantes. En palabras del director José Guerrero Sánchez, la meta es recibir a nacionales y extranjeros para salvaguardar y difundir la memoria histórica y los valores fundamentales de la nación.

PUBLICIDAD

La reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía integra la estrategia de revitalización de 35 museos dominicanos impulsada por el Ministerio de Cultura. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)
La reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía integra la estrategia de revitalización de 35 museos dominicanos impulsada por el Ministerio de Cultura. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)

Durante el acto de corte de cinta, el presidente Abinader visitó las nuevas instalaciones junto al director general de Museos Carlos Andújar y el presidente del Voluntariado del museo Marcial Najri. Las autoridades ofrecieron una explicación detallada de cada sección del espacio, subrayando su papel en la transmisión del conocimiento histórico y la formación de una conciencia ciudadana.

Carlos Andújar agradeció el respaldo presidencial a la revitalización de las instituciones museísticas en República Dominicana, resaltando que el fortalecimiento de estos centros impulsa la cultura, el esparcimiento y el vínculo con la economía y el turismo nacional.

El proyecto de remodelación mejoró accesibilidad y conservación, garantizando nuevas experiencias educativas para nacionales y visitantes extranjeros. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)
El proyecto de remodelación mejoró accesibilidad y conservación, garantizando nuevas experiencias educativas para nacionales y visitantes extranjeros. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)

Un referente de la memoria nacional desde 1981

El Museo Nacional de Historia y Geografía, fundado en 1981 e inaugurado formalmente el 1 de marzo de 1982 en el edificio del antiguo Liceo Unión Panamericana, fue concebido con la misión de reunir, custodiar e investigar el acervo histórico y geográfico de la República Dominicana. El edificio lleva desde 2023 el nombre del historiador Emilio Cordero Michel, tras la promulgación de la Ley 23-23 el 28 de febrero de ese año.

La nueva exhibición del museo incluye objetos, documentos y obras representativas de acontecimientos clave como la Guerra de Independencia, la Guerra de la Restauración y la Revolución de Abril de 1965. Así, el renovado espacio recupera su papel central como depositario y narrador del devenir histórico dominicano para las futuras generaciones.

Temas Relacionados

Museo Nacional de Historia y GeografíaSanto DomingoPatrimonio CulturalIdentidad NacionalRepública DominicanaLuis Abinader

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Junta de Protección Social refuerza a la Cruz Roja Costarricense con nuevos vehículos de emergencia

El aporte de la institución permite fortalecer la atención de quienes se encuentran en condiciones críticas, mediante una inversión destinada a equipamiento y apoyo logístico en áreas clave del país

Junta de Protección Social refuerza a la Cruz Roja Costarricense con nuevos vehículos de emergencia

El Salvador registra un aumento del 7.9 % en su déficit comercial durante el primer trimestre de 2026

Aunque El Salvador está vendiendo más productos al mundo, todavía gasta mucho más de lo que recibe. Según el Banco Central de Reserva (BCR), el déficit comercial creció en 203,2 millones de dólares durante el primer trimestre de este año

El Salvador registra un aumento del 7.9 % en su déficit comercial durante el primer trimestre de 2026

Guatemala: El Ministerio de Finanzas Públicas anuncia pago de aumento retroactivo pensionados de tres regímenes

Un ajuste de mil quetzales será aplicado a los beneficios de jubilados de tres regímenes, incluyendo pago retroactivo en mayo de 2026, con provisiones para que todos reciban al menos el salario mínimo legal

Guatemala: El Ministerio de Finanzas Públicas anuncia pago de aumento retroactivo pensionados de tres regímenes

Más insumos vencidos salen a la luz en depósitos de la Caja del Seguro Social en Panamá

Autoridades detectan productos caducados mientras persisten quejas por escasez en hospital.

Más insumos vencidos salen a la luz en depósitos de la Caja del Seguro Social en Panamá

España habilita asesoría gratuita para proceso de regularización que beneficiaría a miles de migrantes hondureños

Este procedimiento de asesoría gratuita no implica ningún costo confirmaron autoridades de España

España habilita asesoría gratuita para proceso de regularización que beneficiaría a miles de migrantes hondureños

TECNO

Hornea este bizcocho saludable en tu microondas: no necesitas ni harina ni azúcar

Hornea este bizcocho saludable en tu microondas: no necesitas ni harina ni azúcar

Cómo saber si tu smart TV tiene un virus: síntomas y pasos para proteger tus datos

Estos son los celulares Xiaomi que nunca podrán actualizarse a HyperOS 3

Guía para canjear los códigos de Free Fire disponibles hoy miércoles 29 de abril de 2026

WhatsApp integra los estados en la pestaña de chats: cómo funciona y cuándo estará disponible

ENTRETENIMIENTO

Billie Eilish habló sobre el origen de su carrera y por qué decidió vestir ropa holgada

Billie Eilish habló sobre el origen de su carrera y por qué decidió vestir ropa holgada

El lado oculto de Jon Hamm: por qué el humor y la música cambiaron su carrera para siempre

Así fue el evento donde Katy Perry ganó en la cancha y anunció un documental sobre su gira mundial

Murió Roger Sweet, el creador de He-Man: una vida dedicada al juguete más poderoso del universo

El lado menos conocido de la vida de Barry Keoghan: salud mental, disciplina y nuevos comienzos

MUNDO

El secreto detrás de la forma y el movimiento de las dunas estrella en el Sahara

El secreto detrás de la forma y el movimiento de las dunas estrella en el Sahara

Caos en Mali: los tuaregs controlan el norte del territorio y exigen que se vayan los mercenarios rusos progubernamentales

El jefe del Pentágono reveló ante el Congreso que EEUU lleva gastados USD 25.000 millones en la guerra contra Irán

Crece la tensión diplomática entre el Reino Unido y Rusia: Londres revocó la acreditación un agente de Moscú

El gobierno de China limita la venta y el uso de drones en Beijing