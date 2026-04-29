Museo Nacional de Historia y Geografía de República Dominicana nuevamente abre sus puertas con nuevas atracciones

El presidente Luis Abinader lidera la reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)

El presidente Luis Abinader encabezó la reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, acompañado por la primera dama Raquel Arbaje. El espacio, que fue renovado integralmente, ofrece un recorrido actualizado por los hitos más relevantes de la República Dominicana, con el objetivo de acercar a nuevas generaciones a su pasado y reforzar la identidad nacional a través de una propuesta expositiva moderna enfocada en la investigación y la conservación.

En el marco de este evento, las autoridades culturales subrayaron la gestión del presidente Abinader para fortalecer los museos y garantizar el acceso a la historia a través de espacios interactivos y actualizados. La reapertura marca una nueva etapa para el museo, con siete salas remozadas dedicadas a episodios y figuras centrales de la nación, entre ellas la Guerra de Abril, la Patria, Los Presidentes, Trujillo: una era de terror, La Guerrilla de Caamaño, una colección de piezas museográficas y El Jardín de Hostos.

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La renovación integral del museo destaca hitos de la República Dominicana y fomenta la identidad nacional con una propuesta moderna e interactiva. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)

El Museo Nacional de Historia y Geografía reabre tras una extensa remodelación

Con el propósito de reforzar el acceso a la historia y el patrimonio dominicano, la reapertura del museo forma parte de un esfuerzo mayor que ha integrado a alrededor de 35 museos en el país, tanto públicos como privados, según explicó el ministro de Cultura, Roberto ángel Salcedo. Esta estrategia pretende ampliar la oferta educativa y cultural, facilitando espacios donde estudiantes, investigadores y ciudadanos puedan conocer los procesos que llevaron a la formación de la República Dominicana.

La renovación del museo implicó intervenciones en áreas interiores y exteriores del edificio, mejorando las condiciones de conservación y accesibilidad, así como la experiencia de los visitantes. En palabras del director José Guerrero Sánchez, la meta es recibir a nacionales y extranjeros para salvaguardar y difundir la memoria histórica y los valores fundamentales de la nación.

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La reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía integra la estrategia de revitalización de 35 museos dominicanos impulsada por el Ministerio de Cultura. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)

Durante el acto de corte de cinta, el presidente Abinader visitó las nuevas instalaciones junto al director general de Museos Carlos Andújar y el presidente del Voluntariado del museo Marcial Najri. Las autoridades ofrecieron una explicación detallada de cada sección del espacio, subrayando su papel en la transmisión del conocimiento histórico y la formación de una conciencia ciudadana.

Carlos Andújar agradeció el respaldo presidencial a la revitalización de las instituciones museísticas en República Dominicana, resaltando que el fortalecimiento de estos centros impulsa la cultura, el esparcimiento y el vínculo con la economía y el turismo nacional.

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El proyecto de remodelación mejoró accesibilidad y conservación, garantizando nuevas experiencias educativas para nacionales y visitantes extranjeros. (Foto cortesía Museo Nacional Republicano)

Un referente de la memoria nacional desde 1981

El Museo Nacional de Historia y Geografía, fundado en 1981 e inaugurado formalmente el 1 de marzo de 1982 en el edificio del antiguo Liceo Unión Panamericana, fue concebido con la misión de reunir, custodiar e investigar el acervo histórico y geográfico de la República Dominicana. El edificio lleva desde 2023 el nombre del historiador Emilio Cordero Michel, tras la promulgación de la Ley 23-23 el 28 de febrero de ese año.

La nueva exhibición del museo incluye objetos, documentos y obras representativas de acontecimientos clave como la Guerra de Independencia, la Guerra de la Restauración y la Revolución de Abril de 1965. Así, el renovado espacio recupera su papel central como depositario y narrador del devenir histórico dominicano para las futuras generaciones.

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