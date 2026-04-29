El Salvador

La nueva administración de la Asociación Nacional de la Empresa Privada priorizará la digitalización y la atracción de inversión en El Salvador

El liderazgo de la asociación cambiará de manos tras la más reciente Asamblea General Ordinaria, en la que se optó por un perfil con amplia experiencia gremial e internacional para enfrentar los desafíos del sector empresarial de El Salvador

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La Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador designa a José Luis Saca Jiménez como presidente para el periodo 2026-2028, marcando una nueva etapa centenaria. (Foto cortesía ANEP)
La Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador designa a José Luis Saca Jiménez como presidente para el periodo 2026-2028, marcando una nueva etapa centenaria. (Foto cortesía ANEP)

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador ha designado al ingeniero José Luis Saca Jiménez como su nuevo presidente para el periodo 2026-2028, en el marco del sexagésimo aniversario de la organización. Esta elección, anunciada durante la más reciente Asamblea General Ordinaria de la ANEP, marca el inicio de una nueva etapa de la asociación que representa a más de cuarenta gremiales y 15,000 empresas privadas en el país, consolidándose como una de las agrupaciones empresariales más influyentes de El Salvador, según la información divulgada por la propia ANEP.

Durante el acto, también se reconoció la gestión del presidente saliente José Agustín Martínez, quien estuvo al frente de la ANEP desde 2022 hasta 2026, valorándose su labor por la cohesión interna del sector privado. La transición de liderazgo se produce en un momento en el que la organización enfrenta el desafío de adaptarse a las nuevas tendencias económicas y tecnológicas, consolidando su voz institucional en el entramado empresarial salvadoreño.

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ANEP representa a más de 15,000 empresas y cuarenta gremiales, consolidando su liderazgo en el sector privado salvadoreño. (Foto cortesía ANEP)
ANEP representa a más de 15,000 empresas y cuarenta gremiales, consolidando su liderazgo en el sector privado salvadoreño. (Foto cortesía ANEP)

ANEP busca la modernización y el crecimiento del sector privado

El perfil del ingeniero Saca Jiménez es ampliamente conocido en la industria de la radiodifusión y los medios de comunicación de El Salvador. Ha desempeñado funciones como vicepresidente ejecutivo de Radio Corporación FM y se ha desempeñado como CEO en empresas enfocadas en activaciones de marca, transformación digital, energía renovable y análisis de datos. Esta experiencia en distintas ramas empresariales le otorga un enfoque multidisciplinario para su nuevo cargo.

En el ámbito gremial, Saca Jiménez ha presidido la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), la Unión de Asociaciones de Radiodifusores de Centroamérica (UNARCA) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR). Además, integró la dirección de la ANEP entre 2014 y 2020, lo que le proporciona un conocimiento profundo de la dinámica interna y de los retos específicos que enfrenta el sector privado salvadoreño.

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Para responder a las exigencias contemporáneas, la nueva presidencia asume el compromiso de impulsar el sector privado en un entorno que la ANEP considera favorable para fortalecer la seguridad nacional y atraer tanto inversión local como extranjera. Entre los objetivos centrales del nuevo liderazgo se destaca la promoción e implementación de legislación orientada a simplificar trámites y facilitar el crecimiento de las empresas afiliadas.

La transición en la ANEP reconoce el aporte de José Agustín Martínez, presidente saliente, por fortalecer la cohesión interna del sector empresarial. (Foto cortesía ANEP)
La transición en la ANEP reconoce el aporte de José Agustín Martínez, presidente saliente, por fortalecer la cohesión interna del sector empresarial. (Foto cortesía ANEP)

En palabras del propio Saca Jiménez, recogidas por ANEP durante la ceremonia de toma de posesión: “Asumo la presidencia con el optimismo y el compromiso de trabajar para fortalecer aún más el sector privado en El Salvador, convencido de que el entorno actual ofrece oportunidades únicas para la inversión y el desarrollo empresarial”.

Esta visión se materializa con propuestas para convertir a El Salvador en un verdadero centro logístico y de negocios regional. La gestión entrante pretende promover una nueva etapa de modernización basada en inteligencia artificial, lo cual apunta a elevar la competitividad y eficiencia tanto de las empresas como de sus colaboradores.

La nueva gestión de ANEP prioriza la modernización tecnológica y la promoción de inteligencia artificial para elevar la competitividad del sector privado salvadoreño. ECONOMIA SOPRA STERIA
La nueva gestión de ANEP prioriza la modernización tecnológica y la promoción de inteligencia artificial para elevar la competitividad del sector privado salvadoreño. ECONOMIA SOPRA STERIA

La visión de futuro de la ANEP y la experiencia internacional de su nuevo presidente

La elección de un dirigente con experiencia gremial internacional también es estratégica para la ANEP. El palmarés de Saca Jiménez como presidente de organizaciones regionales y globales del ámbito radiodifusor le proporciona una perspectiva relevante sobre los procesos de integración económica, innovación y transformación digital en mercados en desarrollo, segmento que El Salvador busca potenciar dentro de los próximos años.

La ANEP subrayó durante la Asamblea el carácter histórico de este relevo: una organización fundada hace 60 años que congrega a más de 15,000 empresas enfrenta ahora el reto de consolidar su papel protagónico en la atracción de capital, la mejora de la seguridad interna y la adaptación regulatoria frente al auge tecnológico y la digitalización.

La formación académica de Saca Jiménez también refuerza este perfil. Es ingeniero industrial y ha completado estudios de posgrado y programas ejecutivos en instituciones reconocidas como Incae Business School, el Massachusetts Institute of Technology, la London Business School, Babson College, Mannheim Business School y Singularity University, aportando herramientas para afrontar el contexto cambiante de los negocios a nivel internacional.

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