República Dominicana consolida su liderazgo regional como mayor productora de arroz en el Caribe y Centroamérica

El titular de Agricultura explicó que, al cierre de marzo de 2026, se sembraron 1.4 millones de tareas de arroz en el país y que las primeras áreas cosechadas han reportado rendimientos superiores a 5.44 quintales de arroz blanco por tarea

República Dominicana ha reforzado su posición como líder en la producción de arroz, superando a todo el Caribe y Centroamérica de forma conjunta, informó el gobierno en su página oficial.

De acuerdo a los datos, el país cuenta actualmente con un inventario superior a 5 millones de quintales de arroz, según anunció el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

El ministro aseguró que este volumen de reservas, sumado a la cosecha en curso, garantiza el abastecimiento nacional y la seguridad alimentaria. República Dominicana produce más del 90 % de los alimentos que consume, lo que permite enfrentar con solidez las incertidumbres del contexto internacional y asegurar la comida del pueblo.

República Dominicana produce más del 90 % de los alimentos que consume, lo que permite enfrentar con solidez las incertidumbres del contexto internacional y asegurar la comida del pueblo.

Sostenimiento del liderazgo regional en arroz

El titular de Agricultura explicó que, al cierre de marzo de 2026, se sembraron 1.4 millones de tareas de arroz en el país y que las primeras áreas cosechadas han reportado rendimientos superiores a 5.44 quintales de arroz blanco por tarea. Este resultado refleja el impacto de la innovación tecnológica y la mecanización implementadas en el campo dominicano.

El director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), Heraldo Suero, puso de relieve el liderazgo del presidente Luis Abinader y su respaldo constante al sector.

En el año 2025, la producción nacional alcanzó 14.78 millones de quintales, lo que equivale a más de un millón de toneladas métricas de arroz paddy, consolidando a República Dominicana como el mayor productor de arroz en la región.

Importancia económica y social del arroz

El arroz representa entre el 13 % y el 15 % del producto interno bruto agropecuario nacional, lo que demuestra su relevancia para la economía del país. El consumo anual per cápita ronda las 128 libras, señal de su arraigo en la alimentación y cultura dominicanas.

Según el ministro Espaillat, no se trata solo de un cultivo, sino de “paz social y seguridad alimentaria”. La estabilidad en el mercado interno se logra porque el país cultiva aproximadamente 1.5 millones de tareas y realiza dos cosechas cada año, lo que mantiene un flujo constante de producción.

La presencia del mandatario Luis Abinader en los actos de inicio de cosecha fue interpretada como una muestra de su compromiso con la producción nacional y la soberanía alimentaria.

El inicio de la cosecha de este año se realiza bajo el lema “Bajo un modelo totalmente mecanizado y con nueva base genética”. Las autoridades han subrayado que la mecanización, la innovación y el mejoramiento genético han transformado la vida de miles de productores, elevando la productividad y la calidad del arroz dominicano.

El respaldo del Gobierno ha sido un factor determinante en este proceso. El ministro destacó que los avances son fruto de políticas públicas acertadas y del compromiso de los productores, técnicos y trabajadores del campo.

Reconocimiento al apoyo institucional y social

El director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), Heraldo Suero, puso de relieve el liderazgo del presidente Luis Abinader y su respaldo constante al sector.

La presencia del mandatario en los actos de inicio de cosecha fue interpretada como una muestra de su compromiso con la producción nacional y la soberanía alimentaria.

Durante el acto, el párroco Robin Mejía ofreció una oración por el bienestar del campo y la continuidad de cosechas abundantes. El evento contó con la asistencia de autoridades locales y representantes de diversas instituciones relacionadas con el sector agrícola, quienes reafirmaron su apoyo al desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país.