República Dominicana

República Dominicana consolida su liderazgo regional como mayor productora de arroz en el Caribe y Centroamérica

El país alcanzó una producción de 14.78 millones de quintales en el año 2025, manteniendo reservas superiores a 5 millones de quintales y garantizando el abastecimiento nacional y la estabilidad alimentaria

Guardar
Cultivo de arroz
El titular de Agricultura explicó que, al cierre de marzo de 2026, se sembraron 1.4 millones de tareas de arroz en el país y que las primeras áreas cosechadas han reportado rendimientos superiores a 5.44 quintales de arroz blanco por tarea

República Dominicana ha reforzado su posición como líder en la producción de arroz, superando a todo el Caribe y Centroamérica de forma conjunta, informó el gobierno en su página oficial.

De acuerdo a los datos, el país cuenta actualmente con un inventario superior a 5 millones de quintales de arroz, según anunció el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

El ministro aseguró que este volumen de reservas, sumado a la cosecha en curso, garantiza el abastecimiento nacional y la seguridad alimentaria. República Dominicana produce más del 90 % de los alimentos que consume, lo que permite enfrentar con solidez las incertidumbres del contexto internacional y asegurar la comida del pueblo.

República Dominicana produce más del 90 % de los alimentos que consume, lo que permite enfrentar con solidez las incertidumbres del contexto internacional y asegurar la comida del pueblo.
República Dominicana produce más del 90 % de los alimentos que consume, lo que permite enfrentar con solidez las incertidumbres del contexto internacional y asegurar la comida del pueblo.

Sostenimiento del liderazgo regional en arroz

El titular de Agricultura explicó que, al cierre de marzo de 2026, se sembraron 1.4 millones de tareas de arroz en el país y que las primeras áreas cosechadas han reportado rendimientos superiores a 5.44 quintales de arroz blanco por tarea. Este resultado refleja el impacto de la innovación tecnológica y la mecanización implementadas en el campo dominicano.

El director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), Heraldo Suero, puso de relieve el liderazgo del presidente Luis Abinader y su respaldo constante al sector.
El director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), Heraldo Suero, puso de relieve el liderazgo del presidente Luis Abinader y su respaldo constante al sector.

En el año 2025, la producción nacional alcanzó 14.78 millones de quintales, lo que equivale a más de un millón de toneladas métricas de arroz paddy, consolidando a República Dominicana como el mayor productor de arroz en la región.

Importancia económica y social del arroz

El arroz representa entre el 13 % y el 15 % del producto interno bruto agropecuario nacional, lo que demuestra su relevancia para la economía del país. El consumo anual per cápita ronda las 128 libras, señal de su arraigo en la alimentación y cultura dominicanas.

Según el ministro Espaillat, no se trata solo de un cultivo, sino de “paz social y seguridad alimentaria”. La estabilidad en el mercado interno se logra porque el país cultiva aproximadamente 1.5 millones de tareas y realiza dos cosechas cada año, lo que mantiene un flujo constante de producción.

La presencia del mandatario Luis Abinader en los actos de inicio de cosecha fue interpretada como una muestra de su compromiso con la producción nacional y la soberanía alimentaria.
La presencia del mandatario Luis Abinader en los actos de inicio de cosecha fue interpretada como una muestra de su compromiso con la producción nacional y la soberanía alimentaria.

El inicio de la cosecha de este año se realiza bajo el lema “Bajo un modelo totalmente mecanizado y con nueva base genética”. Las autoridades han subrayado que la mecanización, la innovación y el mejoramiento genético han transformado la vida de miles de productores, elevando la productividad y la calidad del arroz dominicano.

El respaldo del Gobierno ha sido un factor determinante en este proceso. El ministro destacó que los avances son fruto de políticas públicas acertadas y del compromiso de los productores, técnicos y trabajadores del campo.

Reconocimiento al apoyo institucional y social

El director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), Heraldo Suero, puso de relieve el liderazgo del presidente Luis Abinader y su respaldo constante al sector.

La presencia del mandatario en los actos de inicio de cosecha fue interpretada como una muestra de su compromiso con la producción nacional y la soberanía alimentaria.

Durante el acto, el párroco Robin Mejía ofreció una oración por el bienestar del campo y la continuidad de cosechas abundantes. El evento contó con la asistencia de autoridades locales y representantes de diversas instituciones relacionadas con el sector agrícola, quienes reafirmaron su apoyo al desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país.

Temas Relacionados

Producción de ArrozRepública DominicanaInnovación AgrícolaSeguridad AlimentariaRécord en cosecha

Últimas Noticias

Vitrinas llenas y pocas compras: los artículos del hogar en El Salvador encadenan 15 meses de caídas, según el BCR

El rubro de muebles y artículos para el hogar acumula más de un año de descensos en los precios, reflejando un cambio en las prioridades de consumo de los salvadoreños ante el alza de alimentos y servicios

Vitrinas llenas y pocas compras: los artículos del hogar en El Salvador encadenan 15 meses de caídas, según el BCR

La segunda muerte de un alumno revela carencias de infraestructura escolar en Panamá

Las recientes tragedias en la comarca Ngäbe-Buglé intensifican las demandas de organizaciones civiles que emplazan a las autoridades a actuar y supervisar las condiciones de acceso a centros educativos para niños y adolescentes

La segunda muerte de un alumno revela carencias de infraestructura escolar en Panamá

La capital de Costa Rica lidera el ranking de congestión en América Latina

El último informe de Numbeo ubica a San José como la urbe con más problemas viales de la región, superando ampliamente a otras ciudades principales y evidenciando carencias en opciones modernas de movilidad

La capital de Costa Rica lidera el ranking de congestión en América Latina

La vacunación contra el sarampión se refuerza en centros urbanos y religiosos de Guatemala

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social facilita el acceso a la vacuna instalando puestos móviles en lugares de alta concurrencia, incluyendo centros comerciales e iglesias, para ampliar la protección comunitaria contra el sarampión

La vacunación contra el sarampión se refuerza en centros urbanos y religiosos de Guatemala

La escasez de gas licuado de petróleo afecta a familias y comercios en Nicaragua

Un déficit de suministro de este combustible se registra desde abril en varias zonas del país, generando inconvenientes en la vida cotidiana y el funcionamiento de negocios, sin que exista información oficial que explique la causa de la situación

La escasez de gas licuado de petróleo afecta a familias y comercios en Nicaragua

TECNO

Así se usa un celular viejo para aumentar la señal WiFi en 2026

Así se usa un celular viejo para aumentar la señal WiFi en 2026

Aunque tres de cada cuatro mujeres juegan, no está claro cómo gastan su dinero en videojuegos

Apple frena sus planes: la escasez de memoria retrasaría la llegada del Mac Studio y el MacBook Pro táctil

La IA está complicando la decisión de los jóvenes sobre qué carrera estudiar y qué universidad elegir

Quienes crecieron disfrutando videojuegos en los 80 y 90 tienen una ventaja para ser padres, según estudio

ENTRETENIMIENTO

Así fue la última publicación de Patrick Muldoon antes de su muerte

Así fue la última publicación de Patrick Muldoon antes de su muerte

Daniel Radcliffe revela su ranking personal de las películas de ‘Harry Potter’ y sorprende con su favorita

Los fans de Madonna salen en su defensa tras las críticas por su aparición en Coachella 2026: “Ella está bien sin ti”

Así es “The Boroughs”: La nueva aventura fantástica de los hermanos Duffer tras el fenómeno de Stranger Things

Katy Perry tira su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi porque no tenía ninguna moneda suelta: “Necesito buena suerte”

MUNDO

Los videos del terremoto de 7,4 grados que provocó un tsunami en Japón

Los videos del terremoto de 7,4 grados que provocó un tsunami en Japón

La industria alemana lidera un giro hacia la defensa en Europa: “Una fábrica de armas”

Japón dio por terminado el tsunami pero lanzó otra alerta por un posible “megaterremoto”

Así fue el operativo de la Marina de EEUU que interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán

Xi Jinping dialogó con Bin Salman, exigió mantener abierto el estrecho de Ormuz y pidió un alto el fuego inmediato y total