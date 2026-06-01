El Salvador

Gestión Bukele: la salud pública de El Salvador entre la digitalización y el acceso universal

La implementación de consultas médicas gratuitas a través de la aplicación de telemedicina modificó la manera en que la población recibe atención básica, mientras las autoridades impulsan nuevas reformas tecnológicas y administrativas

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La renovación del Hospital Rosales en El Salvador moderniza la infraestructura hospitalaria pública integrando tecnología avanzada y servicios médicos ampliados. (Foto cortesía)
La renovación del Hospital Rosales en El Salvador moderniza la infraestructura hospitalaria pública integrando tecnología avanzada y servicios médicos ampliados. (Foto cortesía)

Durante los últimos siete años, el sistema de salud pública de El Salvador experimentó uno de los mayores cambios en su historia reciente.

El proceso de digitalización y el acceso universal a consultas médicas gratuitas a través de una aplicación nacional transformaron la manera en que la población accede a servicios básicos y especializados.

La administración de Nayib Bukele impulsó una serie de reformas que abarcan desde la infraestructura hospitalaria hasta la gestión administrativa, pasando por la adquisición de tecnología médica y la formación de profesionales.

1. Digitalización y telemedicina

En 2025 se lanzó la aplicación Doctor SV, desarrollada con Google Cloud y basada en inteligencia artificial. Esta herramienta permite a los salvadoreños acceder a consultas médicas gratuitas las 24 horas del día mediante videollamadas, crear expedientes clínicos digitales, recibir recetas electrónicas, gestionar citas para laboratorios y retirar los medicamentos en farmacias afiliadas en todo el país.

Desde su implementación, la aplicación registró más de un millón de usuarios y gestionó más de un millón de consultas, con una capacidad operativa de hasta 30,000 atenciones diarias.

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El sistema incluye más de 400 establecimientos afiliados y ha mostrado altos niveles de satisfacción entre los usuarios. Según datos oficiales, se han realizado pruebas clínicas supervisadas por el comité de ética nacional señalaron una precisión diagnóstica del 93%.

Las autoridades han anunciado que la plataforma digital de salud buscará incorporar tratamientos para enfermedades oncológicas y procedimientos quirúrgicos en el futuro cercano, mientras el sistema de salud pública continúa en proceso de transformación.

La inteligencia artificial en Doctor SV apoya al equipo médico y no sustituye la consulta presencial ni las decisiones de los profesionales de la salud. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La inteligencia artificial en Doctor SV apoya al equipo médico y no sustituye la consulta presencial ni las decisiones de los profesionales de la salud. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

2. Inversión en infraestructura y equipamiento

Durante 2023, la administración destinó más de $50 millones a la modernización de hospitales públicos, especialmente en la compra de equipos de radiología, tomógrafos y resonancias magnéticas. El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que se adquirieron más equipos para estudios especializados en estos años que en toda la historia previa del Ministerio de Salud. El acceso a tomografías, resonancias y estudios de laboratorio avanzados ahora es gratuito para los usuarios del sistema público, lo que ha reducido la dependencia de servicios privados costosos.

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La inversión también abarcó la renovación del parque de ambulancias y el fortalecimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con $21 millones destinados a vehículos y recursos humanos.

Comandos de Salvamentos y el Sistema de Emergencias Médicas brindaron atención inmediata a las víctimas del incidente en San Salvador. Foto cortesía
Comandos de Salvamentos y el Sistema de Emergencias Médicas brindaron atención inmediata a las víctimas del incidente en San Salvador. Foto cortesía

3. Expansión y modernización de hospitales públicos

Entre 2020 y 2024, la red de hospitales públicos recibió refuerzos tanto para responder a la pandemia de COVID-19 como para otras necesidades médicas. Se construyeron y equiparon nuevos nosocomios.

En el caso del Hospital Nacional Rosales se han construido un nuevo edificio y remodelado las antiguas instalaciones. De forma paralela las autoridades construyeron una moderna unidad de salud en Nejapa, aunque ambos están señalados por retrasos y presuntos sobrecostos en las obras.

El Hospital El Salvador, emblemático por su rápida construcción durante la emergencia sanitaria, incorporó 500 camas de cuidados intensivos, una cifra que representa la mitad de las previstas inicialmente. La ampliación de infraestructura respondió a la demanda de atención especializada y a la necesidad de incrementar la capacidad hospitalaria.

La nueva edificación del Hospital Rosales, conectada al edificio histórico por una pasarela elevada, conjuga tradición y tecnología en El Salvador. (Foto cortesía)
La nueva edificación del Hospital Rosales, conectada al edificio histórico por una pasarela elevada, conjuga tradición y tecnología en El Salvador. (Foto cortesía)

4. Reforma administrativa y gestión centralizada

En 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Red Nacional de Hospitales, una entidad autónoma encargada de gestionar los centros de salud públicos directamente desde la presidencia. El cambio, promovido por el Ejecutivo, tiene como objetivo modernizar la administración hospitalaria, pero también agilizar la toma de decisiones, según argumentaron las autoridades locales. Esta reforma supuso que los hospitales dejen de depender del Ministerio de Salud y pase a estar bajo la supervisión de una junta designada por la presidencia.

Los promotores de la ley defendieron que la autonomía administrativa y financiera permitirá mejorar la atención médica, mientras que críticos locales han advertido sobre la necesidad de transparencia en el proceso.

5. Formación médica y especialización

En 2022, el Ministerio de Salud destinó más de $20 millones a la formación y especialización de profesionales sanitarios, ampliando la oferta de especialidades médicas a 54 para los médicos que se encuentran en proceso de especialización en los hospitales salvadoreños. Cómo parte de este proceso, los hospitales públicos recibieron insumos en tecnología avanzada.

Esta estrategia busca cubrir las necesidades de la población y reducir la dependencia de recursos humanos extranjeros.

Entre los riesgos de la cirugía maxilar se incluyen dolor, infección y recaída, aunque las complicaciones son poco frecuentes si la realiza un equipo médico experimentado - crédito Visuales IA
Médicos especialistas - crédito Visuales IA

6. Cambios presupuestarios y controversias

En 2023, el presupuesto destinado a salud alcanzó los $1,034 millones, una cifra récord para el sector y equivalente al 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

En 2025 se registró un ajuste presupuestario de $91 millones, acompañada de la supresión de más de 3,000 plazas, principalmente de médicos y enfermeros, a nivel nacional también se registraron cierres de 50 clínicas familiares, en su momento las autoridades argumentaron que se tenía baja afluencia de pacientes en dichos sectores.

Las medidas generaron debate entre gremios y organizaciones sociales, que reclamaron posibles impactos en la calidad, pero también en la cobertura de los servicios de salud.

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Sistema de Salud Pública El SalvadorRed Nacional de HospitalesDigitalización SanitariaInversión Hospitalaria

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