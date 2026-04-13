República Dominicana declara alerta roja en Distrito Nacional y Santo Domingo por intensas lluvias

En 21 provincias de República Dominicana permanecen bajo alerta amarilla debido a la persistencia de precipitaciones y humedad. REUTERS/Eddy Vittini

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró la tarde de este lunes la alerta roja para el Distrito Nacional y Santo Domingo, ante la persistencia de fuertes lluvias, vientos de hasta 60 km/h y caída de granizos registrados en varios puntos de la República Dominicana, informaron las autoridades.

El sistema de alertas del COE se activó a raíz de una vaguada que mantiene niveles elevados de precipitaciones y humedad en los suelos, indicó la institución. Diario Libre reportó que 21 provincias permanecen bajo alerta amarilla: Puerto Plata, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, La Vega, La Altagracia, San José de Ocoa, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), y San Pedro de Macorís. Por otro lado, las provincias en alerta verde son San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, advirtió que las precipitaciones continuarán durante toda la jornada, según declaraciones recogidas por Diario Libre. Especialistas del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) señalaron que las actuales condiciones meteorológicas e hidrológicas propician episodios de visibilidad limitada, descargas eléctricas y ráfagas de viento de 60 km/h, e incluso posibles trombas marinas.

En 21 provincias de República Dominicana permanecen bajo alerta amarilla debido a la persistencia de precipitaciones y humedad. (Imagen difundida por el @COE_RD)

Salvar vidas es prioridad para el gobierno, dice presidente Abinader

El presidente Luis Abinader declaró este lunes que la prioridad del Gobierno dominicano ante el actual escenario de emergencia es salvar vidas, proteger las propiedades y preservar infraestructuras estratégicas, en un contexto donde las lluvias continúan ininterrumpidas desde hace más de cuarenta días. Durante una sesión permanente celebrada en el Palacio Nacional, el mandatario insistió en la necesidad de que la población evite zonas de riesgo y confió en que el Estado garantizará la asistencia inmediata a quienes resulten afectados, según informó la Presidencia de la República Dominicana.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que el país enfrenta “prácticamente 45 días de lluvias continuas en algunas regiones”, lo que mantiene los suelos saturados y multiplica el riesgo de inundaciones repentinas. Ceballos explicó ante las autoridades que las precipitaciones persistirán toda la semana debido a un sistema frontal estacionario al noreste y una vaguada profunda sobre el territorio, generando abundante humedad e inestabilidad atmosférica.

El pronóstico oficial indica que las lluvias serán particularmente intensas el lunes en las provincias del norte, noreste y este –incluyendo Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte y La Altagracia–, y aunque podrían descender levemente durante martes y miércoles, una nueva vaguada prevista para el jueves augura otra intensificación hacia el fin de semana, de acuerdo con datos de Indomet publicados por la Presidencia.

Los vientos alcanzan ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y se han registrado eventos de granizos en diversas zonas. (AP Photo/Ricardo Hernandez)

Abinader detalló que se han conformado comisiones especiales para coordinar acciones de respuesta y brindar atención a los sectores más vulnerables. Destacó que ya se están reparando los daños registrados en Puerto Plata y otras demarcaciones, mientras instituciones como la Dirección de Asistencia Social y los Comedores Económicos distribuyen alimentos –tanto crudos como cocidos–, así como enseres a familias damnificadas.

Abinader también anticipó que el Gobierno estudia el traslado de viviendas ubicadas en zonas particularmente expuestas y la reposición de equipos y electrodomésticos deteriorados, particularmente en hogares de bajos ingresos, según comunicó la Presidencia de la República Dominicana.

Las autoridades recomendaron a la población no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua y no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta. Además, el Indomet instó a embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a extremar precauciones en las costas del país y evitar adentrarse mar adentro, frente al riesgo de oleaje elevado por ráfagas y lluvias persistentes.