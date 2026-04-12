República Dominicana: Las lluvias intensas de este domingo ponen en riesgo a 27 provincias

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Una mujer sostiene un teléfono frente a sus pertenencias este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

Las lluvias intensas y persistentes vinculadas a la presencia de una vaguada y un sistema frontal mantienen bajo alerta a la República Dominicana este domingo, luego de que 27 provincias y el Distrito Nacional fueran incluidas en advertencias de diversos niveles, según informó el diario dominicano Diario Libre. Las autoridades meteorológicas anticipan un incremento de las precipitaciones a partir de la tarde, con posibles impactos en la seguridad de la población y riesgos de inundaciones en varias regiones del país.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), organismo estatal, informó que en Puerto Plata se registraron 181 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas, mientras que Sajoma, en Santiago, alcanzó 123 milímetros; Gaspar Hernández, en Espaillat, acumuló 106 milímetros y Nagua, en María Trinidad Sánchez, experimentó 104 milímetros. Estos elevados registros han saturado los suelos, amplificando el peligro de desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, detalló Diario Libre.

De acuerdo con el informe número 3 emitido por el COE al mediodía, las provincias bajo alerta roja —es decir, las de mayor riesgo— son Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez. En alerta amarilla se encuentran diecisiete demarcaciones, incluyendo Santiago, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras. Siete provincias permanecen en alerta verde, como Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.

El patrón meteorológico actual, caracterizado por aire húmedo e inestable, se ve reforzado por la interacción simultánea de la vaguada y un sistema frontal localizado al norte del país. Según Diario Libre, la consecuencia serán lluvias de moderadas a intensas, acompañadas de tronadas y ráfagas de viento, especialmente en el norte, el Cibao, el suroeste, el este y el área del Gran Santo Domingo.

Provincias y regiones bajo alerta

Este domingo, las zonas más afectadas incluyen Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez en la región norte y el Cibao. En el suroeste, los aguaceros afectan comunidades de Bahoruco e Independencia; en la región este alcanzan a Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo, mientras que para el Gran Santo Domingo se esperan lluvias relevantes que podrían extenderse hasta la madrugada.

El Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana declaró alerta roja por intensas lluvias y riesgo de desbordamientos. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

Frente a la persistencia de este escenario, el COE mantiene una colaboración activa con la Defensa Civil, cuerpo de rescate, y otras instituciones de respuesta. Las autoridades han reiterado la necesidad de que la población acate las recomendaciones oficiales, evite cruzar cuerpos de agua con caudales elevados y permanezca atenta ante la eventualidad de nuevas alertas, especialmente en zonas proclives a inundaciones urbanas y crecidas súbitas.

Efectos y acciones preventivas

Durante las últimas horas, las lluvias ya han provocado inundaciones, desplazamientos de personas y daños en viviendas e infraestructuras en diferentes puntos del territorio dominicano, de acuerdo con información suministrada por Diario Libre. Las autoridades insisten en que la población debe consultar los boletines oficiales y acatar las orientaciones de los organismos de socorro mientras se mantenga la inestabilidad atmosférica.

FOTODELDÍA AME1291. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Personas trabajan en recuperar pertenencias este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

Miles de desplazados

Las fuertes lluvias producidas por una vaguada causaron el desplazamiento de 30,000 personas, además de 100,000 viviendas dañadas y al menos 14 comunidades incomunicadas en República Dominicana, de acuerdo con datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Esta situación fue calificada por las autoridades como una de las emergencias más graves de los últimos años en el país.

Según el COE, el colapso de caminos y puentes dejó a miles de habitantes sin acceso a servicios esenciales, generando interrupciones de gran alcance que afectan la infraestructura y aumentan el riesgo para la seguridad y la salud de la población. La mayoría de los evacuados están alojados temporalmente en viviendas de familiares o amigos, mientras que la magnitud de los daños sigue impidiendo la reactivación de servicios básicos en amplias zonas.