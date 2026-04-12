República Dominicana: La vicepresidenta Raquel Peña inaugura la primera fase del puerto Samaná Bayport

La vicepresidenta Raquel Peña inaugura la primera etapa de Samaná Bayport, nueva terminal clave para el turismo de cruceros en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, encabezó la apertura de la primera fase del puerto Samaná Bayport, nueva terminal de cruceros y complejo turístico que busca transformar la economía y la oferta turística de la provincia de Samaná. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales y representantes del sector privado, según informó en el sitio web el Gobierno dominicano.

El proyecto, ejecutado por el Consorcio Temarsam, permite recibir hasta tres cruceros al mismo tiempo y espera alcanzar un flujo de hasta 10.000 pasajeros diarios y alrededor de tres millones anuales. La terminal integra instalaciones comerciales, restaurantes, club de playa, piscina y zonas de recreación, así como un centro de información turística y servicios de transporte para excursiones.

Durante la inauguración, la llegada del crucero número 22, Aida Blue, con cerca de 3.000 pasajeros, coincidió con la puesta en marcha de la nueva infraestructura. Desde diciembre de 2025, el puerto ha registrado 22 escalas y 50.000 pasajeros, con proyecciones para la próxima temporada de 45 cruceros y aproximadamente 90.000 visitantes.

El presidente del Consorcio Temarsam, Alexander Schad, resaltó que Samaná Bayport representa una oportunidad directa de desarrollo local, permitiendo que los visitantes se conecten con la oferta gastronómica y cultural de Santa Bárbara de Samaná y sus alrededores. Según Schad, “la terminal está diseñada para que los beneficios del turismo de cruceros se queden en la comunidad”, facilitando el consumo en negocios locales y la visita a destinos emblemáticos como Cayo Levantado, Los Haitises, Las Galeras y El Salto del Limón.

Schad indicó que cada crucerista invierte en promedio 98 dólares, lo que podría traducirse en cerca de un millón de dólares diarios para la economía local, beneficiando a comerciantes, guías turísticos y prestadores de servicios.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, subrayó la visión del presidente Luis Abinader para impulsar una gestión cercana y orientada a transformar las comunidades. Collado reportó más de 1.800 millones de pesos invertidos en la provincia y afirmó: “La República Dominicana atraviesa el mejor momento del turismo en toda su historia”, con un crecimiento del 9 % en febrero y del 14 % en marzo en la llegada de visitantes, según datos oficiales.

Samaná Bayport permite recibir hasta tres cruceros simultáneamente y prevé acoger a 10.000 pasajeros diarios en su fase inicial. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

En cuanto al turismo de cruceros, Collado aseguró que el país se posiciona como el tercer destino del Caribe, solo detrás de Bahamas, tras recibir tres millones de cruceristas en el último año con una proyección de crecimiento del 22 % para el presente ciclo. Este avance ha sido posible por el desarrollo de infraestructuras portuarias como las terminales de Puerto Plata, Pedernales, Arroyo Barril y Samaná.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, explicó que la primera etapa de Samaná Bayport responde a un enfoque integral, orientado a convertir a Samaná en un destino competitivo, sostenible y generador de oportunidades. Rodríguez agradeció al presidente Abinader, a quien definió como el principal impulsor del proyecto, y puntualizó que la obra estuvo detenida casi una década hasta la actual gestión.

La inversión total prevista para el proyecto asciende a 22 millones de dólares, con una infraestructura que incorpora tecnología SeaWalk para el atraque de cruceros de hasta 5.000 pasajeros y una planta de tratamiento de aguas residuales, destinada a preservar el ecosistema marino y la biodiversidad local.

Durante la construcción, la terminal generó aproximadamente 150 empleos directos y 500 indirectos; en operación se calculan 100 empleos directos y 600 indirectos, con un impacto económico anual estimado de 10 millones de dólares procedentes de las operaciones de cruceros y otros 9 millones en servicios vinculados al turismo.

La infraestructura de Samaná Bayport utiliza tecnología SeaWalk, admite cruceros de hasta 5.000 pasajeros y promueve la sostenibilidad ambiental. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Las autoridades y representantes del sector coincidieron en que Samaná Bayport servirá no solo como infraestructura para cruceros, sino también como motor para diversificar la oferta turística y crear oportunidades para proveedores locales, artesanos y pequeñas empresas, al abrir sus espacios al público en días sin embarcaciones.

El evento reunió a figuras como la gobernadora de Samaná, Teodora Mullix; el alcalde de Santa Bárbara de Samaná, Nelson Núñez; el senador de la provincia, Pedro Catrain Bonilla; y representantes del sector turístico y portuario, así como al capitán del Aida Blue, Andrea Buzzi.