República Dominicana

República Dominicana: La vicepresidenta Raquel Peña inaugura la primera fase del puerto Samaná Bayport

El acto de apertura contó con la presencia de representantes gubernamentales y del sector privado, quienes destacaron el impacto en el desarrollo económico y turístico de Samaná y la diversificación de servicios para los visitantes

Guardar
La vicepresidenta Raquel Peña inaugura la primera etapa de Samaná Bayport, nueva terminal clave para el turismo de cruceros en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La vicepresidenta Raquel Peña inaugura la primera etapa de Samaná Bayport, nueva terminal clave para el turismo de cruceros en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, encabezó la apertura de la primera fase del puerto Samaná Bayport, nueva terminal de cruceros y complejo turístico que busca transformar la economía y la oferta turística de la provincia de Samaná. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales y representantes del sector privado, según informó en el sitio web el Gobierno dominicano.

El proyecto, ejecutado por el Consorcio Temarsam, permite recibir hasta tres cruceros al mismo tiempo y espera alcanzar un flujo de hasta 10.000 pasajeros diarios y alrededor de tres millones anuales. La terminal integra instalaciones comerciales, restaurantes, club de playa, piscina y zonas de recreación, así como un centro de información turística y servicios de transporte para excursiones.

Durante la inauguración, la llegada del crucero número 22, Aida Blue, con cerca de 3.000 pasajeros, coincidió con la puesta en marcha de la nueva infraestructura. Desde diciembre de 2025, el puerto ha registrado 22 escalas y 50.000 pasajeros, con proyecciones para la próxima temporada de 45 cruceros y aproximadamente 90.000 visitantes.

El presidente del Consorcio Temarsam, Alexander Schad, resaltó que Samaná Bayport representa una oportunidad directa de desarrollo local, permitiendo que los visitantes se conecten con la oferta gastronómica y cultural de Santa Bárbara de Samaná y sus alrededores. Según Schad, “la terminal está diseñada para que los beneficios del turismo de cruceros se queden en la comunidad”, facilitando el consumo en negocios locales y la visita a destinos emblemáticos como Cayo Levantado, Los Haitises, Las Galeras y El Salto del Limón.

Schad indicó que cada crucerista invierte en promedio 98 dólares, lo que podría traducirse en cerca de un millón de dólares diarios para la economía local, beneficiando a comerciantes, guías turísticos y prestadores de servicios.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, subrayó la visión del presidente Luis Abinader para impulsar una gestión cercana y orientada a transformar las comunidades. Collado reportó más de 1.800 millones de pesos invertidos en la provincia y afirmó: “La República Dominicana atraviesa el mejor momento del turismo en toda su historia”, con un crecimiento del 9 % en febrero y del 14 % en marzo en la llegada de visitantes, según datos oficiales.

Samaná Bayport permite recibir hasta tres cruceros simultáneamente y prevé acoger a 10.000 pasajeros diarios en su fase inicial. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Samaná Bayport permite recibir hasta tres cruceros simultáneamente y prevé acoger a 10.000 pasajeros diarios en su fase inicial. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

En cuanto al turismo de cruceros, Collado aseguró que el país se posiciona como el tercer destino del Caribe, solo detrás de Bahamas, tras recibir tres millones de cruceristas en el último año con una proyección de crecimiento del 22 % para el presente ciclo. Este avance ha sido posible por el desarrollo de infraestructuras portuarias como las terminales de Puerto Plata, Pedernales, Arroyo Barril y Samaná.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, explicó que la primera etapa de Samaná Bayport responde a un enfoque integral, orientado a convertir a Samaná en un destino competitivo, sostenible y generador de oportunidades. Rodríguez agradeció al presidente Abinader, a quien definió como el principal impulsor del proyecto, y puntualizó que la obra estuvo detenida casi una década hasta la actual gestión.

La inversión total prevista para el proyecto asciende a 22 millones de dólares, con una infraestructura que incorpora tecnología SeaWalk para el atraque de cruceros de hasta 5.000 pasajeros y una planta de tratamiento de aguas residuales, destinada a preservar el ecosistema marino y la biodiversidad local.

Durante la construcción, la terminal generó aproximadamente 150 empleos directos y 500 indirectos; en operación se calculan 100 empleos directos y 600 indirectos, con un impacto económico anual estimado de 10 millones de dólares procedentes de las operaciones de cruceros y otros 9 millones en servicios vinculados al turismo.

La infraestructura de Samaná Bayport utiliza tecnología SeaWalk, admite cruceros de hasta 5.000 pasajeros y promueve la sostenibilidad ambiental. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La infraestructura de Samaná Bayport utiliza tecnología SeaWalk, admite cruceros de hasta 5.000 pasajeros y promueve la sostenibilidad ambiental. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Las autoridades y representantes del sector coincidieron en que Samaná Bayport servirá no solo como infraestructura para cruceros, sino también como motor para diversificar la oferta turística y crear oportunidades para proveedores locales, artesanos y pequeñas empresas, al abrir sus espacios al público en días sin embarcaciones.

El evento reunió a figuras como la gobernadora de Samaná, Teodora Mullix; el alcalde de Santa Bárbara de Samaná, Nelson Núñez; el senador de la provincia, Pedro Catrain Bonilla; y representantes del sector turístico y portuario, así como al capitán del Aida Blue, Andrea Buzzi.

Temas Relacionados

Samaná BayportSamanáTurismo de CrucerosInfraestructura PortuariaRepública Dominicana

Últimas Noticias

“Él nos engañó, la tenía muerta en su casa”: La frialdad de un feminicida descubierta por un video en Costa Rica

La desaparición de Junieysis Merlo en Costa Rica desató una investigación que reveló el engaño y la violencia detrás de su muerte. Un video de cámaras de seguridad desmontó la versión de su expareja

“Él nos engañó, la tenía muerta en su casa”: La frialdad de un feminicida descubierta por un video en Costa Rica

Abril negro 2018: El mes en que el amor se convirtió en el arma más letal de El Salvador

Mientras las noticias seguían saturadas de la guerra contra las pandillas, una violencia más silenciosa y perversa se colaba por debajo de las puertas de los hogares salvadoreños

Abril negro 2018: El mes en que el amor se convirtió en el arma más letal de El Salvador

República Dominicana: Recaudación tributaria alcanza RD$78,000 millones en marzo y supera meta fiscal

Un balance oficial detalló que la recaudación superó las expectativas previstas, reflejando un aumento significativo en comparación con el mismo período del año anterior

República Dominicana: Recaudación tributaria alcanza RD$78,000 millones en marzo y supera meta fiscal

Apuestas en Panamá superan los $500 millones en dos meses

El comportamiento del mercado evidencia cambios en los hábitos de los jugadores.

Apuestas en Panamá superan los $500 millones en dos meses

Inglés en Centroamérica y el Caribe: ¿Cuál es el único país que roza la “alta competencia” y quiénes se quedaron atrás?

​Según un ranking global sobre el dominio de idiomas, la región se mueve mayoritariamente en un nivel moderado. Sin embargo, una capital centroamericana rompe la tendencia y se posiciona en una escala alta

Inglés en Centroamérica y el Caribe: ¿Cuál es el único país que roza la “alta competencia” y quiénes se quedaron atrás?

TECNO

Gemini sube de nivel: ahora puede responderte con simulaciones y modelos 3D

Gemini sube de nivel: ahora puede responderte con simulaciones y modelos 3D

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Epic Games estaría desarrollando un nuevo juego shooter con personajes de Disney

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Cómo transferir una cuenta de WhatsApp a un nuevo celular

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable

El día que Quentin Tarantino rechazó a su padre biológico en un inesperado encuentro de café

Cameron Diaz compartió la lección más importante que le dejó la fama

MUNDO

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente

JD Vance informó que se va de Islamabad luego de que Irán no aceptara los términos de EEUU para alcanzar la paz

Negociaciones en Pakistán: cuáles fueron las principales discrepancias entre EEUU e Irán

Viktor Orbán aseguró que este domingo logrará una victoria “que sorprenderá a todos” en las elecciones de Hungría

Qatar restablecerá la navegación marítima total a partir del domingo