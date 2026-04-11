República Dominicana: La Superintendencia de Seguros recomienda revisar las pólizas ante riesgos de inundaciones

La Superintendencia de Seguros de República Dominicana advierte sobre la importancia de revisar pólizas ante el riesgo de vaguada. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La advertencia de una vaguada que podría afectar a varias provincias llevó a la Superintendencia de Seguros de República Dominicana (SIS) a instar a la población a revisar con detalle sus pólizas y tomar medidas preventivas ante posibles daños causados por fenómenos atmosféricos.

De acuerdo con la información difundida por la SIS, muchas personas creen erróneamente que cuentan con protección automática en sus seguros frente a eventos como lluvias intensas o inundaciones, aunque la cobertura depende de las condiciones pactadas en cada contrato.

Según explicó la Superintendencia de Seguros, la verificación de coberturas resulta fundamental, sobre todo para quienes residen en zonas expuestas a riesgos climáticos. El organismo recomendó consultar a las aseguradoras sobre la existencia de protección frente a inundaciones, daños por agua, pérdidas materiales e interrupciones de negocios, aspectos que en muchos casos no están incluidos en las pólizas básicas o lo están bajo deducibles y sublímites específicos.

En el caso de los vehículos, la institución aclaró que uno de los errores más frecuentes es asumir que el llamado “seguro full” cubre cualquier circunstancia, cuando la cobertura ante inundación está sujeta a las condiciones particulares del contrato. Incluso, pueden existir exclusiones si se determina agravación del riesgo o uso indebido del automóvil, tal como advirtió la SIS.

Respecto a las viviendas y negocios, la Superintendencia de Seguros subrayó que la protección frente a inundaciones no está incluida automáticamente en todas las pólizas y que, en áreas de mayor exposición, suelen requerirse coberturas adicionales. “La clave no es solo tener un seguro, sino entender exactamente qué cubre, qué excluye y en qué condiciones responde”, sostuvo el organismo.

El MINERD insistió en el monitoreo continuo de las condiciones climáticas y la aplicación de medidas preventivas en planteles vulnerables a inundaciones. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Sobre los procesos de reclamación, la SIS detalló que la rapidez en la notificación y la adecuada documentación son determinantes para sustentar un reclamo. Fotografías, videos, informes técnicos y cualquier evidencia del daño resultan esenciales, de acuerdo con las buenas prácticas indicadas por el ente regulador.

La institución hizo especial énfasis en la promoción de una cultura de prevención y educación aseguradora. Según la Superintendencia de Seguros, la vulnerabilidad de la República Dominicana frente a fenómenos naturales exige una mayor conciencia respecto a la necesidad de contar con mecanismos de protección financiera.

El llamado a la prevención incluyó la recomendación de mantenerse atentos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), así como de documentar cualquier daño para facilitar reclamos futuros. “Ante el aumento de eventos climáticos, la recomendación es clara: revisar las pólizas, hacer las consultas necesarias y, de ser posible, evaluar la ampliación de coberturas antes de la ocurrencia de eventos adversos”, afirmó la SIS.

AME1291. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Fotografía que muestra un vehículo arrastrado a una cañada este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

Finalmente, el ente supervisor recordó que los usuarios disponen de la vía conciliatoria ante su Dirección Jurídica, que actúa como amigable componedor en los casos en los que no exista respuesta o surja controversia con la entidad aseguradora.

Lluvias en fin de semana

Según detalló el INDOMET, se mantiene el riesgo de tormentas eléctricas, granizadas y ráfagas de viento en estos sectores, advirtiendo a la población sobre posibles acumulaciones de agua y condiciones adversas.

Para el sábado, la cercanía de un sistema frontal y el aumento de la humedad atmosférica favorecerán lluvias de variable intensidad durante toda la jornada, con mayor impacto hacia el interior y la cordillera Central.

El domingo, aunque el sistema frontal permanecerá casi estacionario, persistirá la probabilidad de lluvias dispersas y episodios de aguaceros moderados a fuertes, en particular sobre el sureste, noreste, norte y la zona fronteriza. El INDOMET recomienda a los residentes y visitantes de las zonas mencionadas mantenerse atentos a los boletines oficiales y adoptar medidas preventivas.