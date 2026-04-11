República Dominicana

El Ejército de República Dominicana detiene a 23 haitianos en la frontera de Dajabón

Las fuerzas militares realizaron la captura durante un operativo en la zona limítrofe con Haití, mientras los individuos intentaban ingresar al país, y serán remitidos a la autoridad migratoria para el debido procedimiento legal.

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La intervención del Ejército dominicano se realizó en las inmediaciones del puesto fronterizo de Masacre, punto clave en los operativos migratorios./(Noticias SIN)
La intervención del Ejército dominicano se realizó en las inmediaciones del puesto fronterizo de Masacre, punto clave en los operativos migratorios./(Noticias SIN)

Durante la mañana del 11 de abril de 2026, una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a un grupo de 23 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular en la provincia de Dajabón, en la zona fronteriza con Haití. La intervención se realizó en las inmediaciones del puesto de Masacre, donde soldados adscritos al 10.° Batallón de Infantería interceptaron a los extranjeros mientras intentaban ingresar al territorio dominicano.

Según el informe oficial, entre las personas detenidas se encuentran 17 hombres, una mujer y cinco menores de edad. La detención se produjo como parte de los operativos de vigilancia permanente que mantiene el Ejército dominicano en la región fronteriza, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias y combatir la comisión de actos ilícitos asociados al cruce irregular de personas.

Las autoridades informaron que los 23 extranjeros indocumentados serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para la realización de los procesos legales correspondientes, los cuales incluyen la identificación, procesamiento administrativo y las eventuales deportaciones, de acuerdo con la legislación vigente. La DGM se encarga de garantizar que cada caso reciba el tratamiento adecuado conforme a los protocolos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y protección de menores.

La vigilancia en la franja limítrofe entre República Dominicana y Haití se ha intensificado durante los últimos años, en respuesta al aumento del flujo migratorio irregular provocado por la crisis humanitaria y de seguridad en el país vecino. El Ejército dominicano, en coordinación con otras agencias estatales, realiza operativos constantes que incluyen patrullajes, instalación de puestos de control y la utilización de tecnología para la detección de cruces no autorizados. Estas acciones buscan no solo frenar la inmigración irregular, sino también prevenir el tráfico de personas y mercancías, así como otros delitos asociados a la porosidad de la frontera.

El comandante del Ejército recorrió recientemente la frontera sur; visitó destacamentos y puestos fronterizos para garantizar la seguridad en la zona./(Ejército de República Dominicana)
El comandante del Ejército recorrió recientemente la frontera sur; visitó destacamentos y puestos fronterizos para garantizar la seguridad en la zona./(Ejército de República Dominicana)

En el contexto actual, la provincia de Dajabón se ha convertido en uno de los principales puntos de paso para ciudadanos haitianos que intentan ingresar de manera irregular a territorio dominicano. Las autoridades locales han reportado un incremento en la frecuencia de detenciones y han advertido sobre la presencia de menores y familias completas entre los grupos interceptados, lo que añade complejidad al abordaje institucional y humanitario de la problemática.

Para hacer frente a esta situación, el gobierno dominicano ha implementado diversas medidas, como el fortalecimiento de la presencia militar en la frontera, la construcción de tramos de valla perimetral y la dotación de equipos tecnológicos destinados a mejorar la vigilancia y control en los puntos más vulnerables.

A pesar de estos esfuerzos, la presión migratoria desde Haití continúa siendo un desafío para la República Dominicana, que enfrenta el reto de equilibrar la protección de sus fronteras y el respeto a los derechos fundamentales de las personas detenidas. Diversas organizaciones de la sociedad civil han solicitado que las acciones de control migratorio se realicen con apego a los principios de legalidad y dignidad humana, especialmente en los casos que involucran a menores de edad y a personas en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades dominicanas han reiterado su compromiso de mantener los operativos en la frontera y de trabajar en coordinación con la Dirección General de Migración para asegurar una gestión adecuada de los flujos migratorios, en un contexto regional marcado por la inestabilidad en Haití y el incremento de la movilidad humana en el Caribe.

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