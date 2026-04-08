República Dominicana

Vaguada azota República Dominicana: 16 provincias bajo alerta, suspensión de clases y cierre de escuelas en zonas críticas

La medida anunciada por el Ministerio de Educación implica el cierre temporal de centros educativos públicos y privados en áreas con riesgo de inundaciones, en coordinación con los organismos de emergencia que monitorean el avance de la vaguada

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Las intensas lluvias en República Dominicana obligan a suspender clases en centros educativos de las provincias más afectadas por inundaciones. EFE/ Orlando Barría
Las intensas lluvias en República Dominicana obligan a suspender clases en centros educativos de las provincias más afectadas por inundaciones. EFE/ Orlando Barría

La emergencia provocada por intensas lluvias en varias provincias de República Dominicana provocó la suspensión inmediata de las clases en centros educativos públicos y privados ubicados en zonas afectadas por inundaciones o riesgo inminente de desastres.

Esta decisión responde a la serie de precipitaciones asociadas a una vaguada atmosférica, fenómeno que en las últimas horas ha incrementado el nivel de ríos, aumentando el riesgo de deslizamientos en localidades principalmente rurales. Las autoridades sostienen que la medida busca salvaguardar a estudiantes y docentes ante el avance de condiciones meteorológicas inestables.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que son 16 las provincias actualmente bajo alerta por lluvias intensas, con tres de ellas, Monseñor Nouel, San Cristóbal y San José de Ocoa, en estado de alerta amarilla por mayor exposición a inundaciones y desprendimientos.

Otras trece provincias, entre las que se encuentran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Azua, figuran en alerta verde, lo que significa vigilancia reforzada ante posibles daños en infraestructuras y vías de comunicación, según datos proporcionados por el propio COE en la red social X.

Una noche de intensas lluvias transforma las avenidas en peligrosos ríos. Este video muestra la difícil situación que enfrentan los conductores al intentar navegar por la ciudad inundada.

La decisión de suspender actividades educativas fue notificada por Luis Miguel De Camps, ministro de Educación de República Dominicana, quien oficializó la medida a través de su cuenta verificada en X. De Camps precisó la instrucción dirigida a “directores regionales, distritales y de centros educativos” para que se aplique la suspensión de clases a fin de proteger a estudiantes, docentes y familias dominicanas.

El mensaje fue replicado además por canales institucionales para asegurar que la directiva se adoptara con inmediatez en cada región afectada.

Provincias dominicanas permanecen bajo alerta por la vaguada y el riesgo de inundaciones

Según la evaluación del COE, la persistencia de lluvias podría afectar con mayor gravedad a comunidades localizadas cerca de cañadas, márgenes fluviales, así como en la zona montañosa del Bajo Yuna, lo que incrementa la probabilidad de deslaves y complicaciones en el tránsito terrestre.

Las autoridades han advertido a las familias sobre la conveniencia de evitar desplazamientos innecesarios.

LA LAGUNA (TENERIFE) (ESPAÑA) Dieciséis provincias dominicanas permanecen bajo alerta por la vaguada atmosférica y el riesgo creciente de deslizamientos e inundaciones. EFE/Alberto Valdés
LA LAGUNA (TENERIFE) (ESPAÑA) Dieciséis provincias dominicanas permanecen bajo alerta por la vaguada atmosférica y el riesgo creciente de deslizamientos e inundaciones. EFE/Alberto Valdés

El organismo de emergencia reiteró que la vigilancia será constante y que nuevas medidas podrán ser anunciadas en las próximas horas conforme evolucione el panorama climático, con la finalidad de prevenir emergencias mayores en sectores expuestos a saturación del suelo y crecidas repentinas.

Las autoridades educativas han instruido que centros de enseñanza ubicados en sectores próximos a cauces de agua, pendientes inestables y áreas sin acceso rápido a servicios de emergencia permanezcan cerrados hasta que se determine su reapertura en condiciones de seguridad.

Monseñor Nouel, San Cristóbal y San José de Ocoa encabezan la alerta amarilla tras ser identificadas como zonas con mayor exposición a desastres naturales.(Foto archivo)
Monseñor Nouel, San Cristóbal y San José de Ocoa encabezan la alerta amarilla tras ser identificadas como zonas con mayor exposición a desastres naturales.(Foto archivo)

El gobierno dispone trabajo remoto para empleados públicos en Pedernales

En paralelo a la suspensión escolar, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, comunicó la implementación temporal de una modalidad de trabajo remoto en la provincia de Pedernales, en respuesta a la adversidad climática. Freund emitió su anuncio a través de un mensaje publicado a las 5:44 a. m. en X.

Freund precisó que la presencia física en los centros laborales se flexibiliza para quienes enfrenten barreras logísticas o riesgos en sus desplazamientos diarios, mientras que los servicios clasificados como esenciales deberán continuar operando en modalidad presencial.

El funcionario remarcó que la medida, de carácter preventivo, fue adoptada siguiendo recomendaciones de organismos de defensa civil y permanecerá hasta nuevo aviso, en tanto persistan las dificultades para la movilidad.

Esta disposición busca mitigar los efectos de las lluvias en la seguridad laboral y preservar la provisión de bienes y servicios fundamentales en la zona. Trabajadores de áreas no esenciales fueron exhortados a priorizar la virtualidad y acatar los lineamientos establecidos por las autoridades locales para agilizar la respuesta institucional durante la emergencia.

Las recomendaciones emitidas por el gobierno hacen énfasis en “evitar desplazamientos en áreas vulnerables y mantenerse atentos a los partes meteorológicos”, conforme recalcaron tanto el ministro De Camps como el ministro Freund en sus respectivas intervenciones públicas.

Un hombre y una mujer sentados en una mesa de madera, cada uno trabajando en su laptop, con un mate y un termo al centro. Juguetes infantiles al fondo.
El gobierno dispone trabajo remoto para empleados públicos en Pedernales, priorizando la seguridad y continuidad de servicios pese a las lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de la emergencia por lluvias en República Dominicana continúa bajo estrecha observación por las distintas entidades responsables de la protección civil y la administración pública, que han reforzado la coordinación para preservar la seguridad de la población frente a los efectos adversos de la vaguada actualmente activa en el país.

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