El embarazo adolescente se mantiene como reto en República Dominicana en 2025

La ONE informó que en 2025 se documentaron 16,481 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, de un total de 85,333 embarazos registrados en mujeres de 10 a 49 años. La proporción, que representa el 19,31%, ilustra la persistencia de este fenómeno. (Cortesía: World Bank Blogs)

El descenso en la cantidad de embarazos en adolescentes durante 2025 en República Dominicana no ha sido suficiente para revertir la magnitud del problema: la proporción sigue cerca de 1 de cada 5 entre los embarazos registrados en mujeres de 10 a 49 años, detalla una nota del periódico Acento.

Los datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) citados en la nota, revelan que, aunque la cifra total disminuyó respecto a años anteriores, el embarazo adolescente permanece como un desafío central para la salud pública.

La ONE informó - según detalla la publicación- que en 2025 se documentaron 16,481 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, de un total de 85,333 embarazos registrados en mujeres de 10 a 49 años. La proporción, que representa el 19.31%, ilustra la persistencia de este fenómeno. De estos embarazos, 826 corresponden a menores de 15 años y 15.655 a jóvenes de entre 15 y 19 años.

Consultadas sobre la situación del embarazo adolescente en el país, las autoridades reconocen que, pese a la reducción reciente, la problemática se mantiene: el 20% de las mujeres de 15 a 19 años ya es madre o está embarazada, según UNICEF.

Esto coloca a República Dominicana entre las naciones con mayor tasa de fecundidad adolescente en América Latina, con 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres en ese rango de edad.

El descenso en la cantidad de embarazos en adolescentes durante 2025 en República Dominicana no ha sido suficiente para revertir la magnitud del problema: la proporción sigue cerca de 1 de cada 5 entre los embarazos registrados en mujeres de 10 a 49 años. (Foto: Andina)

Distribución geográfica y factores asociados

Las provincias de Peravia, Monte Plata, Bahoruco y Espaillat registraron las cifras más elevadas de embarazos en adolescentes, lo que evidencia disparidades territoriales marcadas, explica la nota del medio citado.

El Ministerio de la Juventud identificó como factores asociados el nivel educativo, la cultura, las condiciones sociales y el acceso a servicios de salud, aspectos que influyen directamente en la incidencia de estos embarazos.

En relación con los tipos de parto registrados en adolescentes durante el año, los datos muestran 7,607 partos vaginales, 7,529 cesáreas y 1,345 abortos. Los partos vaginales representaron el 21.86% de los embarazos adolescentes, mientras las cesáreas y los abortos alcanzaron el 17,89% y el 15,93%, respectivamente.

El fenómeno varía según la provincia y responde a factores estructurales, falta de información y recursos. La mortalidad materna permanece como uno de los indicadores más graves relacionados con la maternidad adolescente, lo que refuerza la urgencia de una respuesta amplia.

Consultadas sobre la situación del embarazo adolescente en el país, las autoridades reconocen que, pese a la reducción reciente, la problemática se mantiene: el 20% de las mujeres de 15 a 19 años ya es madre o está embarazada, según UNICEF. . (Plan Internacional)

El diagnóstico de organismos internacionales

UNICEF enfatizó la urgencia de atender el embarazo adolescente en República Dominicana. El organismo internacional advirtió que 1 de cada 5 adolescentes ya es madre o está embarazada y destacaron la necesidad de fortalecer la educación sexual y ampliar las oportunidades para niñas y adolescentes.

Según UNICEF, el 15% de las mujeres dominicanas inicia su vida sexual antes de los 15 años, un factor que incrementa los riesgos de embarazo no planificado y perpetúa la situación de vulnerabilidad.

Entre las recomendaciones, UNICEF propone promover el uso de anticonceptivos, facilitar el acceso a información oportuna y reducir los matrimonios antes de los 18 años.

República Dominicana está entre las naciones con mayor tasa de fecundidad adolescente en América Latina, con 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres en ese rango de edad.

Acción estatal y desafíos vigentes

Las autoridades locales y los organismos internacionales coinciden en señalar que sólo una política pública integral, acompañada de educación sexual basada en pruebas y acceso efectivo a servicios de salud, puede modificar la tendencia.

Desde el Ministerio de la Juventud insisten en la importancia de promover la conciencia social, facilitar el acceso a métodos anticonceptivos y reducir los matrimonios tempranos.

La persistencia del embarazo en adolescentes, la elevada incidencia en ciertas provincias y las consecuencias sociales y sanitarias continúan afectando a miles de familias en el país.

El reto, explican expertos y organismos, pasa por implementar intervenciones estructurales que permitan una transformación sostenible del panorama actual.