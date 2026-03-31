República Dominicana: El presidente Abinader entrega más de mil títulos de propiedad en Hato del Yaque

El presidente Luis Abinader entregó 1,025 certificados de títulos de propiedad en Hato del Yaque, Santiago, beneficiando a familias de varios sectores. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este lunes la entrega de 1,025 certificados de títulos de propiedad en Hato del Yaque, Santiago, en una ceremonia que contó con la participación de la primera dama, Raquel Arbaje.

Con esta nueva entrega, el total de títulos otorgados en la provincia desde 2020 asciende a 7,632 certificados, de acuerdo con información oficial reportada por el gobierno de República Dominicana.

El acto, realizado en presencia de autoridades nacionales y locales, correspondió a la segunda etapa del proyecto de titulación en Hato del Yaque e incluyó la distribución de documentos a familias de los sectores El Tamarindo, Mateo Pelón y Villa Progreso.

Según el propio Abinader, la iniciativa busca transformar las comunidades y estimular la economía local al facilitar el acceso a la inversión, la construcción y el financiamiento formal.

“Ustedes entraron por estas puertas y van a salir con la seguridad de su título”, expresó el mandatario, quien remarcó que el proceso garantiza la seguridad jurídica de los beneficiarios y evita intentos de despojo o ventas irregulares ocurridas en el pasado.

El jefe de Estado precisó que Hato del Yaque ya suma cerca de 4,800 certificados entregados, lo que la convierte en una de las comunidades con mayor avance proporcional en el país. Añadió que los trabajos continuarán en sectores como Villa Fátima, donde todavía permanecen pendientes varios títulos por entregar.

La entrega de títulos en el distrito forma parte de un programa nacional de regularización de la propiedad inmobiliaria y que en la provincia de Santiago permanecen en proceso unos 5,828 certificados adicionales, según datos de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT).

El presidente Abinader explicó que los títulos emitidos bajo este programa pueden ser transferidos libremente, a diferencia de los antiguos bienes de familia, lo que permite a los propietarios acceder a préstamos bancarios, realizar mejoras y garantizar un patrimonio familiar. “Contar con un título permite duplicar o triplicar el valor de la propiedad”, afirmó. Destacó también que el proceso es completamente gratuito para los beneficiarios, quienes, según la UTECT, han ahorrado más de RD 108,720,000.00 en gastos legales y administrativos que habrían afrontado por la vía privada.

Desde 2020, la provincia de Santiago ha recibido 7,632 títulos de propiedad a través del programa nacional de regularización inmobiliaria. ( Cortesía: De último minuto)

Durante la ceremonia, la beneficiaria Vilmania Tineo Gómez intervino para agradecer la gestión y subrayar el impacto de la titulación: “Más que recibir un documento, recibimos estabilidad y oportunidad para construir una mejor sociedad”. Junto a ella, otras familias de Hato del Yaque recibieron sus certificados de manos del propio presidente.

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, informó que en Santiago hay actualmente en ejecución proyectos en Villa Liberación de la Otra Banda, Sabana Grande de Batey, Villa Fátima y la Villa Olímpica, sumando 3,128 certificados y 2,700 unidades funcionales más que serán entregados en el presente año. El funcionario remarcó que el área intervenida en Hato del Yaque alcanza los 103,191.91 metros cuadrados y que la labor es realizada en coordinación con el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Además del presidente y la primera dama, participaron en el acto la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde Ulises Rodríguez; los directores generales interinos del Instituto Agrario Dominicano, de Bienes Nacionales, CEA, Corde y Catastro Nacional; el subdirector regional norte de la UTECT, Santiago Caba; el director municipal de Hato del Yaque, Fermín Noesí; y los diputados Soraya Suárez y Francisco Díaz.

A nivel nacional, el presidente Abinader indicó que ya se han entregado más de 167,000 títulos de propiedad y anticipó que en las próximas semanas se distribuirán miles de certificados en sectores del Distrito Nacional, como Domingo Savio, y en otras localidades del país.