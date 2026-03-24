República Dominicana

La prohibición a los vehículos de carga regirá durante Semana Santa de 2026 en carreteras dominicanas

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre determinó que la restricción comenzará el jueves 2 de abril y se extenderá hasta el lunes 6, con implicaciones para empresas y transportistas en todo el país

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El Instituto Nacional de Tránsito
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estableció que la medida entrará en vigor el jueves 2 de abril a las 6:00 de la mañana y se mantendrá hasta el lunes 6 de abril a las 5:00 de la mañana,. (Kodiak AI)

La prohibición a los vehículos de carga durante el asueto de Semana Santa de 2026 ya tiene fecha y alcance definidos en República Dominicana.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estableció que la medida entrará en vigor el jueves 2 de abril a las 6:00 de la mañana y se mantendrá hasta el lunes 6 de abril a las 5:00 de la mañana, abarcando todo el territorio nacional.

La restricción incluye a los vehículos que, habitualmente, cuentan con permisos para la denominada Zona de Acceso Restringido (ZAR). El objetivo de la medida es reducir los riesgos viales y fortalecer la seguridad en las principales carreteras del país durante el periodo de mayor movilidad.

La disposición contempla sanciones económicas para quienes la incumplan: la multa será equivalente a un salario mínimo del sector público descentralizado, en cumplimiento de la Ley 63-17 y el Reglamento 258-20 sobre transporte de cargas.

Vehículos exceptuados y permisos especiales

El Intrant precisó que no todos los vehículos de carga quedan bajo la prohibición. Están exceptuados los vehículos de emergencia, ambulancias y unidades de servicios esenciales como electricidad, telecomunicaciones, saneamiento y mantenimiento vial. También podrán circular camionetas y furgonetas destinadas a servicios básicos.

Para garantizar la distribución de productos indispensables, se habilitarán permisos especiales para el transporte de mercancías prioritarias o perecederas.

Durante la Semana Santa de
Durante la Semana Santa de 2026, el tránsito de vehículos pesados en República Dominicana estará restringido en todo el país para reducir riesgos de accidentes y mejorar la seguridad vial. (Cortesía)

Entre los rubros autorizados se encuentran combustibles, agua envasada, alimentos, medicamentos, equipos médicos y desechos hospitalarios.

La institución aclaró que no se permitirán cargas especiales, como camiones con doble remolque, cargas sobredimensionadas o con sobrepeso, para asegurar que la movilidad sea más segura durante el asueto.

¿Cómo solicitar un permiso de circulación?

Los transportistas interesados en obtener un permiso de circulación excepcional deberán realizar la gestión a través del sitio web oficial del Intrant. El proceso contempla el pago en línea y la emisión de un permiso digital con código QR, que servirá para la fiscalización en carretera.

Durante la Semana Santa de 2026, el tránsito de vehículos pesados en República Dominicana estará restringido en todo el país para reducir riesgos de accidentes y mejorar la seguridad vial.

La medida, vigente del 2 al 6 de abril, incluye excepciones para servicios esenciales y mercancías prioritarias, siempre bajo autorización especial.

Estrategia integral de prevención

Según el Intrant, estas acciones forman parte de una estrategia general de prevención diseñada para la Semana Santa. El organismo busca que la movilidad en las carreteras sea más organizada y eficiente, y que los ciudadanos cuenten con mayores garantías de seguridad durante el periodo de asueto.

El recordatorio del Intrant a la ciudadanía es enfático: quienes no respeten la prohibición se enfrentarán a sanciones económicas. La entidad insistió en que la meta es proteger vidas y mantener el orden en las vías principales en los días de mayor desplazamiento del año.

Alza de accidentes viales

Más de 200 muertes por accidentes de tránsito han sido registradas en la República Dominicana durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con el Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil (Onarec). En ese período, la entidad documentó 217 fallecimientos por esta causa.

A pesar de las medidas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), como la restricción del tránsito de camiones de carga en Zonas de Acceso Restringido y el lanzamiento de la campaña nacional “Sé Consciente RD”, el país continúa con una de las tasas de mortalidad vial más elevadas de la región, según consignó acento.com.do.

Más de 200 muertes por
Más de 200 muertes por accidentes de tránsito han sido registradas en la República Dominicana durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con el Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil (Onarec). (Fotografía de referencia/ Redes sociales)

El Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) reportó 202 muertes en el mismo lapso, con 56 ocurridas los fines de semana y 112 en horarios nocturnos, conforme a sus registros. Durante las celebraciones de fin de año y Año Nuevo, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que se produjeron 18 fallecidos en accidentes viales, en un total de 245 incidentes con 307 personas afectadas, publicó eldemocrata.do.

Las motocicletas representaron el mayor factor de riesgo, atribuyéndose a ellas el 88,9% de las muertes durante este periodo, según elavancemedia.com. Las principales causas identificadas fueron exceso de velocidad, conducción imprudente, alcohol al volante y falta de casco protector.

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