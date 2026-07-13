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El Reino Unido acusó a Irán de respaldar ataques a objetivos judíos en Londres y declaró ilegal a la Guardia Revolucionaria

Una serie de agresiones y sabotajes, señaladas por las autoridades como parte de una operación de la Fuerza Quds en Europa, motivaron una medida inédita en el 10 de Downing Street

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Ahmad Vahidi, comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, durante el funeral del Ayatollah Ali Khamenei (REUTERS/Alkis Konstantinidis/Archivo)
Ahmad Vahidi, comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, durante el funeral del Ayatollah Ali Khamenei (REUTERS/Alkis Konstantinidis/Archivo)

El Gobierno británico afirmó el lunes que ataques a lugares judíos en el Reino Unido fueron obra de un grupo respaldado por Irán y anunció que ilegalizará al Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR). También informó que prohibió a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Según Londres, el IMCR se atribuyó siete ataques en el Reino Unido y detrás del grupo actuaban miembros de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Gobierno británico sostuvo que esa unidad dirigió casi con certeza las acciones del grupo en Europa.

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La ministra de Seguridad Angela Eagle dijo en un comunicado que el IMCR se ha atribuido siete ataques en el Reino Unido. La acusación oficial británica situó esos hechos dentro de una cadena de acciones que Londres vincula con estructuras iraníes.

Un oficial forense trabaja en el lugar de un presunto ataque incendiario contra una antigua sinagoga en Londres, Reino Unido, el 5 de mayo de 2026 (REUTERS/Jack Taylor/Archivo)
Un oficial forense trabaja en el lugar de un presunto ataque incendiario contra una antigua sinagoga en Londres, Reino Unido, el 5 de mayo de 2026 (REUTERS/Jack Taylor/Archivo)

Los ataques atribuidos al IMCR en Londres

De acuerdo con Eagle, el grupo difundió en internet que era responsable de varios ataques incendiarios en Londres durante los últimos meses. Entre los objetivos mencionó sinagogas, ambulancias de una organización benéfica judía y un medio en lengua persa crítico del Gobierno de Irán.

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Las autoridades británicas indicaron que nadie resultó herido en esos incendios. El texto oficial no detalla uno por uno los siete ataques que atribuye al IMCR.

El grupo, también conocido como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, apareció en internet a principios de este año. Desde entonces, según el Gobierno británico, asumió públicamente la autoría de esos ataques.

Los antecedentes de ataques en otros países de Europa

Eagle afirmó que detrás del IMCR había integrantes de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La ministra añadió que esa unidad dirigió casi con certeza los ataques del grupo en toda Europa.

El IMCR también se atribuyó ataques contra sinagogas en Bélgica y Países Bajos. Funcionarios de las fuerzas del orden y expertos en inteligencia sostienen que grupos intermediarios respaldados por Irán están detrás de un número creciente de ataques en Europa.

Según esas valoraciones, la mayoría de esos hechos se dirigen contra la comunidad judía y contra medios en lengua persa críticos del Gobierno iraní. Esos grupos suelen reclutar a miembros de organizaciones criminales para ejecutar sabotajes y otras agresiones.

A principios de este mes, dos hombres rumanos recibieron penas de prisión por el apuñalamiento de un periodista de una televisora en lengua persa. El juez del caso dijo que el ataque se cometió en nombre del Estado iraní.

La respuesta oficial y el precedente de la Unión Europea

Irán no hizo comentarios inmediatos sobre la acusación británica. El silencio oficial llegó después del anuncio de Londres sobre el IMCR y la Guardia Revolucionaria.

La Unión Europea designó en enero a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por la represión de Teherán contra las protestas en su país. Ese antecedente se suma a la decisión británica tras una cadena de ataques que, según Eagle, fue dirigida por miembros de esa estructura iraní en Europa.

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