El 7 % de las viviendas en Santo Domingo y el Distrito Nacional se clasifica como de bajo costo, según informe de República Dominicana

Solo una de cada 14 viviendas nuevas en Gran Santo Domingo y Distrito Nacional se ofrece a un precio igual o inferior a tres millones de pesos. (EFE/ Orlando Barría)

Solo una de cada 14 viviendas en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional tiene un valor igual o inferior a tres millones de pesos (alrededor de USD 51.000), de acuerdo con el más reciente informe ROE 2025-2 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Este dato pone en evidencia la escasa presencia de opciones asequibles para la población de menores ingresos en el mercado inmobiliario de la región.

El reporte, correspondiente al segundo semestre del año pasado y que abarca 6,981 edificaciones, señala que solo el 7 % de las viviendas se enmarca en el segmento de bajo costo.

En contraste, los inmuebles valorados entre ocho y 15 millones de pesos (USD 137,000 – USD 257,000) constituyen el 23,4 % de la oferta total, superando ampliamente a las alternativas accesibles. Además, este grupo de precios concentra tanto el mayor número de unidades como la mayor cantidad de metros cuadrados construidos.

El estudio también revela una tendencia de exclusión para los sectores de menor poder adquisitivo, mientras la mayor parte de la oferta se dirige a compradores de ingresos medios y altos.

Para quienes buscan una vivienda en el rango de RD$3 millones a RD$5 millones (USD 51.000 – USD 85,000), la disponibilidad ha disminuido notablemente. Actualmente, este segmento representa solo el 33.9 % de la oferta, lo que implica una caída de 12.3 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre de 2025.

Por encima de los RD$5 millones (USD 85,000), el 53.6 % de las viviendas ofertadas corresponde a precios que llegan hasta más de RD$25 millones (USD 428,000), consolidando el predominio de los productos dirigidos a los sectores con mayor poder adquisitivo.

La oferta de vivienda de bajo costo representa apenas el 7 % del total, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). (Foto: cortesía)

El precio promedio por metro cuadrado en el área metropolitana alcanza los RD$109,381 (USD 1.860), aunque existen diferencias marcadas según la zona. Diario Libre detalla que Piantini lidera el ranking con un valor de RD$172,377 (USD 2.930). Le siguen La Julia (RD$165,457/USD 2,810), Renacimiento (RD$162.539/USD 2.760), La Esperilla (RD$154,939/USD 2.630), Zona Universitaria (RD$149,762/USD 2,540) y Ensanche Naco (RD$148,926/USD 2,530), todos por encima del promedio general.

En el extremo inferior, los precios más bajos por metro cuadrado corresponden a Ensanche Ozama (RD$86,582/USD 1,470), Los Cacicazgos (RD$81,079/USD 1,380), Guaricano (RD$81,002/USD 1,380), Villa Faro (RD$79.804/USD 1,350) y Mirador Norte (RD$78,882/USD 1,330). Estas zonas ofrecen las únicas oportunidades relativas dentro de un entorno donde los precios tienden al alza.

En cuanto al destino de las viviendas, la ONE indica que el 87.6 % está orientado al alquiler o al uso propio, cifra que representa un aumento de 8.7 puntos porcentuales respecto al semestre anterior. Solo el 12.1 % de las unidades analizadas corresponde a propiedades puestas exclusivamente en venta.

La dinámica del mercado inmobiliario en Santo Domingo queda definida así: una pequeña fracción de viviendas permanece en el rango de bajo costo, mientras que la mayoría de las opciones y los precios por metro cuadrado alcanzan máximos históricos en sectores tradicionales y de alto poder adquisitivo, según el informe de la ONE citado por Diario Libre.