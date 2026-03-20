La ministra Raful destaca disminución histórica de homicidios y cooperación con Estados Unidos y República Dominicana

Faride Raful destaca en el Miami Security Forum los avances de República Dominicana en seguridad y cooperación con Estados Unidos. (Cortesía: Presidencia e República Dominicana)

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, subrayó los avances de República Dominicana en materia de seguridad y cooperación bilateral con Estados Unidos durante su participación en el Miami Security Forum, organizado por la Heritage Foundation en el Trump National Doral de Miami.

Según informó el sitio web de la Presidencia, la funcionaria presentó datos que sitúan al país como uno de los más seguros de la región y detalló iniciativas recientes en seguridad ciudadana, combate al narcotráfico y desarrollo económico.

Durante el panel titulado “Dominican Republic: A Strategic U.S. Partner in Security Affairs”, Raful señaló que en 2025 la tasa de homicidios en República Dominicana fue de 8,15 por cada 100,000 habitantes, la más baja registrada en la historia nacional y con una disminución cercana al 15 % respecto al año anterior. Este descenso posiciona al país como el segundo más seguro de Centroamérica y el Caribe.

La ministra explicó que los resultados obedecen a una estrategia articulada desde el Gobierno, que incluye la gestión basada en datos mediante el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, la incorporación de 9.503 nuevos agentes a la Policía Nacional y el despliegue de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género en todo el territorio. Agregó que la reforma institucional de la Policía Nacional avanza con un anteproyecto de ley orgánica en discusión en el Senado.

En el ámbito del narcotráfico, Raful afirmó que las incautaciones se han multiplicado por cinco respecto a 2019, con 48,3 toneladas decomisadas en 2025 entre operativos nacionales y acciones coordinadas con socios internacionales.

Presidencia detalló que la ministra remarcó la cooperación diaria con agencias estadounidenses y destacó el acuerdo alcanzado en noviembre de 2025 para el uso de instalaciones dominicanas en operaciones conjuntas de lucha contra el narcotráfico.

República Dominicana reduce su tasa de homicidios a 8,15 por cada 100.000 habitantes en 2025, el registro más bajo de su historia. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana﻿)

En materia de relaciones económicas, la ministra presentó cifras que reflejan un intercambio comercial con Estados Unidos superior a 18.900 millones de dólares en 2025, mientras que 2,4 millones de dominicanos residentes en territorio estadounidense enviaron más de 11.800 millones de dólares en remesas durante ese periodo. Raful indicó que los índices internacionales reconocen la mejora en libertad económica del país, citando que el índice de la Heritage Foundation le otorgó la puntuación más alta de su historia y el Fraser Institute lo ubica entre los de mayor avance global desde 1990.

Durante el foro, Raful sostuvo una reunión con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, para intercambiar experiencias sobre estrategias de combate a la criminalidad, fortalecimiento institucional y cooperación regional. Ambas autoridades exploraron formas de colaboración en prevención del delito, modernización de las fuerzas de seguridad y mecanismos de intercambio de información.

La ministra también señaló que el Gobierno ha incluido el desarrollo de capacidades en el sector de semiconductores en la agenda nacional y ha comenzado a trabajar con aliados como Purdue University para la formación de talento. Esta iniciativa, explicó, busca fortalecer las cadenas de suministro tecnológicas en el hemisferio y reducir vulnerabilidades en la producción regional.

República Dominicana impulsa la formación de talento en semiconductores junto a Purdue University, apostando por la innovación tecnológica. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Raful abordó los desafíos derivados de la crisis haitiana y reiteró que constituye un reto hemisférico que exige una respuesta colectiva de la comunidad internacional. La funcionaria enmarcó estos temas en la visión del plan Meta RD 2036, que apunta a convertir a República Dominicana en un país desarrollado en la próxima década.

El Miami Security Forum se consolidó, como un espacio de diálogo confidencial y de alto nivel, con la participación de unos 200 líderes internacionales, altos funcionarios y figuras del sector privado. Entre los ejes temáticos del evento se trataron el combate al crimen transnacional, la gestión fronteriza, la modernización de las fuerzas armadas, la seguridad de la cadena de suministro y la protección de las infraestructuras críticas.