República Dominicana

El presidente Abinader inaugura complejo deportivo en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo

La apertura oficial de un nuevo centro para actividades físicas busca ampliar la oferta de recreación, salud y formación para mujeres, niñas y la comunidad local, tras una inversión del Fideicomiso VBC-RD en la zona

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El presidente Luis Abinader inauguró
El presidente Luis Abinader inauguró un moderno complejo deportivo en Ciudad Juan Bosch para fomentar el deporte femenino en Santo Domingo. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, inauguró este jueves un moderno complejo deportivo en Ciudad Juan Bosch y encabezó el reinicio de los Juegos de la Mujer 2026 tras una pausa de diez años. De acuerdo con la Presidencia de República Dominicana, el nuevo espacio, ubicado en el este de Santo Domingo, busca ampliar el acceso de mujeres y niñas a instalaciones deportivas de calidad.

Durante la ceremonia, Abinader destacó que estas infraestructuras elevan la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Juan Bosch, sumando este proyecto a otras obras realizadas en la zona, como un anfiteatro, parque ecológico, funeraria, centros de salud y mejoras en el sistema de agua potable. Según el mandatario, “estas instalaciones permitirán que más mujeres y niñas desarrollen su autoestima y autonomía”.

El acto contó con la presencia de José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, quien afirmó que con iniciativas como esta “se demuestra que este es un gobierno que trabaja por y para la gente”, según recogió la Presidencia. Paliza subrayó que desde 2020 la cifra de familias residentes en Ciudad Juan Bosch ascendió de 5.000 a 15.000, beneficiándose directamente de las nuevas infraestructuras y servicios.

El nuevo complejo deportivo dispone de una cancha de baloncesto con medidas internacionales, adaptable para voleibol, y una polivalente apta para karate, judo, gimnasia y boxeo. Entre sus instalaciones se incluyen un play de ligas menores con gradas para más de mil espectadores, canchas de fútbol de salón y balonmano, un circuito de ejercitación de un kilómetro, áreas verdes, estacionamientos, calles internas y rampas de accesibilidad.

La inversión total asciende a RD 517,226,200.78, provenientes del Fideicomiso VBC-RD, según informó su director ejecutivo, Camel Curi Lora, quien definió el proyecto como “una palanca de desarrollo social que impacta la salud y la prevención del delito”.

Unas 680 atletas participarán en
Unas 680 atletas participarán en los Juegos de la Mujer 2026 en disciplinas como atletismo, baloncesto, judo, taekwondo, triatlón y voleibol, con delegaciones internacionales invitadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos de la Mujer 2026

En el marco de la inauguración, Abinader dio apertura a los Juegos de la Mujer 2026, evento que retoma su realización anual tras una década de suspensión. Según declaraciones del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el objetivo es consolidar una plataforma deportiva estable para atletas femeninas de todo el país. “Estos representan un paso firme del compromiso del presidente de seguir impulsando el deporte femenino en la República Dominicana”, afirmó Cruz.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, valoró el acceso al deporte como una herramienta para el bienestar y prevención de la violencia. Se prevé la participación de unas 680 atletas en disciplinas como atletismo, baloncesto 3x3 y 5x5, judo, karate, taekwondo, triatlón, patinaje, sóftbol, voleibol de playa y sala, lucha y levantamiento de pesas. Además, habrá delegaciones invitadas de Cuba en judo, Costa Rica en baloncesto y Puerto Rico en karate.

Más de 680 atletas nacionales y de países invitados. El comité organizador destaca la importancia de la integración regional y el intercambio entre los deportistas, así como el récord de inscripción que refuerza la relevancia del encuentro en el calendario atlético. Se rendirá homenaje a Melba Segura de Grullón por su trayectoria en el impulso de proyectos comunitarios, resaltando el valor de quienes contribuyen al desarrollo social.

El comité organizador estará presidido por la atleta olímpica Marileidy Paulino, y la edición 2026 estará dedicada a Melba Segura de Grullón en reconocimiento a sus aportes al desarrollo social a través de la Fundación Sur Futuro.

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