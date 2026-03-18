Reforma educativa dominicana podría actualizar todo el sistema educativo

El Gobierno de República Dominicana diseña una reforma educativa integral orientada a todos los niveles del sistema educativo. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

El Gobierno de República Dominicana prepara una reforma educativa integral que abarcará todos los niveles, desde la primera infancia hasta la formación universitaria. Las autoridades han dejado de lado el proyecto de fusión entre el Ministerio de Educación y el de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, para dar paso a una transformación estructural del sistema educativo.

Según informó Diario Libre, la nueva propuesta será presentada a mediados de abril y fue anunciada por Rafael Santos Badía, titular del Ministerio de Educación Superior. El funcionario detalló que la primera fase estará orientada a una modificación legislativa y, posteriormente, a la actualización del currículo escolar.

El proyecto de fusión ministerial, depositado en el Senado en diciembre, permanece sin avances en la comisión correspondiente. Santos Badía señaló que “esa pieza legislativa ya pertenece al Congreso”, pero aclaró que el Ejecutivo ahora impulsa una alternativa más amplia y consensuada.

La actualización del currículo y la modificación legislativa constituyen los primeros pasos clave de la nueva reforma educativa. (EFE/ Orlando Barría)

Durante una sesión reciente, los rectores de las Instituciones de Educación Superior expresaron su respaldo a la transformación curricular. Los representantes universitarios aprobaron por unanimidad un manifiesto que apuesta por un nuevo sistema capaz de “formar el capital humano” necesario para que el país duplique su economía en 2036.

Estos rectores plantearon la necesidad de abrir un proceso de consulta plural, participativo y técnico, que permita lograr consensos duraderos sobre la dirección de la educación nacional. Los participantes consideran que solo con bases legítimas y representativas será posible avanzar en la reforma.

Desde el Congreso, varios senadores oficialistas como Alexis Victoria Yeb, Santiago Zorrilla y Rafael Barón Duluc han apoyado la idea de rediseñar la propuesta original. Coinciden en que la separación de los ministerios facilita una mejor gestión, y advierten que la educación superior requiere atención específica debido a los cambios globales en el sector.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ratificó que el Gobierno mantiene la idea de fusionar estas instituciones "para tener una mirada mucho más integral de todo el ciclo de formación de individuos“, pero subrayó que siempre “hay espacio para conversar, discutir y encontrar ideas que puedan fortalecer la iniciativa”.

El Gobierno prioriza la ampliación de la cobertura escolar e impulsa una mirada integral al ciclo de formación desde la primera infancia. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El propio Paliza destacó que la administración ha puesto énfasis en ampliar la cobertura escolar. “Hemos trabajado para que el inicio de la formación del individuo sea inclusive previo a lo que tradicionalmente había sido”, afirmó.

¿Qué implica la reforma educativa anunciada?

La reforma educativa anunciada supondrá una transformación profunda en los enfoques y prioridades de la enseñanza en República Dominicana. El proceso arrancará con una reforma legislativa y continuará con cambios en el currículo, buscando responder a los desafíos actuales y fortalecer el capital humano nacional.

Por ahora, el plan de fusión ministerial se mantendrá en suspenso mientras se trabaja en un nuevo proyecto legislativo, ajustado a las demandas de la sociedad y del sector educativo. El Ministerio de Administración Pública participará en la elaboración del proyecto, que buscará el respaldo tanto de los rectores como de los legisladores.

Las autoridades aseguran que el diálogo y la concertación serán esenciales para alcanzar consensos sólidos sobre el futuro de la educación en el país.