El programa Oportunidad 14-24 suma a más de 28,000 egresados en República Dominicana

Más de 4,000 jóvenes dominicanos concluyen la formación en la duodécima edición del programa Oportunidad 14-24, impulsando la inserción laboral y social. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

Más de 4,000 jóvenes dominicanos concluyeron su formación en la duodécima edición de Oportunidad 14-24, una iniciativa estatal que ya alcanzó a 28,404 personas en situación de vulnerabilidad, según datos oficiales.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, lideró la ceremonia de egreso del programa Oportunidad 14-24, celebrada en el polideportivo Tony Barreiro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El evento reunió a más de 4,000 jóvenes provenientes de diez provincias y el Distrito Nacional, quienes recibieron capacitación en áreas vinculadas a la empleabilidad y el emprendimiento. La jornada correspondió al periodo julio-diciembre de 2025 y reunió a participantes de 59 centros distribuidos en las regionales Metropolitana, Oriental, Valdesia y Este.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, describió que este acto simboliza historias de superación y nuevas posibilidades para la juventud dominicana. “El progreso de la juventud impulsa el desarrollo nacional. Cuando un joven avanza, avanza la familia. Cuando un joven avanza, avanza la sociedad. Cuando un joven avanza, avanza el país. El país cree en ustedes y lo mejor de su historia apenas comienza”, afirmó Vásquez, citada por la presidencia de República Dominicana. La funcionaria destacó que la iniciativa se sostiene en la premisa de que ningún joven debe quedar excluido de la oportunidad de formarse y construir un futuro, subrayando el compromiso de quienes optaron por capacitarse pese a las dificultades.

De acuerdo con cifras oficiales, Oportunidad 14-24 suma ya 28,404 graduados en todo el territorio nacional. Vásquez agradeció el apoyo de maestros, empresas, instituciones y familias en el desarrollo del programa y resaltó la participación de 276 colaboradores del equipo EIC, quienes acompañaron la trayectoria de los jóvenes.

El presidente Luis Abinader lideró la ceremonia de egreso del programa Oportunidad 14-24 en la UASD, junto a autoridades nacionales y representantes educativos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El director del programa, Alex Mordán, señaló que la propuesta nació por iniciativa del propio Abinader y fue concebida como una política pública para colocar a la juventud en el centro de la agenda social y laboral. “Actualmente más de 6,000 estudiantes cursan su formación en el primer semestre de 2026, mientras la iniciativa continúa ampliando su alcance con acciones orientadas a la reducción del embarazo adolescente, el impulso a áreas STEM y el fortalecimiento de la formación comunitaria”, puntualizó Mordán, citado por Infobae.

La oferta formativa incluyó 32 rutas, con opciones en sectores como turismo, hotelería, gastronomía, panadería, repostería, belleza, administración, comercio, tecnología, comunicación, redes, electricidad y organización de eventos. Dentro de las áreas con más demanda figuran bartender, camarero de barra, auxiliar en belleza, peluquería, cajero bancario, contabilidad, informática, inglés, soporte técnico y multimedia.

En representación de los egresados, Ana María Valoy —quien se capacitó en la ruta de Peluquería Masculina en la extensión de la Escuela Vocacional de Yaguate, San Cristóbal— agradeció al presidente y al programa por abrirle una oportunidad de formación.

El programa estatal prioriza la inclusión social y la reducción de la vulnerabilidad, garantizando acceso a oportunidades educativas y de empleo para la juventud. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron el rector de la UASD, Editrudis Beltrán; el director de los Centros Comunitarios, Isidro Torres; la representante del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Maira Morla Pineda, y el titular de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, José Ramón Reyes Suárez, de acuerdo con Infobae.

Con esta duodécima edición, la meta gubernamental de impactar a más de 30,000 jóvenes se acerca, mientras el programa sigue ampliando su cobertura y adaptando su oferta a las exigencias del mercado nacional.