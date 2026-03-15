República Dominicana

El PRM actualiza su padrón con validación biométrica y alcanza 1,280,000 afiliados en República Dominicana

La digitalización del listado de miembros del partido permitió incorporar nuevas tecnologías para confirmar datos y depurar registros, respondiendo así a los requisitos legales y preparándose para los comicios de 2028

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La validación biométrica y la
La validación biométrica y la actualización del registro de militantes del PRM refuerzan la integridad y confiabilidad del padrón electoral. (Foto: PRM)

La validación biométrica y la actualización del registro de militantes han marcado una diferencia en la organización interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM). El proceso incluyó la implementación de una plataforma tecnológica que permitió fortalecer la presencia en los municipios cabecera y zonas estratégicas, acercando al partido tanto a sus militantes como a nuevos simpatizantes.

Durante la jornada nacional “Verifícate”, se instalaron puntos fijos en locales partidarios, centros comerciales y lugares de alta circulación. Además, los equipos designados realizaron visitas casa por casa en diferentes localidades seleccionadas por las direcciones provinciales. Con ello, el PRM buscó actualizar su registro y anticipar posibles inconvenientes para los votantes en el día de las elecciones, asegurando que la información en su base de datos se mantuviera precisa.

El secretario nacional de Organización, Deligne Ascención Burgos, señaló que la plataforma digital permite a los militantes confirmar su afiliación y a los interesados inscribirse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Este sistema de validación biométrica aporta seguridad y confiabilidad, elementos esenciales para la integridad del padrón.

Uno de los datos más relevantes es que el padrón verificado parte de 1,280,000 inscritos, lo que refleja la magnitud alcanzada por la estructura partidaria. Esta cifra permite proyectar la capacidad operativa de la organización ante los próximos procesos electorales, especialmente de cara a 2028.

La plataforma tecnológica implementada por
La plataforma tecnológica implementada por el PRM permite confirmar afiliaciones e inscribirse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. (Foto: PRM)

Esta actualización responde a los requisitos de la Ley 33-18 sobre Agrupaciones Políticas, que impide la múltiple afiliación de un ciudadano en diferentes partidos. Para cumplir con este mandato, el PRM realizó una verificación exhaustiva de su registro, asegurando que solo los verdaderos militantes permanezcan en el padrón. Ascención detalló que esta depuración garantiza que quienes aspiran a cargos internos o electivos participen en procesos sustentados en un registro confiable y transparente.

La Comisión Nacional de Operaciones, dirigida por Ascención, se encargó de la logística y la supervisión de todas las acciones. El trabajo coordinado entre las direcciones provinciales y los equipos de campo permitió una cobertura territorial significativa, adaptando las estrategias a la realidad de cada municipio y logrando un alcance eficiente.

El propósito inmediato de la jornada fue evitar contratiempos a los electores, pero también se orientó a consolidar la estructura organizativa del partido y preparar el terreno para las próximas elecciones.

El padrón verificado del PRM
El padrón verificado del PRM supera 1,280,000 inscritos, demostrando una fuerte estructura partidaria de cara a los próximos procesos electorales. (Foto: PRM)

Calendario electoral y fechas clave para 2028

La Junta Central Electoral (JCE) presentó el calendario oficial para las Elecciones Ordinarias Generales de 2028, definiendo los principales hitos del proceso. El cronograma comenzará con las elecciones municipales el 20 de febrero de 2028, donde se elegirán alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías en todo el país.

Las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputados, incluyendo los escaños de ultramar, están programadas para el 21 de mayo de 2028. Si fuera necesaria una segunda vuelta presidencial, esta se realizará el 25 de junio de 2028.

El calendario, anunciado por el Pleno de la JCE ante representantes de partidos, sociedad civil y medios de comunicación, también fija las fechas de los procesos internos de las organizaciones políticas: las primarias tendrán como fecha límite el 3 de octubre de 2027 y las convenciones y asambleas podrán celebrarse hasta el 31 de octubre de ese año.

De acuerdo con la JCE, el plan electoral contempla 408 actividades administrativas y 117 plazos legales, garantizando la organización, legalidad y transparencia en cada etapa de los próximos comicios.

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