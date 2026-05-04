El Salvador registra casos de VIH entre menores de edad, según el MINSAL

El Salvador reporta 230 casos nuevos de VIH en lo que va del año, según datos oficiales del Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades de transmisión sexual continúan representando un problema de salud pública a nivel mundial y El Salvador no es la excepción. El Ministerio de Salud (Minsal) ha reportado 230 casos nuevos de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en lo que va del año, según cifras oficiales difundidas en el Boletín Epidemiológico.

Uno de los datos más preocupantes corresponde a la aparición de nueve casos en el grupo de 15 a 19 años, aunque las autoridades no detallan cuántos corresponden a menores de edad.

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El informe, actualizado hasta el 4 de abril, muestra que el 85% de los casos corresponde a hombres. Además, el 39.13% de los diagnósticos se concentran en el departamento de San Salvador, seguido de San Miguel con el 11.74%.

No existe una cura para la infección por VIH. Sin embargo, el acceso a métodos de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y atención médica, la infección por VIH se ha convertido en una enfermedad crónica controlable entre los pacientes. Esto permite que las personas diagnosticadas puedan tener una vida larga y saludable.

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La estadística refleja que el grupo etario más afectado corresponde a adultos de 30 a 34 años, con 40 casos. Imágenes Visuales IA

La estadística refleja que el grupo etario más afectado corresponde a adultos de 30 a 34 años, con 40 casos. Le siguen los adultos de 25 a 29 años, con 39 casos, y el grupo de 20 a 24 años, con 32 casos. Durante el año en curso, se han detectado al menos 35 casos nuevos en mujeres, lo que equivale al 15% del total de diagnósticos.

El VIH afecta el sistema inmunitario al atacar los glóbulos blancos, debilitando las defensas del organismo. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se desarrolla en la etapa más avanzada de la infección. Esta condición aumenta la susceptibilidad a enfermedades como la tuberculosis, infecciones de diversa índole y ciertos tipos de cáncer.

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En las etapas iniciales, el VIH se transmite con mayor facilidad, aunque muchas personas desconocen su estado serológico hasta etapas avanzadas.

Durante las primeras semanas, es posible que no aparezcan síntomas. En algunos casos, pueden surgir manifestaciones similares a la gripe,como fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea y dolor de garganta.

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Una mano enguantada sostiene un frasco de vacuna experimental contra el VIH, con equipos de laboratorio y una visualización digital del virus de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el avance de la infección, el sistema inmunitario se debilita gradualmente, lo que puede provocar síntomas adicionales como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre persistente, diarrea y tos.

Sin tratamiento, el VIH puede derivar en enfermedades graves, entre ellas tuberculosis, meningitis criptocócica, infecciones bacterianas severas y distintos tipos de cáncer como los linfomas o sarcoma de Kaposi. Además, puede agravar otras infecciones, entre ellas hepatitis C, hepatitis B y varicela.

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Formas de transmisión del VIH

El VIH se transmite a través del intercambio de fluidos corporales como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales entre personas que viven con el virus. También puede ocurrir transmisión al feto durante el embarazo y el parto. El VIH no se transmite por contacto cotidiano, como besos, abrazos, dar la mano o compartir objetos personales, alimentos o agua.

Las personas que reciben terapia antirretroviral (TAR) y mantienen una carga viral indetectable no transmiten el VIH a sus parejas sexuales. Por lo que el acceso temprano al TAR y el cumplimiento del tratamiento son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH y para reducir la transmisión del virus.

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