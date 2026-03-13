Informe oficial tras apagón en República Dominicana recomienda cambios urgentes en sistema eléctrico

Las interrupciones reiteradas en el sistema eléctrico han aumentado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad energética y la importancia de la coordinación técnica en República Dominicana. (Foto cortesía redes sociales)

El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) sufrió un apagón general el 23 de febrero que dejó a millones de dominicanos sin energía eléctrica durante varias horas. El hecho se debió al disparo de la unidad Punta Catalina dos de la central termoeléctrica Punta Catalina, que, según el Organismo Coordinador —operador técnico del SENI—, provocó la caída total del sistema y la detención del servicio eléctrico en todo el país.

Aunque el evento se originó por una falla eléctrica localizada, las recomendaciones oficiales enfatizan la necesidad de ajustes internos en la central Punta Catalina para prevenir episodios semejantes y asegurar la operación continua y confiable de la red eléctrica nacional, informó el diario dominicano Diario Libre.

Durante la tarde del 23 de febrero, el sistema experimentó una serie de incidentes técnicos que, en apenas 107 segundos después de una aparente estabilización, desembocaron en el colapso completo tras el fallo en la planta Punta Catalina dos. El informe detalla que “la actuación del Esquema de Desconexión Automático de Carga (EDAC)” se activó 1,096 segundos después del cortocircuito inicial, seguido de un posterior ascenso y brusca caída de la frecuencia eléctrica antes de la desconexión total del SENI. Esta secuencia de eventos —cada paso cronometrado por el Organismo Coordinador— muestra la sincronización y reacción de los sistemas de protección en la red nacional, que han sido objeto de recientes mejoras. El documento resalta que las herramientas de control instaladas han “limitado el alcance del evento y permitido iniciar de inmediato la recuperación gradual” del sistema.

El evento eléctrico se originó oficialmente a las 10:50 por un cortocircuito en la línea de 138 kV (kilovoltios) Hainamosa–Villa Duarte, que dañó el interruptor en Hainamosa. A pesar de que las líneas conectadas operaron correctamente para despejar la falla, la reacción en cadena incluyó una baja y luego un ascenso abrupto de la frecuencia hasta el desenlace en la central Punta Catalina.

La gente hace fila para intentar usar el Metro de Santo Domingo luego de que el servicio fuera suspendido debido a un apagón nacional causado por una falla importante en la red eléctrica nacional, en Santo Domingo, República Dominicana, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Erika Santelices

Qué causó el apagón del SENI

El apagón del SENI se activó tras el disparo de la unidad Punta Catalina dos, central en la matriz energética dominicana. De acuerdo con el informe del Organismo Coordinador, el disparo se originó después del cortocircuito inicial en la línea Hainamosa–Villa Duarte y la actuación en cadena del esquema de desconexión. Las actuales recomendaciones hacen hincapié en la necesidad de modificar los sistemas internos de control en la central Punta Catalina, que fue el punto crítico donde se desencadenó el colapso.

La secuencia de desconexiones expuso la dependencia de la red ante fallas en centrales estratégicas y la importancia de los sistemas de protección que actúan en tales casos.

Las investigaciones de las autoridades, publicadas por el operador técnico del SENI y recogidas por el diario dominicano Diario Libre, insisten en que las medidas preventivas y actualizaciones técnicas son imprescindibles para evitar una repetición de eventos de esta magnitud.

Cómo fue la restauración del servicio eléctrico

El colapso del SENI obligó a una compleja labor de reconexión eléctrica. El proceso, según el diario dominicano Diario Libre, se inició: “Con unidades hidroeléctricas y centrales térmicas que permanecieron disponibles para el arranque”. Así, el restablecimiento paulatino comenzó por zonas y culminó con la “recuperación total en la noche del mismo día”. El análisis oficial agrega que, pese a la gravedad del corte, los sistemas de protección implementados en los últimos años evitaron daños mayores y facilitaron la restauración del servicio.

Un motociclista circula por las calles de la Zona Colonial durante un apagón nacional causado por una falla importante en la red eléctrica nacional, en Santo Domingo, República Dominicana, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Erika Santelices

La puesta en funcionamiento de las hidroeléctricas y térmicas permitió avanzar de forma gradual en la recuperación, dando prioridad a regiones clave y moderando los impactos derivados del corte general.

Así, el país logró retornar a la normalidad eléctrica en cuestión de horas, según confirmaron fuentes oficiales y el diario dominicano Diario Libre.

Recomendaciones y próximas acciones

El reporte del Organismo Coordinador no solo identifica el origen inmediato del apagón, sino que formula recomendaciones concretas: urge a la central Punta Catalina a ajustar sus sistemas internos de control y operación para evitar desconexiones imprevistas que podrían generar nuevos colapsos. Además, subraya la necesidad de continuar y acelerar la instalación de protecciones y el funcionamiento en doble barra de las subestaciones principales, una tarea en ejecución desde hace dos años y que, en palabras del informe, ya ha reducido la recurrencia de fallas de alcance nacional.

El mismo documento insiste en la importancia de ajustar los sistemas de protección pendientes para asegurar que “no haya desconexión simultánea de centrales de generación”, lo que podría evitar episodios como el vivido en febrero. El seguimiento permanente de los planes de protección, junto con la actualización de equipos y la optimización de los esquemas de desconexión automática, se presentan como medidas clave para la seguridad energética y el bienestar de la población dominicana.

La unidad Punta Catalina dos, aunque no fue la causa primaria del apagón, fue identificada como el punto crítico donde se desencadenó el colapso completo del sistema, lo que convierte a su operación y mantenimiento en foco central de las recomendaciones oficiales, según el informe difundido por el diario dominicano Diario Libre.