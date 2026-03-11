República Dominicana asumirá la presidencia de la CEPAL en octubre de 2026

República Dominicana asumirá la presidencia de la CEPAL a partir de octubre de 2026. (Foto: cortesía)

Un hecho decisivo marca el calendario diplomático de la región: República Dominicana asumirá la presidencia de la CEPAL a partir de octubre de 2026, tras fungir como sede del cuadragésimo primer período de sesiones de la comisión.

Esta cita internacional, que representa el encuentro bienal más relevante para los países de América Latina y el Caribe en materia de desarrollo, reunirá a delegaciones de 46 Estados miembros y 14 asociados en Santiago de los Caballeros.

El acuerdo que oficializa la sede y la fecha —del 7 al 9 de octubre de 2026— fue firmado el 10 de marzo en Santiago de Chile, en las oficinas centrales de la CEPAL.

El canciller Roberto Álvarez y el secretario de la comisión, Luis Fidel Yáñez, rubricaron el documento que sella los compromisos logísticos y políticos asumidos por ambas partes. Este acto coloca a República Dominicana en el centro de la agenda regional para los siguientes dos años.

Durante la reunión, los participantes analizarán los avances de la CEPAL en los últimos dos años, discutirán los desafíos actuales y establecerán las prioridades que guiarán el trabajo de la comisión hasta 2028.

La presidencia dominicana sucederá a la de Perú, país que ejerció ese rol tras ser anfitrión de la edición anterior, celebrada en Lima en 2024.

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, valoró la firma del convenio. Según sus palabras, “el Período de Sesiones es un momento de reflexión estratégica, una oportunidad para que la CEPAL presente a los países sus principales análisis y sus grandes propuestas para la región”. Salazar-Xirinachs subrayó que, en este escenario internacional de “profundas rupturas y reconfiguraciones”, el encuentro en República Dominicana permitirá a los Estados miembros acceder a herramientas para afrontar la coyuntura y alcanzar metas de desarrollo.

Relevancia de la presidencia y los desafíos regionales

La nueva presidencia de la CEPAL implica que República Dominicana liderará el principal foro de discusión sobre políticas públicas y desarrollo regional hasta 2028.

El canciller Álvarez expresó que esta responsabilidad se asume “con profundo sentido del compromiso y con la convicción de que la cooperación regional sigue siendo indispensable para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo”.

La ceremonia de firma del acuerdo estuvo encabezada por el Canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez (izquierda) y el Secretario de la Comisión CEPAL, Luis Fidel Yáñez (foto: CEPAL).

El evento está concebido como un espacio para el intercambio de ideas y la definición de estrategias frente a los retos económicos, sociales y ambientales que afectan a América Latina y el Caribe.

Como es tradición, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL presentará un documento de posición con los temas centrales que marcarán la agenda de octubre. Dicho informe busca motivar un análisis profundo sobre las dificultades y oportunidades del desarrollo en la actualidad.

Organización, participantes y contexto internacional

El convenio firmado detalla las obligaciones de República Dominicana como país anfitrión, así como los apoyos institucionales de la CEPAL y el sistema de Naciones Unidas. A la cita acudirán autoridades gubernamentales, representantes de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, consolidando la dimensión multilateral del encuentro.

Fotografía de archivo de la presentación del Balance Preliminar de las economías latinoamericanas a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el 14 de diciembre de 2017, en Santiago (Chile). EFE/Elvis González

Durante el cuadragésimo primer período de sesiones, los Estados miembros debatirán sobre el progreso alcanzado en los dos años previos y definirán el rumbo de la cooperación regional.

El traspaso de la presidencia de Perú a República Dominicana se formalizará en el acto inaugural, marcando el inicio de una nueva etapa en la gestión regional de los temas económicos y sociales.

Los organizadores destacan la relevancia del diálogo abierto y la colaboración entre países como vía esencial para consolidar el desarrollo sostenible. La participación activa de República Dominicana como anfitrión y futuro presidente de la comisión simboliza, según Álvarez, “la relación cercana y constructiva” del país con la CEPAL y “su compromiso con el multilateralismo y el diálogo regional”.