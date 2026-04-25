Más de un centenar de incendio forestales consumen más de mil 300 hectáreas en la capital de Honduras

Más de 1,355 hectáreas de bosque han sido consumidas por el fuego en Tegucigalpa, reflejando el impacto de la temporada seca. (Foto: Cuerpo de Bomberos Honduras)

La temporada seca de 2026 continúa dejando una huella significativa en los bosques de la capital hondureña. De acuerdo con datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), hasta la fecha se han registrado 122 incendios forestales en Tegucigalpa, que han afectado más de 300 mil hectáreas de cobertura boscosa.

Aunque la cifra representa una disminución en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaban 160 incendios y cerca de cinco mil hectáreas dañadas, las autoridades advierten que el problema sigue siendo crítico y recurrente.

A nivel nacional, la situación tampoco es menor. El ICF reporta que en lo que va de 2026 se han registrado 398 incendios forestales en todo el país, los cuales han devastado más de 16,762 hectáreas.

Estas cifras reflejan una problemática persistente que cada año se intensifica durante la temporada seca, afectando gravemente los recursos naturales de Honduras.

El informe detalla que cada incendio ha consumido en promedio 42.11 hectáreas, lo que evidencia la magnitud del impacto ambiental.

De los siniestros registrados, al menos 192 han ocurrido en zonas de bosque, consolidando este ecosistema como el más afectado. Además, se reporta que 41 incendios han tenido lugar dentro de áreas protegidas, lo que genera especial preocupación debido al daño directo a la biodiversidad y a especies que dependen de estos hábitats.

Columnas de humo cubren zonas forestales de Francisco Morazán, uno de los departamentos más afectados por incendios. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

El departamento de Francisco Morazán encabeza la lista de regiones con mayor número de incendios, acumulando 146 siniestros que han dejado más de 1,700 hectáreas afectadas. Sin embargo, es el departamento de Olancho el que reporta la mayor extensión de terreno dañado, con más de 4,000 hectáreas consumidas por 64 incendios.

Esta diferencia revela que, aunque algunos territorios registran menos eventos, la intensidad y propagación del fuego pueden generar daños más severos.

Otros departamentos también presentan cifras alarmantes. En El Paraíso se han contabilizado 48 incendios que han arrasado con más de 2,300 hectáreas. Mientras tanto, regiones como La Paz, Choluteca, Valle y Lempira también reportan pérdidas considerables en sus ecosistemas forestales.

Pese a la leve reducción en el número de incendios en la capital, los datos históricos reflejan la gravedad del fenómeno.

Solo entre enero y abril de 2025, Honduras enfrentó 468 incendios forestales a nivel nacional, los cuales dañaron más de 16,200 hectáreas de bosque. Esto evidencia que, aunque las cifras pueden fluctuar año con año, la problemática mantiene una tendencia persistente.

Uno de los aspectos más preocupantes es el origen de los incendios. Las autoridades estiman que más del 90 % de estos siniestros son provocados por actividades humanas.

Entre las principales causas destacan las quemas agrícolas no controladas, la negligencia en el manejo del fuego y, en algunos casos, acciones intencionales. Esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de prevención y educación ambiental.

Áreas protegidas también han sido alcanzadas por el fuego, poniendo en riesgo la biodiversidad del país. (Foto: Instituto de Conservación Forestal)

El combate a los incendios forestales implica un esfuerzo coordinado entre múltiples actores. El ICF ha destacado la participación activa de las Fuerzas Armadas, cuerpos de bomberos, municipalidades, voluntarios y brigadas comunitarias, quienes trabajan en conjunto para controlar y sofocar los focos de incendio.

Sin embargo, las condiciones climáticas propias de la temporada seca, como las altas temperaturas y la escasez de lluvias, favorecen la rápida propagación del fuego, dificultando las labores de contención.

Más allá de las cifras, los incendios forestales generan impactos profundos en el medio ambiente y en las comunidades. La pérdida de cobertura boscosa afecta la calidad del aire, reduce la disponibilidad de agua, destruye hábitats naturales y contribuye al cambio climático.

Asimismo, las poblaciones cercanas a las zonas afectadas enfrentan riesgos directos, incluyendo problemas de salud y pérdidas económicas.

Ante este panorama, las autoridades reiteran el llamado a la población para evitar prácticas de riesgo y denunciar cualquier actividad que pueda desencadenar incendios.

Insisten en que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la incidencia de estos eventos y proteger los recursos naturales del país.

La persistencia de este problema estructural exige no solo acciones inmediatas, sino también políticas sostenibles a largo plazo que promuevan un manejo responsable del territorio y una mayor conciencia ambiental entre la ciudadanía.