República Dominicana reduce los embarazos adolescentes pero persisten cifras preocupantes

En República Dominicana, los embarazos adolescentes mantienen cifras preocupantes con 69 partos en niñas menores de 15 años durante enero de 2026. EFE/Aldair Mejía

En la República Dominicana, la persistencia de los embarazos adolescentes sigue marcando una realidad compleja en materia de salud pública y derechos de la niñez. En enero de 2026, 69 partos de niñas menores de 15 años se registraron en los centros públicos del país, manteniéndose prácticamente sin variación respecto al año anterior. Este número, facilitado por el Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess), refleja la magnitud del problema para disminuir de manera significativa estos casos a pesar de los esfuerzos sostenidos del Estado.

Si se amplía la mirada al grupo de adolescentes de 15 a 19 años, los datos de enero de 2026 muestran que se produjeron 1,217 partos en los hospitales públicos, lo que equivale a un promedio diario de 39 nacimientos en ese grupo de edad. Esta cifra, aunque considerable, representa una disminución del 17 % en comparación con el mismo mes del año anterior. A escala histórica, la tendencia muestra avances pero no permite aún que el país iguale los estándares promedios de la región, según consignan organismos internacionales.

Los hospitales públicos registraron 1.217 partos en adolescentes de 15 a 19 años en enero de 2026, un promedio diario de 39 nacimientos. (Plan Internacional)

El balance de los últimos años pone en evidencia que la República Dominicana ha experimentado momentos críticos. Entre 2020 y 2026, el mes de enero acumuló 553 partos en menores de 15 años y 12,649 en adolescentes de 15 a 19, siempre de acuerdo con la base de datos del Riess. Dentro de ese período, los años 2020 y 2022 sobresalieron por su gravedad: se notificaron 111 y 94 partos en niñas menores de 15, respectivamente, y más de 2,000 nacimientos en adolescentes mayores por año solo en enero.

Los datos más recientes, aunque indican una reducción, no ocultan las dimensiones del fenómeno. La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, puso énfasis en que los embarazos en menores de edad deben ser interpretados como un “indicador de la desigualdad y violencia” que aún afecta a la sociedad dominicana.

En declaraciones recogidas por el Riess, puntualizó: “Cada embarazo en una niña menor de edad, debe de ser visto como una alerta. No estamos hablando solo de estadísticas; estamos hablando de niñas que deberían estar en la escuela, soñando, construyendo su proyecto de vida; y lamentablemente, terminan enfrentando una maternidad a destiempo, muchas veces vinculada a violencia sexual o a relaciones desiguales”.

La tasa de embarazos adolescentes en República Dominicana registra una disminución del 17% en enero de 2026 respecto al año anterior, según datos del Riess. EFE/ Aldair Mejía

El rol de la educación sexual y la responsabilidad estatal

La incidencia elevada de partos en menores se asocia directamente, según voces políticas y sociales, a la falta de educación sexual integral en el sistema educativo. Janet Camilo, presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres (ISM) y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), consideró que el embarazo adolescente sigue constituyendo un flagelo debido a la ausencia de formación específica en las escuelas. “No han podido pactar para que la educación sexual se dé en las escuelas... Se hace vital en el país que se aborde la prevención del embarazo en adolescentes desde el sistema educativo nacional,” sostuvo.

Camilo resaltó que la problemática persiste especialmente en los sectores más vulnerables, donde las niñas quedan embarazadas desde los 11 y 12 años. Señaló que basta recorrer los barrios más desfavorecidos para constatar la frecuencia de embarazos adolescentes y la falta de una respuesta estructural del Estado dominicano. En su análisis, el origen del problema reside en una deuda histórica estatal, que hasta la fecha no ha logrado concretar un acuerdo político y social para incorporar la educación sexual en el currículo escolar.

Durante enero entre 2020 y 2026, República Dominicana sumó 553 partos en menores de 15 años y 12.649 en adolescentes de 15 a 19 años. (Plan International)

La ministra Gloria Reyes coincidió en la necesidad de una política clara. Aseguró que el embarazo en adolescentes sigue siendo motivo de preocupación nacional, aunque reconoció que en los últimos años se han logrado avances notables. Reyes recordó que durante la última rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader informó que los embarazos adolescentes descendieron de 27,476 casos reportados en 2021 a cerca de 11,961 en 2025, lo que significa una reducción del 56,5 %.

Según Reyes, esta disminución es resultado de una diferentes acciones institucionales: la articulación interinstitucional liderada por la primera dama Raquel Arbaje, la implementación de presupuestos orientados a resultados y el respaldo de la cooperación internacional han permitido que la reducción de embarazos adolescentes sea uno de los avances más relevantes de los últimos años. No obstante, la funcionaria advirtió que “persiste las uniones tempranas, la violencia sexual y el embarazo en niñas, que siguen limitando el desarrollo de muchas adolescentes”.