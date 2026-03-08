República Dominicana

DNCD decomisa 700 paquetes de presunta cocaína en el puerto Caucedo, República Dominicana

Un operativo conjunto entre el Ministerio Público, agencias de inteligencia y la DNCD permitió interceptar un cargamento sospechoso en tránsito hacia Europa, tras la revisión de contenedores procedentes de Chile, Colombia y Ecuador

(Foto: Dirección Nacional de Control
(Foto: Dirección Nacional de Control de Drogas)

El reciente decomiso de 700 paquetes de presunta cocaína en el puerto Multimodal Caucedo marca otro episodio en la ofensiva de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) contra las redes internacionales de narcotráfico. La operación se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público y varias agencias de inteligencia.

La presencia de la carga sospechosa se detectó gracias a un trabajo conjunto de inteligencia y perfilado de decenas de contenedores en tránsito por el país. Durante la inspección en Boca Chica, los agentes, apoyados por unidades caninas, identificaron imágenes discordantes dentro de un contenedor que transportaba uvas. Al revisar el interior, encontraron 14 pacas con 700 paquetes forrados con cinta adhesiva y distintos logotipos.

El contenedor había iniciado su ruta en Chile y transitó por Colombia y Ecuador antes de llegar a República Dominicana. Su destino final, según el manifiesto de la carga, incluía puertos en Bélgica, Alemania, Róterdam y el Reino Unido. La interdicción permitió frustrar el envío antes de que pudiera avanzar hacia Europa.

El decomiso se produjo poco después de que el presidente dominicano, Luis Abinader, asistiera en Miami a la Cumbre “Escudo de las Américas”. Allí, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció la formación de una coalición militar de 17 países destinada a combatir los cárteles de la droga en la región. Esta coincidencia temporal refuerza la percepción de una estrategia regional coordinada y de la voluntad dominicana de figurar entre los actores más activos en la lucha antidrogas.

Las autoridades de la DNCD
Las autoridades de la DNCD detectaron la carga ilegal tras inspeccionar un contenedor procedente de Chile con tránsito por Colombia y Ecuador. (Captura de pantalla video Dirección Nacional de Control de Drogas)

La República Dominicana busca consolidar su papel de liderazgo en el Caribe frente a la criminalidad organizada transnacional. Las autoridades recalcaron que la incautación de este cargamento prueba su decisión de impedir que las estructuras criminales utilicen el territorio nacional para actividades ilícitas.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abiertas las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de la frustrada operación de tráfico internacional. Los 700 paquetes incautados fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), organismo encargado de determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

Las autoridades informaron que el hallazgo fue el resultado de una “ardua labor de inteligencia e interdicción”, según el comunicado oficial de la DNCD. Además, reiteraron la prioridad de arrestar y presentar ante la justicia a todos los implicados en este intento de envío internacional de droga.

La DNCD enfatizó que operativos como este son el reflejo del compromiso del país con la seguridad y la legalidad. “La República Dominicana reafirma su voluntad de combatir las estructuras criminales”, señalaron fuentes oficiales. El mensaje fue claro: no se permitirá que el territorio nacional sea utilizado como escala o plataforma para el tráfico ilícito de sustancias.

