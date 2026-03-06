República Dominicana consolida su atractivo para la inversión global con el proyecto aeroportuario de Playa Grande

El presidente Luis Abinader presentó junto a ejecutivos internacionales el nuevo Aeropuerto Internacional de Playa Grande en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció junto a ejecutivos de Playa Grande, Discovery Land Company y Aman una inversión de mil millones de dólares para el desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional privado en la costa norte del país.

La terminal, denominada Aeropuerto Internacional de Playa Grande, facilitará el acceso aéreo directo a la región y servirá como eje para futuros desarrollos inmobiliarios y turísticos, según informó la presidencia.

El acto de presentación se realizó en Playa Grande, con la presencia del ministro de Turismo, David Collado; Daniel Loeb, fundador y director ejecutivo de Third Point; Mike Meldman, fundador y director ejecutivo de Discovery Land Company; y el exbeisbolista álex Rodríguez. De acuerdo con Infobae, la construcción del aeropuerto comenzará tras la aprobación final de las autoridades regulatorias.

Durante el evento, Abinader subrayó el compromiso del gobierno con la legalidad y la agilidad en la gestión de permisos para la obra. “Es muy difícil trabajar en el Gobierno porque uno quiere hacer las cosas de inmediato, pero hay que respetar la ley, el marco legal, las leyes y la Constitución. Eso es lo que hace a un país institucionalmente fuerte, cuando se respeta la ley y se respetan las instituciones”, expresó el presidente.

El mandatario agradeció la confianza de los inversionistas, destacando que “este es el mejor momento para invertir en la República Dominicana”. Según datos oficiales, el país captó 5.000 millones de dólares en inversión extranjera durante el último año. “Cuando me preguntan qué deben hacer para invertir en la República Dominicana, yo les digo que le pregunten a las empresas y a las personas que ya han invertido en el país, porque ellos pueden ser nuestros mejores promotores para atraer más inversiones”, afirmó Abinader durante su intervención.

El ministro de Turismo, David Collado, relató que la iniciativa del aeropuerto enfrentó escepticismo en etapas iniciales, ya que “durante años habían intentado impulsarlo sin obtener respuesta de administraciones anteriores”. Collado narró, que el avance definitivo ocurrió tras una llamada directa con el presidente: “Cuenta que ahí va a haber un aeropuerto, voy a firmar el decreto, y ahí está el decreto”.

Mike Meldman, de Discovery Land Company, resaltó que el proyecto de Playa Grande busca consolidar una comunidad orientada al estilo de vida, la cultura y el entorno natural, y que el nuevo aeropuerto abrirá el destino a miles de familias de comunidades desarrolladas por su empresa. “Este aeropuerto va a abrir Playa Grande a muchas más personas. Tenemos entre 18 mil y 20 mil familias en nuestras comunidades que quieren venir aquí, y realmente apreciamos toda la ayuda del señor presidente, de los ministros y del país”, puntualizó Meldman.

Por su parte, álex Rodríguez indicó que “el desarrollo de Playa Grande necesitaba un aeropuerto para poder materializarse”. El exdeportista agradeció el respaldo de Abinader y de David Collado para hacer realidad la obra.

Dan Loeb, director ejecutivo de Third Point, describió la inversión como parte de la visión de crear uno de los destinos más atractivos del Caribe. “La infraestructura anunciada, como el nuevo aeropuerto, permitirá conectar este destino con el mundo y apoyar el crecimiento y la prosperidad de toda la región”, sostuvo Loeb.

Alicia Goldstein, asesora de Third Point, resaltó que la emisión del decreto presidencial y el acompañamiento del gobierno generaron la confianza necesaria para continuar el proyecto. La ejecutiva estimó que el desarrollo permitirá desbloquear más de mil millones de dólares en ventas residenciales en Playa Grande.

Playa Grande Golf & Ocean Club, propiedad de Third Point y operado por Discovery Land Company y Aman, ocupa 11 kilómetros de costa atlántica en Río San Juan. El campo de golf, diseñado por Robert Trent Jones Sr. y perfeccionado por Rees Jones y Bryce Swanson, dispone de diez hoyos junto al mar y ha sido reconocido internacionalmente.El complejo cuenta con restaurantes, spa, club de playa y villas privadas gestionadas por Amanera, la marca hotelera de alto lujo.

El desarrollo de nuevos terrenos y residencias estará a cargo de Hart Howerton y Gardiner & Theobald, con el objetivo de preservar la topografía y el entorno natural. Discovery Land Company y Aman continúan con su expansión en República Dominicana, que, según los organizadores, se beneficiará de la conexión aérea directa con mercados de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

El anuncio contó con la asistencia de autoridades nacionales y locales, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la gobernadora provincial, Amanda Polanco, y varios directores de entidades del sector aeronáutico y turístico.