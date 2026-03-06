La aerolínea Arajet suma un nuevo avión a su flota en República Dominicana

Un avión de la aerolínea dominicana Arajet aterriza en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Zumpango, Estado de México, México, el 22 de septiembre de 2022. REUTERS/Edgard Garrido

La aerolínea dominicana Arajet incorporó este jueves su aeronave número 14, un Boeing 737 MAX 8 llamado Salto de Jimenoa, para fortalecer su flota de bajo coste en República Dominicana. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas tras un vuelo directo desde Seattle (Estados Unidos).

Con la llegada del Salto de Jimenoa, la aerolínea reafirma la estrategia de nombrar cada aeronave en honor a áreas protegidas o reservas ecológicas nacionales, según informó Arajet. La flota de Arajet ya cuenta con nombres dedicados a atractivos turísticos como Pico Duarte, Los Tres Ojos, Bahía de las águilas e Isla Saona.

La empresa comunicó que el nuevo avión tiene capacidad para 189 pasajeros y que el objetivo es transportar en 2024 a más de 2 millones de pasajeros. Sobre este punto, Arajet añadió que esta cifra es equivalente al 20% de los turistas que llegarán al país en 2026, de acuerdo con las proyecciones y estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo. Esto, según datos de la misma fuente, representaría un aporte directo al producto interior bruto de 1.4%.

Desde 2022, Arajet opera en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, ofreciendo vuelos a más de 25 destinos en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, incluyendo Nueva York, Boston, Chicago, Miami, Toronto, Montreal, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Sao Paulo y San José.

En 2023, la empresa figuró entre los principales operadores en la llegada de turistas a República Dominicana y mantiene programas de conservación, educación ambiental y promoción de destinos ecoturísticos.

Información sobre un vuelo de la aerolínea dominicana Arajet se ve en una pantalla en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Zumpango, Estado de México, México, el 22 de septiembre de 2022. REUTERS/Edgard Garrido

Arajet expande sus alas en suramérica

La fuerte expansión registrada por la aerolínea de bajo costo impulsó un salto notable en la conectividad entre Argentina y República Dominicana durante 2025, al duplicar el número de pasajeros transportados entre ambos países y alcanzar los 113,271 viajeros. Este flujo extraordinario consolidó a Argentina como uno de los mercados turísticos más importantes para el Caribe, en un contexto donde la industria local celebró cifras récord de visitantes internacionales y grandes inyecciones de inversión en el sector, de acuerdo con datos oficiales.

Las cifras finales de 2025 ubicaron a Arajet con un crecimiento anual superior al 100 % en su ruta entre Buenos Aires y Santo Domingo, lo que permitió posicionar a la Argentina como uno de los focos estratégicos más relevantes para la expansión regional de la aerolínea. Además, cerca de 54,000 pasajeros utilizaron la conexión de Arajet desde la capital argentina hacia otros destinos de América en la misma red, ampliando así el espectro de impacto de la compañía.

De acuerdo con los datos oficiales recogidos por Infobae, Arajet transportó cerca de 1.5 millones de personas en toda su red durante 2025, lo que representó un aumento del 37 % respecto a 2024. En el caso particular del mercado argentino, la compañía destacó que el incremento superó el 100 %, subrayando la creciente demanda por enlaces aéreos directos.

Argentina se consolida como origen y destino prioritario en la región

El auge del turismo argentino en República Dominicana se evidenció también en las estadísticas del Ministerio de Turismo dominicano, que reportó el arribo de 442,088 argentinos al país caribeño durante el último año, un crecimiento del 62 % frente al ejercicio previo. Esta tendencia ubica a Argentina como el tercer mercado emisor de turistas hacia República Dominicana, solamente precedido por Estados Unidos y Canadá.

En la imagen, algunos aviones de la aerolínea dominicana, Arajet, que aterrizará en Colombia, Foto: Instagram Arajet

Esta magnitud en los desplazamientos está estrechamente relacionada con la diversificación de rutas y la mejora de la conectividad que promueven operadoras como Arajet. Hasta el momento, la aerolínea conectaba Buenos Aires y Córdoba con el Caribe. Para 2026, Arajet anunció la incorporación de nuevas rutas directas desde las ciudades argentinas de Mendoza y Rosario hacia Punta Cana, con una oferta de tres vuelos semanales y operaciones estimadas para mayo y junio respectivamente.

La estrategia de apertura de rutas directas desde ciudades del interior responde a la sostenida demanda y refuerza la ambición de presencia en el Cono Sur. De acuerdo con el comunicado de la compañía, la expectativa es que estas frecuencias adicionales continúen incrementando la cantidad de pasajeros entre ambos países en los próximos ejercicios.