El proceso para obtener la licencia dominicana moderna se amplía a consulados en el extranjero

La nueva licencia incorpora tecnología de policarbonato, grabado láser y elementos de seguridad alineados a los estándares internacionales./ (Redes de Presidencia de la República Dominicana)

La llegada del nuevo formato de licencia de conducir para los dominicanos se produce tras más de veinte años sin cambios notables en este documento.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha presentado una serie de mejoras que buscan reforzar la seguridad, la cobertura y la facilidad para los ciudadanos tanto dentro como fuera del país.

A partir del 2 de marzo, los dominicanos en Estados Unidos y España pueden gestionar la nueva licencia en cinco consulados: Miami, Nueva York, Filadelfia, Boston y Madrid.

Esta primera etapa de implementación prioriza las ciudades con mayor concentración de población dominicana en el extranjero.

La ciudad de Nueva York es una de las primeras donde los dominicanos podrán tramitar su licencia de conducir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de entrega de licencias se expandirá en una segunda fase, a partir del 8 de mayo, sumando consulados en Nueva Jersey, Barcelona, San Juan, Bruselas y Zúrich. De este modo, el sistema duplicará la cobertura internacional, pasando de cinco a diez consulados habilitados en el exterior.

Cualquier dominicano residente en el extranjero puede solicitar la renovación o el duplicado de la licencia en estos consulados, con tarifas que para febrero de 2023 eran de USD 45 por renovación y USD 30 por duplicado. El costo no ha aumentado para quienes deseen obtener el nuevo formato, según informó el Intrant.

En República Dominicana, la emisión del nuevo plástico por primera vez tiene un valor de 2,500 pesos, mientras que la renovación, luego de cuatro años, cuesta 1,900 pesos.

El servicio se encuentra disponible en oficinas del Gran Santo Domingo, Santiago y otras 12 provincias, y en los próximos 60 días se incorporarán localidades como Montecristi, Dajabón y Elías Piña.

La nueva licencia se destaca por incorporar tecnología avanzada y medidas de seguridad alineadas con la norma ISO/IEC 18013-5, que regula licencias de conducir seguras y verificables. El documento está fabricado en policarbonato de alta seguridad y personalizado con grabado láser. Incluye elementos de protección como microtexto, hologramas, tintas invisibles e impresión UV.

El sistema también implementa un esquema biométrico avanzado (ABIS) que permite validar la identidad del conductor y consolidar un historial único con registros auditables. Los exámenes teóricos y prácticos ahora son digitalizados y cuentan con procesos verificables, lo que busca reducir la discrecionalidad en la evaluación.

Quienes poseen la licencia actual podrán seguir utilizándola hasta la fecha de vencimiento indicada en el plástico. Sin embargo, el Intrant dará prioridad a quienes tengan el documento vencido. También se ofrece la opción de solicitar voluntariamente el cambio al nuevo modelo, sin costo adicional.

El nuevo formato de licencia representa un paso hacia la modernización del sistema de tránsito dominicano. En una segunda etapa, está previsto que se incorpore la Licencia Digital de Conducir (MDL), que también cumplirá con estándares internacionales de seguridad y verificación.

El software, el código fuente y la base de datos asociados a la emisión del documento están ahora bajo control exclusivo del Estado dominicano, eliminando la dependencia de proveedores privados y robusteciendo la seguridad y la transparencia del proceso, según informó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Este proceso busca agilizar los trámites y fortalecer la protección frente a falsificaciones, facilitando a los dominicanos en el país y en el exterior el acceso a un documento más seguro y moderno.