República Dominicana

El proceso para obtener la licencia dominicana moderna se amplía a consulados en el extranjero

La fase inicial permite a los solicitantes gestionar renovaciones y duplicados en cinco ciudades fuera del país, con una segunda etapa que extenderá el servicio a más destinos y mantendrá los costos establecidos por el organismo regulador

Guardar
La nueva licencia incorpora tecnología
La nueva licencia incorpora tecnología de policarbonato, grabado láser y elementos de seguridad alineados a los estándares internacionales./ (Redes de Presidencia de la República Dominicana)

La llegada del nuevo formato de licencia de conducir para los dominicanos se produce tras más de veinte años sin cambios notables en este documento.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha presentado una serie de mejoras que buscan reforzar la seguridad, la cobertura y la facilidad para los ciudadanos tanto dentro como fuera del país.

A partir del 2 de marzo, los dominicanos en Estados Unidos y España pueden gestionar la nueva licencia en cinco consulados: Miami, Nueva York, Filadelfia, Boston y Madrid.

Esta primera etapa de implementación prioriza las ciudades con mayor concentración de población dominicana en el extranjero.

La ciudad de Nueva York
La ciudad de Nueva York es una de las primeras donde los dominicanos podrán tramitar su licencia de conducir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de entrega de licencias se expandirá en una segunda fase, a partir del 8 de mayo, sumando consulados en Nueva Jersey, Barcelona, San Juan, Bruselas y Zúrich. De este modo, el sistema duplicará la cobertura internacional, pasando de cinco a diez consulados habilitados en el exterior.

Cualquier dominicano residente en el extranjero puede solicitar la renovación o el duplicado de la licencia en estos consulados, con tarifas que para febrero de 2023 eran de USD 45 por renovación y USD 30 por duplicado. El costo no ha aumentado para quienes deseen obtener el nuevo formato, según informó el Intrant.

En República Dominicana, la emisión del nuevo plástico por primera vez tiene un valor de 2,500 pesos, mientras que la renovación, luego de cuatro años, cuesta 1,900 pesos.

El servicio se encuentra disponible en oficinas del Gran Santo Domingo, Santiago y otras 12 provincias, y en los próximos 60 días se incorporarán localidades como Montecristi, Dajabón y Elías Piña.

La nueva licencia se destaca por incorporar tecnología avanzada y medidas de seguridad alineadas con la norma ISO/IEC 18013-5, que regula licencias de conducir seguras y verificables. El documento está fabricado en policarbonato de alta seguridad y personalizado con grabado láser. Incluye elementos de protección como microtexto, hologramas, tintas invisibles e impresión UV.

El sistema también implementa un esquema biométrico avanzado (ABIS) que permite validar la identidad del conductor y consolidar un historial único con registros auditables. Los exámenes teóricos y prácticos ahora son digitalizados y cuentan con procesos verificables, lo que busca reducir la discrecionalidad en la evaluación.

Quienes poseen la licencia actual podrán seguir utilizándola hasta la fecha de vencimiento indicada en el plástico. Sin embargo, el Intrant dará prioridad a quienes tengan el documento vencido. También se ofrece la opción de solicitar voluntariamente el cambio al nuevo modelo, sin costo adicional.

El nuevo formato de licencia representa un paso hacia la modernización del sistema de tránsito dominicano. En una segunda etapa, está previsto que se incorpore la Licencia Digital de Conducir (MDL), que también cumplirá con estándares internacionales de seguridad y verificación.

El software, el código fuente y la base de datos asociados a la emisión del documento están ahora bajo control exclusivo del Estado dominicano, eliminando la dependencia de proveedores privados y robusteciendo la seguridad y la transparencia del proceso, según informó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Este proceso busca agilizar los trámites y fortalecer la protección frente a falsificaciones, facilitando a los dominicanos en el país y en el exterior el acceso a un documento más seguro y moderno.

Temas Relacionados

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte TerrestreRepública DominicanaLicencia de ConducirConsulados DominicanosSeguridad DocumentalTecnología Biométrica

Últimas Noticias

El aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala avanza en modernización y prepara sus puertas a visitantes en Semana Santa de 2026

Las autoridades impulsan una amplia transformación tecnológica y de infraestructura, respondiendo al crecimiento del turismo y adoptando nuevos estándares internacionales en atención y seguridad

El aeropuerto Internacional La Aurora

El BID advierte sobre desafíos fiscales en Centroamérica y el Caribe

El informe macroeconómico 2026 del organismo señala que la región enfrenta presiones presupuestarias derivadas de ingresos estatales y la incidencia de fenómenos naturales, lo que impacta la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias

El BID advierte sobre desafíos

Venta de AES no cambiará la relación accionaria con Panamá, asegura el gobierno

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la operación forma parte de una transacción corporativa internacional y no altera las empresas que operan en el sistema eléctrico panameño

Venta de AES no cambiará

La Superintendencia de Telecomunicaciones instala internet en más de 150 escuelas públicas de Guatemala

Unos miles de alumnos y profesores ya disponen de acceso a herramientas tecnológicas y recursos digitales, gracias a la ampliación de la infraestructura en centros educativos bajo el Plan Nacional de Conectividad Digital del gobierno

La Superintendencia de Telecomunicaciones instala

La tasa de desempleo en Costa Rica se mantiene en 6.6 % durante enero de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reporta que la proporción de personas sin trabajo no muestra cambios respecto al año anterior, mientras la informalidad sigue representando un reto estructural para el país

La tasa de desempleo en

TECNO

Adiós a las USB de

Adiós a las USB de toda la vida: qué alternativas existen para almacenar información

WhatsApp Plus, la sorpresa de 2026 de Meta para pagar el chat de mensajería favorito en el mundo

Starlink activa roaming transfonterizo con internet satelital en Japón y Estados Unidos

Descargar juegos pirata puede costarte caro: este nuevo malware infectará tu computadora en segundos

Un clásico del terror llega gratis a Epic Games Store: así puedes conseguirlo ahora mismo

ENTRETENIMIENTO

“Era tan infeliz en mi

“Era tan infeliz en mi propia piel”: la frase de Demi Lovato que sorprendió a sus seguidores

Patrick Stewart presta su voz a todos los sonetos de William Shakespeare en un audiolibro muy especial

Cruz Beckham comparte la esperanza de reconciliarse con su hermano Brooklyn

Selena Gomez reveló el verdadero significado de su boda con Benny Blanco y la importancia de la familia

Jason Alexander, exesposo de Britney Spears, defiende a la cantante tras su escandaloso arresto en California

MUNDO

Sonaron las sirenas en Tel

Sonaron las sirenas en Tel Aviv por los ataques iraníes e Israel movilizó los equipos de seguridad y rescate para atender heridos

El Museo de Arte de Indianápolis cierra su galería inmersiva The Lume en 2026

Irán se ensaña con las naciones del Golfo: fuerzas navales de Qatar estaban en edificios de Bahrein bombardeados

La macabra sospecha detrás de la desaparición de Esmail Qaani, uno de los altos mandos del régimen de Irán

La adaptación de los adolescentes desafía la restricción a las redes sociales en Australia