República Dominicana

No fue en una isla desierta: El ADN de los dinosaurios de Hollywood nació en República Dominicana

Cuando Steven Spielberg decidió llevar los dinosaurios a la gran pantalla en 1993, no buscó la chispa de la vida en un laboratorio de California, sino en las entrañas de las montañas de Puerto Plata

Un primer plano muestra un trozo de ámbar translúcido con un mosquito prehistórico en su interior, evocando la icónica escena de Jurassic Park.

La historia de Jurassic Park no solo se escribe en los laboratorios de Hollywood ni en las selvas imaginarias del cine. En el corazón de Puerto Plata, al norte de la República Dominicana, se encuentra la verdadera inspiración: el ámbar dominicano.

El Museo del Ámbar, ubicado en esta ciudad, custodia la pieza real que sirvió de modelo para el icónico mosquito en resina de la película. Según reportes de The New York Times, la pieza fue prestada a la producción de Steven Spielberg, consolidando el rol de la región en una de las franquicias más reconocidas del cine.

El ámbar dominicano, formado entre 15 y 40 millones de años atrás, destaca por su transparencia y capacidad para conservar restos orgánicos. De acuerdo con información de The Guardian, a diferencia del ámbar báltico, el dominicano presenta una transparencia de hasta el 90 %, lo que permite observar insectos, lagartos y hasta pequeños mamíferos extintos con una nitidez excepcional.

El Museo del Ámbar de Puerto Plata exhibe piezas únicas, como un lagarto de 40 centímetros completamente conservado, y diferentes insectos atrapados que evocan la emblemática escena del bastón de John Hammond en Jurassic Park.

El Dr. John Alfred Hammond,
El Dr. John Alfred Hammond, observa detenidamente el famoso bastón con un trozo de ámbar en cuyo interior se distingue un mosquito, elemento clave de la trama en Jurassic Park (Foto cortesía Horror society).

El fenómeno del ámbar azul, exclusivo de ciertas minas en las montañas de la región, añade un componente de rareza. Solo bajo luz ultravioleta, esta variedad revela un color que la distingue y la convierte en un objeto de deseo para científicos y coleccionistas. Según datos de BBC Mundo, el ámbar azul solo se encuentra en la República Dominicana y en pequeña cantidad en México. Este material ha sido objeto de investigación por su potencial científico y su belleza natural.

El auge de Jurassic Park generó un interés global por el ámbar dominicano. Tras el estreno de la cinta, Reuters documentó un crecimiento de hasta un 500 % en las ventas de piezas de ámbar originarias de la isla. El fenómeno impulsó el turismo en Puerto Plata y posicionó al Museo del Ámbar como destino de referencia para visitantes internacionales.

El recinto cultural no solo exhibe fósiles, sino que también ofrece experiencias interactivas como la observación de joyería en proceso de fabricación y la degustación de productos locales, entre ellos la tradicional mamajuana.

Las investigaciones de George Poinar, citadas por National Geographic, sirvieron de base científica para la trama de Jurassic Park. Poinar estudió fósiles hallados en las minas de ámbar dominicano, y su trabajo inspiró tanto la novela de Michael Crichton como la adaptación cinematográfica dirigida por Steven Spielberg. El mosquito preservado en resina, eje central del argumento, es un reflejo directo de los hallazgos reales en Puerto Plata.

Ámbar, ciencia y cine: un atractivo que trasciende el museo y dinamiza Puerto Plata

El recorrido por el Museo del Ámbar ofrece la posibilidad de adquirir joyas certificadas y observar, bajo microscopio, fósiles de insectos y plantas de épocas remotas. Las vitrinas incluyen ejemplares de ámbar con inclusiones tan variadas como termitas, hormigas y pequeños vertebrados.

El impacto cultural de Jurassic Park sigue presente en la región. El municipio celebra ferias y exposiciones dedicadas al ámbar y la paleontología, mientras que el sector turístico ha integrado rutas temáticas vinculadas a la película. La demanda de piezas auténticas se mantiene alta, y las joyerías locales reciben cada año a miles de turistas interesados en llevarse un fragmento de prehistoria en el bolsillo.

El video muestra el interior del Museo del Ámbar en República Dominicana. Se aprecian vitrinas con piezas de ámbar que contienen insectos y otros fósiles milenarios.

El ámbar dominicano, además de su valor científico, ha impulsado la economía local y fomentado la investigación paleontológica. Organizaciones internacionales colaboran con expertos dominicanos para estudiar los fósiles hallados en la zona y preservar el patrimonio geológico. El Museo del Ámbar de Puerto Plata se erige como un puente entre ciencia, cine y turismo, manteniendo vivo el interés por una de las materias primas más singulares del Caribe.

La conexión entre el ámbar dominicano, la producción de Jurassic Park y la fascinación global por los dinosaurios continúa alimentando el imaginario colectivo. El museo sigue sumando piezas y visitantes, mientras que el legado de aquella pequeña resina fosilizada se proyecta mucho más allá de la pantalla.

